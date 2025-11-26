3 'cái bẫy' cần tránh khi nghỉ hưu: Đừng để tiền hưu trở thành 'mồi ngon' cho kẻ khác!

4 sai lầm này có thể khiến bạn 'mất trắng' sau khi nghỉ hưu GĐXH - Đừng để 4 sai lầm chí mạng biến giấc mơ nghỉ hưu của bạn thành cơn ác mộng tài chính. Nhiều đại gia đã rơi vào bẫy này và đánh mất tài sản của mình sau khi về hưu.

3 cái bẫy dễ gạt tiền lương hưu của bạn

1. Coi chừng sập bẫy "vòng tròn dưỡng sinh giả"

Rất nhiều cô chú, ông bà đã bị lừa gạt đến tan hoang bởi các trò lừa đảo dưỡng sinh. Nhiều phương pháp dưỡng sinh như châm cứu, tập dưỡng sinh đều được dùng để dụ dỗ người lớn tuổi. Khi nghỉ hưu, người lớn tuổi vốn rảnh rỗi, có người tổ chức các hoạt động như châm cứu hay tập thể dục với hàng xóm, không khí lúc nào cũng vui vẻ.

Sau một vài khóa học dưỡng sinh "vô thưởng vô phạt," những người được gọi là "thầy" này sẽ giảng giải về sức khỏe một cách hời hợt, rồi tìm cách tiếp thị, bán cho bạn một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Nếu bạn dành nhiều thời gian trong môi trường đó, bạn sẽ cảm thấy ngại nếu không mua gì. "Các cô chú khác đều mua nhiều rồi, mình ngày nào cũng dùng ké châm cứu mà không mua gì thì sao được?"

Ảnh minh họa

Một số người lớn tuổi biết các "thầy" này đang kiếm tiền, nhưng vì muốn duy trì mối quan hệ xã hội này nên đành chấp nhận bỏ ra một khoản. Một bà cụ bị hàng xóm nhiệt tình kéo vào nhóm dưỡng sinh, nghe theo lời "chuyên gia" đã tiêu 40 triệu đồng mua và uống liên tục thực phẩm chức năng, kết quả là toàn thân đau nhức, phải nhập viện.

Nếu bạn thực sự muốn duy trì sức khỏe, hãy bỏ điện thoại xuống, đi bộ, trồng hoa và tận hưởng thời gian thư giãn - đó mới là cách sống lành mạnh.

2. Cảnh giác với "vòng tròn đầu tư tài chính" hấp dẫn

Nếu muốn quản lý tài chính, bất kỳ khoản lợi tức nào vượt quá 5% đều không nên động vào, bởi vì vốn gốc của bạn sẽ gặp rủi ro. Hơn mười năm trước, các mô hình P2P (cho vay ngang hàng) trong nước phát triển điên cuồng, lợi nhuận hứa hẹn có lúc trên 18%, nhưng sau này bao nhiêu vụ vỡ nợ, mọi người đều biết.

Một người làm việc lâu năm trong lĩnh vực tài chính khuyên rằng nếu bạn đang muốn đầu tư, hãy tránh bất kỳ khoản nào có lãi suất vượt quá 5%, vì vốn gốc của bạn đang gặp rủi ro. Hơn một thập kỷ trước, cho vay ngang hàng (P2P) ở Trung Quốc đã bùng nổ đến mức lợi nhuận thực tế lên tới 18% hoặc hơn, nhưng chúng ta đều biết có bao nhiêu khoản trong số đó đã sụp đổ sau đó.

Đừng để mất tiền tiết kiệm sau nghỉ hưu vào những đầu tư tài chính mạo hiểm. Ảnh minh họa

Không có bữa trưa nào miễn phí, trong khi bạn đang để mắt đến lãi suất của họ, thì họ cũng đang để mắt đến vốn gốc của bạn.

Mất tiền tiết kiệm khi về già quả là một nỗi đau khôn nguôi. Mất mát tài chính không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn cả sức khỏe, vì vậy việc mạo hiểm kiếm tiền là điều thực sự không đáng.

Vì vậy, tốt nhất là gửi tiền hưu trí vào ngân hàng, mặc dù lãi suất không cao nhưng lại an toàn.

3. Đề phòng "vòng tròn tập luyện" hút tiền

Rất nhiều người mới nghỉ hưu cuối cùng cũng có thời gian để tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Yoga hay bơi lội đều rất tốt, nhưng việc mua tích trữ thẻ tập thì không cần thiết. Mô hình bán thẻ tập tràn lan tại nhiều phòng gym, bể bơi... Các hội viên bị thiệt hại nặng nề sau khi phòng tập "bỏ trốn", đóng cửa. Nhiều người thẻ năm còn chưa kích hoạt, nhiều buổi tập chưa sử dụng hết. Đây phần lớn là hệ quả của việc tích trữ thẻ. Rất có thể hôm nay bạn thích một huấn luyện viên nào đó, bạn mua thẻ từ nhân viên đó, nhưng không lâu sau họ lại nghỉ việc.

Hãy bình tĩnh và đừng bốc đồng tích trữ thẻ thành viên. Có người mua thẻ bơi, còn hơn nửa năm nữa mới hết hạn thì người bán đã "ôm tiền bỏ trốn". Trước khi chạy, họ còn điên cuồng bán thẻ, rất nhiều hội viên tưởng mua được thẻ giá rẻ, nhưng thực ra là đang chuẩn bị tiền để trốn chạy. Bạn chỉ nên tiếp tục học khi giáo viên tập trung giảng dạy, không tiếp thị, không dùng tình cảm để lôi kéo.

Điều quan trọng là, bạn đừng bao giờ tích trữ khóa học chỉ vì ham rẻ. Những người mới bước vào giai đoạn nghỉ hưu vẫn cần giữ lý trí: Dưỡng sinh và vận động ở mức độ vừa phải, không tin vào đầu tư mạo hiểm, tránh xa những mối quan hệ xã giao không cần thiết, đó mới là cách sống khỏe mạnh sau khi nghỉ hưu.

Theo Aboluowang



