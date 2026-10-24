Muốn tái hôn ở tuổi 45, tôi hiểu tình yêu thôi chưa đủ khi biết gia đình anh phản đối

10 năm làm mẹ đơn thân, tôi quen với việc phải mạnh mẽ

Tôi năm nay 45 tuổi, đã ly hôn được 10 năm. Tôi có hai con trai, trong đó cháu lớn chậm phát triển. Bởi vậy, cuộc sống của ba mẹ con chưa bao giờ thực sự nhẹ nhàng.

Tôi mở một quán cà phê nhỏ, chọn công việc tự do để có thể chủ động thời gian. Có những ngày quán đông khách, tôi tất bật từ sáng đến tối; cũng có những lúc đang làm dở việc, tôi phải gác lại tất cả để lo cho con. Với người khác, việc kiếm tiền có thể chỉ là chuyện công việc, nhưng với tôi, đó còn là bài toán làm sao để vừa đủ trang trải cuộc sống, vừa không bỏ lỡ những thời điểm con cần mẹ nhất.

Về kinh tế, tôi không quá dư dả nhưng cũng có thể tự lo cho ba mẹ con. Điều khiến tôi trăn trở nhiều hơn là hành trình nuôi dạy con, nhất là cháu lớn. Tôi hiểu rằng, để làm một người mẹ tốt, tôi cần sự kiên nhẫn, cần mẫn và bền bỉ hơn người bình thường. Có những việc phải lặp đi lặp lại nhiều lần, có những điều tưởng nhỏ bé với người khác nhưng với con lại là cả một quá trình. Tôi không cho phép mình nóng vội, càng không thể vì mệt mỏi mà buông xuôi.

Mười năm qua, tôi dần quen với việc tự quyết định mọi chuyện, tự gánh lấy những khó khăn và tự tìm cách đứng dậy sau mỗi lần kiệt sức. Tôi chỉ hiểu rằng, khi đã làm mẹ, mình không có nhiều lựa chọn để yếu lòng quá lâu. Có lẽ cũng vì vậy, tôi từng nghĩ mình đã quen với cuộc sống hiện tại, không còn mong chờ quá nhiều vào một người đàn ông sẽ xuất hiện và thay đổi mọi thứ.

Ảnh minh họa.

Tôi gặp người đàn ông hơn tôi 15 tuổi đúng lúc tôi mệt mỏi nhất

Thời gian gần đây, tôi quen một người đàn ông đã ly hôn, hơn tôi 15 tuổi. Các con anh đều đã trưởng thành, cuộc sống của anh tương đối ổn định. Qua những lần trò chuyện, tôi cảm nhận anh là người từng trải, không quá phô trương tình cảm bằng những lời nói ngọt ngào mà thể hiện qua cách quan tâm, chăm sóc.

Điều khiến tôi rung động không phải những món quà hay lời hứa về một tương lai sung túc. Anh quan tâm đến công việc, cuộc sống của tôi, nhưng điều khiến tôi cảm động nhất là anh không né tránh hoàn cảnh riêng của tôi, đặc biệt là chuyện chăm sóc các con.

Những khi con tôi ốm, anh sẵn sàng đến giúp đỡ. Có lúc, anh ân cần chăm con, chia sẻ với tôi những việc mà bình thường tôi vẫn phải tự xoay xở. Nhìn anh kiên nhẫn bên con, tôi không khỏi xúc động.

Có lẽ người chưa từng ở trong hoàn cảnh của tôi sẽ khó hiểu được cảm giác ấy. Đôi khi, một người phụ nữ không cần ai hứa sẽ cho mình cuộc sống giàu sang hay che chở trước mọi sóng gió. Điều cô ấy mong chỉ là khi mệt mỏi, có người hỏi một câu chân thành; khi con ốm, có người cùng ngồi bên giường bệnh; khi gặp chuyện khó khăn, không phải một mình nghĩ cách giải quyết tất cả.

Tôi cảm nhận tình cảm của anh là thật lòng. Anh cũng nhiều lần thể hiện mong muốn gắn bó lâu dài với tôi. Sau những năm tháng chỉ biết đến công việc và con cái, tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình vẫn còn cơ hội xây dựng một mái ấm mới.

Anh đã giấu chuyện gia đình anh phản đối khi đến với tôi

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, khi mối quan hệ tiến thêm một bước, tôi phát hiện gia đình anh không đồng tình. Điều khiến tôi hụt hẫng hơn cả là anh đã giấu tôi chuyện này trong suốt thời gian theo đuổi. Nếu anh nói ngay từ đầu rằng gia đình có những băn khoăn, có lẽ tôi đã có cách nhìn nhận khác. Nhưng khi đã bắt đầu tin tưởng, đã nghĩ đến khả năng gắn bó lâu dài, việc phát hiện mình chưa biết hết những điều quan trọng khiến tôi không tránh khỏi chạnh lòng.

Ở tuổi này, tôi hiểu hôn nhân không đơn giản là chuyện hai người có tình cảm với nhau. Gia đình anh có thể có lý do để cân nhắc, nhất là trong hoàn cảnh của tôi. Tôi không thể đòi hỏi mọi người lập tức thấu hiểu hoàn cảnh của mình, cũng không thể mặc nhiên cho rằng tình yêu của anh đủ sức xóa bỏ mọi khác biệt.

Nhưng tôi vẫn tự hỏi, nếu anh thực sự muốn gắn bó với tôi, tại sao anh không thành thật ngay từ đầu? Anh có thể quan tâm tôi, có thể sẵn lòng chăm sóc các con khi chúng ốm, nhưng liệu anh đã nghĩ đến những khó khăn lâu dài nếu chúng tôi tiến tới hôn nhân?

Nghĩ đến chuyện này, tôi sợ một ngày nào đó, khi tình cảm ban đầu không còn mới mẻ, những điều gia đình anh đang băn khoăn sẽ trở thành áp lực đè lên cả hai. Khi ấy, tôi và các con có thể bị nhìn nhận như một gánh nặng mà anh đã phải chấp nhận vì tình yêu?

Ở tuổi 45, tôi cần một người đồng hành chứ không phải một lời hứa

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, tôi hiểu mình không còn đủ trẻ để bước vào một mối quan hệ chỉ bằng cảm xúc. Tôi vẫn mong có một người để sẻ chia, nhưng không vì thế mà đánh đổi sự bình yên của các con hoặc đặt cược cả tương lai vào những điều chưa rõ ràng. Tôi có thể chấp nhận một người đàn ông có hoàn cảnh riêng, có những mối bận tâm riêng, nhưng tôi cần sự thành thật và một thái độ nghiêm túc trước khi nghĩ đến chuyện lâu dài.

Tôi không cần anh phải lựa chọn tôi bằng mọi giá, càng không muốn anh vì thương tôi nhất thời mà đối đầu với gia đình. Điều tôi mong là anh đủ chín chắn để nhìn thẳng vào những vấn đề đang tồn tại, nói rõ mong muốn của mình và cùng tôi tìm cách giải quyết.

Nếu anh chưa sẵn sàng đối diện với sự phản đối ấy, tôi thà biết sớm còn hơn bước sâu vào một cuộc hôn nhân rồi mới nhận ra người đồng hành của mình chưa thực sự chuẩn bị cho những trách nhiệm đi kèm.

Bây giờ, tôi đang rất chông chênh, tôi chưa biết mình nên tiếp tục chờ đợi hay dừng lại!

P. Hiểu