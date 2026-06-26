Tưởng đổi đời nhờ tái hôn, U60 phải bỏ chạy vì phát hiện bí mật động trời của chồng mới

Muốn tái hôn vì cuộc sống quá cô quạnh

Ở tuổi 57, bà Vương Lý (Trung Quốc) đã nghỉ hưu được nhiều năm. Chồng mất vì bệnh nặng từ 5 năm trước, để lại bà sống một mình trong căn nhà cũ.

Các con đều đã lập gia đình và bận rộn với cuộc sống riêng nên bà ít có cơ hội được quây quần bên con cháu.

Khoản lương hưu khoảng 4.000 NDT (hơn 15 triệu đồng) giúp bà đủ trang trải cuộc sống nhưng không mang lại cảm giác dư dả. Điều khiến bà trăn trở hơn cả là sự cô đơn kéo dài sau khi người bạn đời qua đời.

Với mong muốn tìm được một người đồng hành cho quãng đời còn lại, bà quyết định tham gia các nền tảng hẹn hò dành cho người trung niên và cao tuổi.

Bà cẩn thận chuẩn bị hồ sơ cá nhân, lựa chọn những bức ảnh đẹp nhất và hy vọng sẽ gặp được người phù hợp.

Không ít người chủ động làm quen, nhưng bà đều từ chối. Người thì điều kiện kinh tế hạn chế, người sức khỏe yếu, người lại quá nhiều vướng bận gia đình. Cho đến khi bà gặp ông Lý Cường.

Không chấp nhận sự phản bội, bà thu dọn hành lý, rời khỏi ngôi nhà và chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân chỉ sau khoảng nửa năm. Ảnh minh họa

Cuộc gặp gỡ ngọt ngào

Ngay trong lần gặp đầu tiên, ông Lý Cường tạo được thiện cảm nhờ sự lịch thiệp và chu đáo. Ông kéo ghế, gắp thức ăn, trò chuyện cởi mở và luôn dành cho bà sự quan tâm đúng lúc.

Từng làm kinh doanh nên ông có vốn hiểu biết phong phú, khiến cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng thú vị. Bà Lý cảm thấy mình được lắng nghe và trân trọng.

Khi bà chia sẻ về khoản lương hưu ít ỏi, ông nhẹ nhàng an ủi: "Em đừng lo, từ nay đã có anh."

Câu nói ấy khiến bà xúc động đến rơi nước mắt. Sau nhiều năm sống cô độc, bà tin rằng mình cuối cùng cũng gặp được người đàn ông có thể cùng mình đi hết quãng đời còn lại.

Kết thúc buổi hẹn, ông chủ động thanh toán, khoác áo cho bà và đưa bà về tận nhà. Trước khi chia tay, ông còn khẳng định lần gặp tiếp theo sẽ chính thức ngỏ lời.

Những lời nói ngọt ngào ấy khiến bà gần như mất ngủ cả đêm vì hạnh phúc.

Những tháng ngày đầu sau tái hôn tưởng như viên mãn

Chỉ sau lần gặp thứ hai, cả hai chính thức xác lập mối quan hệ và chuyển về sống cùng nhau.

Thời gian đầu, cuộc sống của họ diễn ra vô cùng êm đềm. Mỗi sáng, ông Cường chuẩn bị bữa sáng rồi đưa bà đi dạo hoặc mua sắm. Đến trưa, ông xuống bếp nấu những món bà yêu thích.

Đáp lại, bà Lý chăm sóc chu đáo mọi sinh hoạt của bạn đời. Bà giặt giũ quần áo, mua sắm đồ dùng, học thêm nhiều món ăn bổ dưỡng để bồi bổ sức khỏe cho ông.

Khoảng thời gian ấy khiến bà tin rằng quyết định tái hôn là hoàn toàn đúng đắn.

Sau nửa năm, bản chất của chồng dần bộc lộ

Khi cuộc sống chung kéo dài hơn nửa năm, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Ông Lý Cường thường xuyên nổi nóng vì những chuyện rất nhỏ. Chỉ vì món ăn chưa vừa miệng, ông có thể đập bàn quát tháo. Có lần, bà quên lau dép cho ông, ông cũng trách móc rằng bà cẩu thả và không biết chăm sóc chồng.

Mỗi lần bị mắng, bà đều chọn cách im lặng. Trong suy nghĩ của bà, người chồng có khoản lương hưu hơn 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng) cùng điều kiện kinh tế khá giả sẽ giúp tuổi già của mình ổn định hơn.

Vì thế, bà cố nhẫn nhịn, mong mọi chuyện rồi sẽ qua. Nhưng sự chịu đựng ấy không mang lại kết quả như bà kỳ vọng.

Bị xúc phạm và phát hiện sự thật cay đắng

Một đêm, chỉ vì bà vô tình quên đắp chăn khiến ông thức giấc, ông Cường nổi giận dữ dội. Không chỉ buông lời xúc phạm, ông còn có ý định dùng bạo lực.

Quá hoảng sợ, bà vội bỏ chạy và liên tục cầu xin ông bình tĩnh.

Sau biến cố ấy, tình cảm giữa hai người gần như chấm dứt. Họ sống chung nhưng lạnh nhạt, hạn chế nói chuyện và không còn ngủ cùng phòng.

Ít ngày sau, trong lúc vô tình xem điện thoại của chồng, bà phát hiện ông vẫn sử dụng ứng dụng hẹn hò.

Điều khiến bà đau đớn hơn là ông đang chuẩn bị chuyển đến sống với một người phụ nữ khác trẻ hơn bà khoảng 10 tuổi.

Khoảnh khắc ấy, bà hiểu rằng bản thân chưa bao giờ là người duy nhất trong cuộc đời ông. Mọi yêu thương trước đó chỉ là lớp vỏ bọc.

Không chấp nhận sự phản bội, bà thu dọn hành lý, rời khỏi ngôi nhà và chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân chỉ sau khoảng nửa năm.

Bắt đầu lại từ chính bản thân mình

Trở về căn nhà cũ, bà từng chìm trong nước mắt và tuyệt vọng. Tuy nhiên, sau quãng thời gian suy sụp, bà quyết định thay đổi cuộc sống.

Bà tham gia đội tình nguyện tại địa phương, hỗ trợ những phụ nữ trung niên và cao tuổi từng chịu bạo lực gia đình. Bằng chính trải nghiệm của mình, bà động viên họ lấy lại sự tự tin và biết cách bảo vệ bản thân.

Song song với đó, bà tích cực tham gia các lớp học ca hát, làm thơ, các hoạt động văn hóa cộng đồng và nhiều chương trình thiện nguyện.

Thay vì tiếp tục tìm kiếm một người để dựa dẫm, bà học cách tận hưởng cuộc sống độc lập và tìm thấy giá trị của chính mình.

Tuổi già muốn hạnh phúc, trước hết phải biết tự dựa vào bản thân

Câu chuyện của bà Vương Lý cho thấy, mong muốn có người đồng hành khi về già là nhu cầu rất tự nhiên. Tuy nhiên, việc tái hôn không nên xuất phát từ sự cô đơn hay kỳ vọng vào điều kiện kinh tế của đối phương.

Một cuộc hôn nhân chỉ có thể bền vững khi được xây dựng trên sự tôn trọng, chân thành và bình đẳng.

Nếu phải đánh đổi lòng tự trọng hay sự an toàn để đổi lấy cảm giác có người nương tựa, thì cái giá ấy là quá đắt.

Bước vào tuổi già, điều quý giá nhất không phải là tìm được một người để phụ thuộc, mà là giữ được sự độc lập về tài chính, tinh thần và khả năng tự chăm sóc bản thân.

Chỉ khi biết yêu thương chính mình, mỗi người mới có thể sống an yên và hạnh phúc, dù có hay không có một người bạn đời bên cạnh.