43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng

43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng

| Tâm sự
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GĐXH - Gần 10 năm qua, người phụ nữ ấy âm thầm chăm sóc, đồng hành cùng con gái riêng của chồng qua những năm tháng trưởng thành, cả khi con bước vào tuổi dậy thì nhiều ẩm ương. Chị chưa từng mong con phải đáp lại điều gì, cho đến khi nhận được món quà khiến mọi yêu thương như vỡ òa.

43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng - Ảnh 1.Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu: Tôi nên biết ơn hay tìm cách thoát ra?

GĐXH - Có mẹ hỗ trợ tài chính, chăm cháu và quán xuyến việc nhà, cuộc sống của vợ chồng tôi nhẹ gánh hơn nhiều. Nhưng sự giúp đỡ ấy cũng khiến tôi áp lực khi mẹ muốn can thiệp vào hầu hết việc chi tiêu trong gia đình. Tôi hiểu bà lo lắng và thương con nhưng không khỏi băn khoăn: Nhận sự giúp đỡ của cha mẹ có đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi sự kiểm soát, ngay cả khi đã trưởng thành?

43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng - Ảnh 2.Chưa kịp nguôi nỗi đau mất bố mẹ, tôi đã phải chứng kiến anh em ruột quay lưng vì một lý do

GĐXH - Ngày bố mẹ còn sống, căn nhà cũ luôn là nơi ba anh em tôi trở về mỗi dịp lễ Tết. Nhưng sau khi bố mẹ lần lượt qua đời, những cuộc gặp gỡ chỉ còn xoay quanh chuyện chia tài sản, để rồi tôi tự hỏi: Chúng tôi còn là anh em hay chỉ là những người có chung quyền lợi?

Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi nhằm truyền tải thông điệp của tác giả.

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