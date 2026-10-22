43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng
GĐXH - Gần 10 năm qua, người phụ nữ ấy âm thầm chăm sóc, đồng hành cùng con gái riêng của chồng qua những năm tháng trưởng thành, cả khi con bước vào tuổi dậy thì nhiều ẩm ương. Chị chưa từng mong con phải đáp lại điều gì, cho đến khi nhận được món quà khiến mọi yêu thương như vỡ òa.
Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi nhằm truyền tải thông điệp của tác giả.
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