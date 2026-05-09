Ám ảnh về quá khứ bị chồng cũ bạo hành, 20 năm trôi qua tôi chưa dám tái hôn
Giờ đây, ở ngưỡng tuổi U60, tôi lại sợ hãi bước vào hôn nhân khi tìm được người tâm đầu ý hợp vì vẫn bị quá khứ ám ảnh.
Chồng cũ của tôi là một người đàn ông vũ phu và ghen tuông đến mức bệnh hoạn. Những ngày tháng sống cùng chồng là chuỗi dài căng thẳng, sợ hãi và chịu đựng.
Tôi đã sống chung đến gần 20 năm mà không dám ly hôn vì con cái, sĩ diện và cũng vì tôi đã quen với việc nhẫn nhịn.
Phải mất đến 5 năm dùng dằng kể từ khi có ý định chia tay, tôi mới đủ can đảm để ly hôn. Khi cầm tờ giấy ly hôn trên tay, cũng là lúc tôi đã thấy mình kiệt sức.
Từ đó, tôi chọn một cuộc sống một mình nuôi con mà không cần có người bầu bạn vì sợ ràng buộc. Những năm tháng ấy không hề dễ dàng, nhưng tôi cảm thấy an toàn. Ít nhất tôi không còn phải sống trong nỗi lo bị kiểm soát, bị nghi ngờ hay bị bạo hành.
Thời gian trôi qua, các con tôi dần trưởng thành, lập gia đình riêng. Căn nhà nay trở nên yên tĩnh hơn, tôi cũng đã bước vào tuổi gần 60 với cảm giác vừa thanh thản nhưng cũng trống trải.
Và rồi, tôi gặp một người đàn ông điềm đạm, nhẹ nhàng và biết quan tâm. Chúng tôi quen nhau qua những lần gặp gỡ bạn bè, rồi dần trở nên thân thiết. Anh không vồ vập, chỉ âm thầm ở bên, chia sẻ cùng tôi những câu chuyện đời thường.
Ở bên anh, tôi thấy mình được tôn trọng, không có những cơn ghen vô lý, không có áp lực hay kiểm soát. Chỉ là hai người trưởng thành, đủ từng trải để hiểu giá trị của sự bình yên.
Sau một thời gian, anh ngỏ ý muốn kết hôn, muốn cùng tôi sống chung một cách đàng hoàng, có danh phận rõ ràng. Các con tôi biết chuyện đều ủng hộ bởi tôi đã vất vả cả đời, giờ là lúc được sống cho bản thân.
Nhưng càng được ủng hộ, tôi lại càng thấy sợ. Tôi sợ cảm giác cũ quay trở lại, sợ một ngày nào đó, con người hiền lành trước mặt tôi hôm nay sẽ thay đổi. Sợ mình lại rơi vào một vòng luẩn quẩn như sống với người chồng trước, tôi sẽ không còn đủ sức để chống đỡ.
Lý trí nhiều khi thấy mình có đang quá yếu đuối, tôi đã dám chịu đựng cả 20 năm trời người chồng ghen tuông bệnh hoạn, vũ phu vậy mà bây giờ, khi có cơ hội được hạnh phúc, tôi lại chùn bước.
Tôi không nghi ngờ anh nhưng lại nghi ngờ bản thân mình, có lẽ vì ám ảnh quá khứ quá nặng nề, làm thế nào để tôi vượt qua được nỗi sợ hãi để được sống những năm tháng còn lại một cách trọn vẹn?
Trong tình yêu, phụ nữ dễ 'mất lý trí' vì 5 hành động này: càng làm càng tự làm đau chính mình!Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước
GĐXH - Trong tình yêu, nhiều phụ nữ dễ rơi vào trạng thái yêu quá mức, dẫn đến những hành động cảm tính như hy sinh, ghen tuông hay cố chấp níu giữ. Những điều tưởng chừng vô hại này lại có thể khiến họ tự làm tổn thương chính mình nếu không nhận ra và thay đổi kịp thời.
Cụ ông 80 tuổi khoe bạn gái kém 40 tuổi, nói một câu gây chú ý về tuổi giàGia đình - 14 giờ trước
GĐXH - Không có con cái bên cạnh khi bước vào tuổi già, cụ ông 80 tuổi chọn cách đặc biệt để chống cô đơn, đó là kết thân với một phụ nữ trẻ dưới 40 tuổi.
4 con giáp nữ hay cáu nhưng chồng 'mê như điếu đổ', đi đâu cũng tự hàoGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, có những con giáp nữ tuy nóng tính, dễ bốc đồng khi yêu nhưng lại rất có phúc khí, luôn được nửa kia nâng niu, trân trọng.
Camera trong nhà vô tình phơi bày vụ ngoại tình gây sốc giữa con dâu và bố chồngGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Người chồng trẻ phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với chính bố ruột của anh. Câu chuyện ngoại tình éo le khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Nhiều người về già mới hiểu: Con cái lấy đi 3 điều này, gia đình khó còn êm ấmGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Về già, nhiều người luôn nghĩ rằng chỉ cần hy sinh nhiều hơn cho con cháu thì gia đình sẽ yên ấm. Nhưng thực tế, có những điều khiến tình thân rạn nứt mà nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.
Nhiều phụ nữ càng ghen càng thua vì không nhận ra 3 chiêu tâm lý của 'tiểu tam'Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước
GĐXH - Không ít phụ nữ rơi vào trạng thái mất kiểm soát khi phát hiện có người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, nhiều “tiểu tam” thường sử dụng những cách hành xử mang tính khiêu khích cảm xúc, khiến chính thất càng nóng giận càng dễ rơi vào thế bất lợi.
Những cung hoàng đạo sống tùy hứng, cẩu thả nhưng lại cực thảnh thơiGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, mỗi chòm sao đều có cách sống và làm việc rất khác nhau. Có người kỹ tính, cẩn thận, nhưng cũng có người dễ mắc sai sót vì tính cách vô tư, bất cẩn.
Nghỉ hưu sớm để hưởng thụ khi đang kiếm hơn 115 triệu/tháng, người đàn ông nhanh chóng hối hậnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ sau 1 năm nghỉ hưu sớm, anh phải thừa nhận thực tế khác xa tưởng tượng.
Phụ nữ sau tuổi 55 muốn gia đình êm ấm: Đừng bao giờ từ chối chồng 4 điều nàyChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Bước qua tuổi 55, nhiều phụ nữ tưởng rằng hôn nhân đã "an bài", tình cảm vợ chồng cũng bền vững. Thế nhưng, chính ở giai đoạn này, sự cô đơn, khoảng cách và cảm giác bị bỏ quên lại dễ len lỏi nhất.
Nhiều người yêu mãi vẫn khổ vì thiếu 3 'hạt giống' này trong tình yêuChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải cứ yêu sâu đậm là sẽ đi cùng nhau thật lâu. Theo các chuyên gia tâm lý, nhiều mối quan hệ dần rạn nứt vì thiếu 3 điều tưởng nhỏ bé nhưng lại quyết định cảm giác hạnh phúc và sự bền vững trong tình yêu.
Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về giàChuyện vợ chồng
GĐXH - Tuổi già không chỉ là câu chuyện tiền bạc hay sức khỏe. Có những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định bạn sống an yên hay cô đơn – và nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.