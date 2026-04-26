Mỹ: Xà đầu long 80 triệu tuổi lộ diện với "vật lạ" trong cổ

Theo SciTech Daily, một nhóm nghiên cứu đã tình cờ phát hiện thứ mà họ gọi là "hóa thạch phi thường" trong... ngăn kéo đựng mẫu vật tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Field ở Chicago Mỹ. Đó là phần còn lại của một con xà đầu long với một chiếc răng lớn mắc kẹt trong cổ.

Một con xà đầu long Polycotylus bị cắn chết bởi một con cá "quái vật" Xiphactinus - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư Christopher Brochu từ Khoa Khoa học Trái Đất và môi trường của Đại học Iowa (Mỹ) cho biết hóa thạch nói trên thuộc về một con quái vật tiền sử thuộc chi Polycotylus của họ Polycotylidae, một nhánh đặc biệt của bộ Plesiosauria (xà đầu long).

Con xà đầu long này dài tới 4 m và được phát hiện từ tầng đá phấn Mooreville ở bang Alabama - Mỹ.

Nó sống vào khoảng 80 triệu năm trước - tức thuộc kỷ Phấn Trắng - và là một trong những loài săn mồi đỉnh cao trong khu vực vào thời điểm đó.

Nhưng chiếc răng lớn găm trong cổ con bò sát biển cổ đại này đã kể lại một câu chuyện kinh dị hơn chính cơ thể nó.

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Journal of Vertebrate Paleontology, cho thấy chiếc răng này thuộc về một con cá xương săn mồi Xiphactinus khổng lồ, một con thủy quái dài từ 4,5-6 m và có thể há to miệng để nuốt chửng những con mồi lớn.

Mặc dù vậy, nó có lẽ không cố gắng ăn thịt Polycotylus. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu cho rằng 2 loài thủy quái khổng lồ này đơn giản là đang chiến đấu và cố giết nhau.

Chiếc răng Xiphactinus găm thẳng vào đốt sống cổ Polycotylus, rõ ràng là một cú cắn chí mạng.

Trước con xà đầu long xấu số này, nhiều hóa thạch động vật biển khác cũng đã được khai quật từ tầng đá phấn Mooreville, từ khủng long bị trôi dạt ra biển cho đến các loài săn mồi đại dương khác. Tất cả đã vẽ nên bức tranh toàn cảnh về một hệ sinh thái phong phú và đầy những loài săn mồi nguy hiểm từng tồn tại ở Alabama.