Năm 2024, công dân làm hộ chiếu (passport) sau bao lâu không nhận kết quả sẽ bị hủy?

Từ 1/7/2024, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) có thể được hưởng thêm một quyền lợi mới GĐXH – Tin vui mới cho những người làm hộ chiếu (passport), từ ngày 1/7/2024 có thể sẽ được hưởng thêm một quyền lợi mới.

Hộ chiếu (passport) sẽ bị huỷ nếu công dân không nhận kết quả

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 23/2023/QH15). Theo đó, Luật số 23 có hiệu lực từ ngày 15/8/2023, quy định cụ thể, chi tiết hơn đối với các trường hợp đã có kết quả trả hộ chiếu nhưng công dân không nhận. Cụ thể, bổ sung Điều 28a vào sau Điều 28 của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam:

"Điều 28a. Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đối với trường hợp công dân không nhận hộ chiếu.

Sau 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận và không có thông báo bằng văn bản cho cơ quan chức năng về lý do chưa nhận thì cơ quan cấp hộ chiếu thực hiện việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu".

Sau 12 tháng hộ chiếu (passport) sẽ bị hủy nếu công dân không nhận kết quả và không có phản hồi tới cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh.



Với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh, ngoài việc công dân nhận kết quả trả hộ chiếu trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh thì có thể đăng ký với dịch vụ bưu chính để nhận kết quả tại nơi công dân thường trú hoặc tạm trú.

Tuy nhiên, thực tế có tình trạng người dân cung cấp thông tin không chính xác, không rõ ràng dẫn tới đơn vị bưu chính không giao hộ chiếu đến tận tay công dân được; trường hợp này, hộ chiếu của công dân sẽ được chuyển hoàn lại cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh. Bên cạnh đó, một số trường hợp công dân đăng ký nhận kết quả trả hộ chiếu trực tiếp tại Cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh nhưng khi đến ngày thông báo nhận kết quả thì không đến nhận hộ chiếu.

Những trường hợp nào sẽ bị hủy hộ chiếu (passport)?

Liên quan đến trường hợp sẽ bị hủy hộ chiếu, tại khoản 8, Điều 1, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 28, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (có hiệu lực từ 15/8/2023), quy định như sau:

Trường hợp sẽ bị hủy giá trị sử dụng hộ chiếu là khi bị mất hộ chiếu còn giá trị sử dụng và trường hợp công dân không nhận hộ chiếu.

Việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất theo mẫu cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc công an cấp huyện, cấp xã hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc trên môi trường điện tử tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng;

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn báo mất hộ chiếu phổ thông, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thông báo theo mẫu cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và người gửi đơn. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thực hiện hủy giá trị sử dụng hộ chiếu".

Từ năm 2024, người làm hộ chiếu (passport) sẽ được hưởng một quyền lợi đặc biệt trong thời gian quy định GĐXH - Từ năm 2024 người làm hộ chiếu (passport) sẽ chính thức được hưởng quyền lợi đặc biệt này, người dân cần nắm rõ thông tin để không bị thiệt.