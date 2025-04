Nam Định: Tạm giữ đối tượng đốt pháo tự chế ở khu vực Cồn Xanh

Ngày 7/4, Công an tỉnh Nam Định cho biết, thời gian gần đây, lực lượng công an cùng chính quyền huyện Nghĩa Hưng đã tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh chủ động thu dọn tài sản, con nuôi, bàn giao đất cho chính quyền quản lý đúng thời hạn đã cam kết (ngày 27/5/2025).

Tuy nhiên, trong quá trình bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực Cồn Xanh, lực lượng công an nhận được phản ánh của các hộ dân nuôi trồng thủy sản về một số đối tượng có âm mưu, ý đồ hoạt động đe dọa, gây rối trật tự công cộng nhằm cản trở việc thu dọn tài sản, con nuôi của các hộ dân đã tự nguyện bàn giao đất. Cụ thể, tối muộn ngày 3/4/2025, hai tiếng nổ lớn chỉ cách nhau vài phút từ phía trục đường nam sông Giữa thuộc khu vực Cồn Xanh dội lại khiến những hộ dân đang trông coi, quản lý đầm cá gần đó cảm thấy hoang mang, lo lắng.

Sau khi nghe tiếng nổ lớn, lực lượng công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, trấn an người dân và lập tức tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Đến ngày 6/4, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập Nguyễn Văn San (SN 1993, thường trú tại Đội 1 Nam Hải, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng) lên làm việc.

Đối tượng San tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an được biết, San hiện đang trông coi đầm cá của gia đình ở khu vực Cồn Xanh thuộc xã Nghĩa Thành. Cuối năm 2024, ông Nguyễn Văn Sử, bố đẻ San đã tự nguyện ký biên bản bàn giao đất, nhận tiền hỗ trợ theo quy định và được chính quyền hỗ trợ, tạo điều kiện cho gia đình thu dọn tài sản, tận thu con nuôi thủy sản đến ngày 27/5/2025.

Tuy nhiên, không những không ghi nhận sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, tối ngày 3/4, San lấy ra 2 quả pháo cối tự chế được cất sẵn trong lều, di chuyển về phía rặng phi lao cách lều chừng 100m, treo pháo lên cây, châm lửa đốt từng quả với mục đích gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Ngay sau khi thực hiện hành vi trên, San rời khỏi hiện trường, trở về nhà tại đội 1 Nam Hải, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng.

Để sớm xác minh, làm rõ vụ việc và ổn định tình hình an ninh, trật tự, tổ công tác Cồn Xanh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, xác minh. Đối diện những trinh sát và điều tra viên dạn dày kinh nghiệm, tại cơ quan công an, Nguyễn Văn San đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Một số tang vật cơ quan công an thu giữ.

Theo Công an tỉnh Nam Định hành vi của đối tượng Nguyễn Văn San thể hiện thái độ coi thường pháp luật và sự an toàn của cộng đồng, có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng'' quy định tại Khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Từ một thanh niên chưa tiền án, tiền sự, chỉ vì suy nghĩ tiêu cực, bốc đồng, San sẽ phải trả giá cho hành động của mình.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc, củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Cơ quan công an khuyến nghị người dân, đặc biệt là các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh nằm trong phạm vi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng để triển khai các dự án kinh tế trọng điểm tại khu vực Cồn Xanh bảo đảm tiến độ, vì sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả tỉnh Nam Định.

Các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến quá trình thu hồi, giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các dự án sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

