Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nam MC 'Gương mặt thân quen' ở tuổi trung niên vẫn độc thân, chăm chỉ làm việc thiện

Thứ tư, 11:00 22/04/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - MC Đại Nghĩa dù đã bước sang tuổi 48 nhưng anh vẫn chưa chịu kết hôn, với anh, hiện tại ngoài công việc, anh chỉ quan tâm đến công việc thiện nguyện, nuôi thú cưng và chăm sóc bản thân.

MC Đại Nghĩa có cuộc sống ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 2.

MC Đại Nghĩa là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt Nam, ghi dấu ấn với vai trò MC, diễn viên và nghệ sĩ sân khấu. Anh tên thật là Bùi Đại Nghĩa, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật đa dạng.

MC Đại Nghĩa có cuộc sống ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 3.

Trước khi nổi tiếng với vai trò người dẫn chương trình, MC Đại Nghĩa đã có thời gian hoạt động tích cực trên sân khấu kịch, đặc biệt là tại sân khấu Idecaf, nơi anh tham gia nhiều vở diễn được khán giả yêu thích.

MC Đại Nghĩa có cuộc sống ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 4.

Có một thời gian ngắn anh vướng vào lùm xùm chuyện từ thiện nhưng sau đó, chính anh đã tự chứng minh bản thân trong sạch bằng cách sao kê tiền từ thiện. Thậm chí, anh còn quyết định gọi điện nhờ ngân hàng gửi lại cho mình một file sao kê để anh cập nhật. Bên cạnh đó, anh còn khẳng định bản thân không bao giờ sử dụng tiền trong tài khoản An Vui cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài công tác từ thiện. Các chi phí đi lại, ăn uống… trong các chuyến thiện nguyện đều do anh và các cộng sự tự túc.

MC Đại Nghĩa có cuộc sống ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 5.

Sau lùm xùm này, MC Đại Nghĩa trở về cuộc sống bình yên. Anh vẫn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. 

MC Đại Nghĩa có cuộc sống ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 6.

Đại Nghĩa hiện tại được xem là MC "hot" trên các gameshow truyền hình. Thành công trong sự nghiệp, được khán giả mến mộ nhưng chuyện riêng tư Đại Nghĩa lại cực kỳ kín tiếng. Đã ở tuổi U50 nhưng MC Đại Nghĩa vẫn độc thân vui vẻ, chính thông tin này đã khiến nhiều người đồn đoán anh có "vấn đề" về giới tính.

MC Đại Nghĩa có cuộc sống ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 7.

Trong lúc mọi người đồn đoán về giới tính thì Đại Nghĩa chỉ muốn tập trung thật tốt cho công việc và hoạt động thiện nguyện của mình. Hiện tại, Đại Nghĩa bị đồn là MC giàu có. Trong một gameshow truyền hình, MC Đại Nghĩa bị Trấn Thành và Trường Giang "bóc phốt" anh đang xây biệt thự.

MC Đại Nghĩa có cuộc sống ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 8.

Cụ thể, diễn viên Trường Giang hé mở: "Đại Nghĩa đẹp hơn mọi năm chắc hẳn có lí do. Năm ngoái, anh Đại Nghĩa lúc ngồi nói chuyện với chúng tôi có tiết lộ là đang xây một căn nhà ở quận 7 mà tới năm nay chưa xong. Nhà mà Đại Nghĩa xây hơn 1 năm chưa xong thì phải là biệt thự to lắm". Trấn Thành tiếp lời: "Nhà mà xây một năm không xong thì phải rộng và to như cái cánh đồng vậy". Khi nghe có người gọi mình là "MC giàu nhất Việt Nam" thì Đại Nghĩa cảm thấy ái ngại. Anh viết trên trang cá nhân như sau: "Đừng gọi Nghĩa là 'MC giàu nhất Việt Nam', đó chỉ là câu nói vui của Trường Giang chọc Nghĩa trong một buổi họp báo thôi".

MC Đại Nghĩa có cuộc sống ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 9.
MC Đại Nghĩa có cuộc sống ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 10.

Ngoài cuộc sống dư dả về vật chất, MC Đại Nghĩa còn tận hưởng cuộc sống độc thân thảnh thơi với thú vui tao nhã của mình như đạp xe rèn luyện thể dục...

MC Đại Nghĩa có cuộc sống ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 11.
MC Đại Nghĩa có cuộc sống ra sao ở tuổi U50? - Ảnh 12.

... hay anh dắt chó đi dạo để tận hưởng cuộc sống bình yên của mình. Ở tuổi trung niên, nam MC chưa vội kết hôn vì anh tin vào duyên phận.

MC Đại Nghĩa nổi tiếng với vai trò MC đa năng trong các gameshow đình đám như Gương mặt thân quen, Vì bạn xứng đáng, Giọng ải giọng ai, và Mái ấm gia đình Việt. Anh nổi bật với phong cách dẫn dắt hài hước, duyên dáng và khả năng hoạt ngôn trên nhiều kênh truyền hình lớn (HTV, THVL, VTV).

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top