Quý ông Vbiz là danh ca lừng lẫy một thời nhưng ở tuổi trung niên U60 vẫn không chịu lấy vợ

Thứ ba, 10:30 21/04/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Danh ca Ngọc Sơn ở tuổi U60 không lựa chọn cuộc sống hôn nhân mà tận hưởng những khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè. Anh duy trì lối sống lành mạnh để tiếp tục cống hiến cho âm nhạc và theo đuổi những sở thích cá nhân.

Bất ngờ mối quan hệ của danh ca Ngọc Sơn và "búp bê" Thanh ThảoBất ngờ mối quan hệ của danh ca Ngọc Sơn và 'búp bê' Thanh Thảo

GĐXH - Mừng sinh nhật danh ca Ngọc Sơn, "búp bê" Thanh Thảo gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chứng tỏ tình cảm bền chặt suốt gần 3 thập kỷ của 2 anh em.

Danh ca Ngọc Sơn ở tuổi U60 không còn quá bận rộn chạy show, dù anh vẫn là gương mặt được nhiều khán giả yêu mến. Những lúc lắng lại, anh muốn thử thách bản thân bằng những điều do chính mình đặt ra. Trong một đoạn clip, Ngọc Sơn bịt mắt đánh đàn piano và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Cách đây ít tháng, danh ca Ngọc Sơn chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân với 2 em bé mới sinh. Anh còn viết: "Yêu vô cùng". Ngay lập tức, hình ảnh của nam danh ca nhận được sự quan tâm của rất nhiều khán giả. Khán giả đều chúc mừng và nhận được tương tác của Ngọc Sơn. Chính điều đó đã khiến mọi người cho rằng anh đã lên chức cha ở tuổi U60.

Danh ca Ngọc Sơn sinh năm 1968, được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" với giọng ca trời phú và nhiều sáng tác được khán giả yêu thích.

Ngọc Sơn có khiếu âm nhạc từ nhỏ và bước chân lên sân khấu chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi. Tại Liên hoan Ca múa nhạc nhẹ toàn quốc 1989 tại Nha Trang với bài hát "Thuyền và biển", ngoài danh hiệu Ngôi sao Nhạc nhẹ, Ngọc Sơn là ca sĩ duy nhất được trao thêm giải thưởng “Ca sĩ được khán giả yêu thích”.

Ca sĩ Ngọc Sơn nổi danh những năm thập niên 1990, nhất là sau khi thành công qua các ấn phẩm "Mưa bụi". Sự nghiệp sáng tác, ca hát của Ngọc Sơn cũng thăng hoa từ đây.

Là ca sĩ hát dòng nhạc trữ tình và sáng tác nhiều ca khúc, Ngọc Sơn được khán giả yêu mến gọi là "ông hoàng nhạc sến". Độ nổi tiếng của Ngọc Sơn "phủ sóng" cả nước, xuất hiện trong nhiều băng, đĩa nhạc trong và ngoài nước.

Ca sĩ Ngọc Sơn cũng được biết đến là một nhân vật giàu có bậc nhất trong showbiz Việt. Năm 1995, anh gây bất ngờ khi tậu mẫu xe vương giả Cadillac đời 1992, dài 6m, vốn được các tổng thống phương Tây ưa chuộng. Anh sinh sống và sở hữu ngôi biệt thự lớn ở trung tâm TP.HCM. Ngoài căn biệt thự này, Ngọc Sơn còn sở hữu căn nhà 100m2 tại một khu đô thị xa hoa bậc nhất Hà Nội để tiện ăn ở, sinh hoạt mỗi khi anh đi diễn. Năm 2000, anh từng gây sốc khi đầu tư 1.000 cây vàng để tự đúc tượng mình.

Ngọc Sơn cho biết khi không còn mẹ, nam ca sĩ toàn tâm toàn ý cho các hoạt động nghệ thuật, cống hiến cho xã hội. Anh quyết định hiến xác cho y học, biệt thự tặng làm từ đường dòng họ. Bản thân không còn những mưu cầu cá nhân mà chỉ muốn lan tỏa sự tích cực, giúp đỡ nhiều người khác.

Ngọc Sơn còn quan tâm, đỡ đầu những ca sĩ trẻ, giúp họ phát triển hơn trong sự nghiệp ca hát. Ngoài ra, anh cũng là gương mặt quen thuộc, thường xuyên ngồi ghế giám khảo tại các cuộc thi nhan sắc...

Dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, ca sĩ Ngọc Sơn hiện tại vẫn tích cực biểu diễn trong và ngoài nước. Cuộc sống độc thân của nam ca sĩ ngoài việc chạy show, anh ăn chay, tập luyện thể dục thể thao và duy trì lối sống lành mạnh, làm thiện nguyện.

Sau hơn 30 năm theo đuổi con đường ca hát và trải qua những biến cố thăng trầm của cuộc sống, ca sĩ Ngọc Sơn từng tiết lộ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ giã sân khấu, muốn cống hiến hết mình cho âm nhạc. Dù có lịch trình ca hát dày đặc, Ngọc Sơn vẫn dành thời gian cho các công tác thiện nguyện. Anh thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình "Kỷ niệm thanh xuân" mới được phát sóng, Ngọc Sơn cho biết, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, thứ anh trân quý nhất không phải là những tài sản có giá trị vật chất, mà là một “gia tài” đặc biệt. Đó là tập lưu bút cùng bộ sưu tập những bài báo viết về mình đã được cha mẹ âm thầm tập hợp, lưu lại suốt hàng chục năm.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, từ những ngày đầu bước chân vào con đường nghệ thuật, mỗi khi thấy con trai xuất hiện trên báo, cha mẹ anh đều cẩn thận cắt lại và cất giữ. Qua thời gian, những trang báo ấy dần trở thành một bộ sưu tập lớn, ghi lại gần như trọn vẹn hành trình hàng chục năm hoạt động của anh, từ giai đoạn đầu đi hát, những dấu mốc trong sự nghiệp cho đến các hoạt động nghệ thuật sau này. Cũng theo Ngọc Sơn, cha mẹ luôn là nguồn động lực lớn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của nam ca sĩ.

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao?

GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn - "ông hoàng nhạc sến" tuổi U60 dù độc thân vẫn luôn sống khỏe mạnh, giọng hát ổn định và tích cực biểu diễn nhờ chăm chỉ tập luyện và ăn chay trường.

GĐXH - MC Mai Ngọc chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ trong tiệc sinh nhật 1 tuổi của con trai tại Bắc Ninh. Bé Panda nhà nữ MC gây bất ngờ khi chọn "cầm mic" trong rất nhiều nghề nghiệp trên bàn.

GĐXH - Phương Oanh có động thái "sẵn sàng" khi đại diện Việt Nam tại Miss World 2027 sẽ tổ chức tại Tanzania vào tháng 5/2027.

GĐXH - Tín Nguyễn - nữ hot Tiktoker sở hữu kênh hơn 3,8 triệu đã bất ngờ là nữ chính trong một dự án phim chiếu rạp cùng các tên tuổi lớn như: Lê Khánh, Hạnh Thúy...

GĐXH - NSND Trịnh Kim Chi khiến nhiều người ngưỡng mộ khi ở tuổi trung niên vẫn tiếp tục học Tiến sĩ, con gái tốt nghiệp loại giỏi ngành Hàng không và một cuộc hôn nhân viên mãn với chồng đại gia.

GĐXH - Bé Tuệ An - con gái Đỗ Mỹ Linh mới ở tuổi lên 3 đã khoe giọng hát trong trẻo đáng yêu trong sinh nhật bà nội.

GĐXH - Dù chưa khẳng định chắc chắn mang thai với Quân nhưng gái quán bar vẫn quả quyết đòi gia đình thiếu gia phải chi 1 tỷ đồng mới cho qua chuyện.

GĐXH - Cả Hồng và Thắng quyết định hợp tác với nhau để có được mục tiêu chung đó là phá hoại mối quan hệ đang tiến triển giữa Trung và Mai.

Chạm ngõ điện ảnh sau 20 lần trượt casting, Á hậu Minh Kiên trải lòng về hành trình nỗ lực để tự chủ kinh tế và giúp người mẹ làm nghề giúp việc được nghỉ ngơi.

GĐXH - Diễn viên Mimi Keene phim "Sex Education" sở hữu vẻ đẹp ấn tượng, nóng bỏng ở cả trong phim lẫn ngoài đời.

GĐXH - Ảnh hiếm hoi thời trẻ của NSND Nguyễn Hải và bà xã Lê Thúy Hằng - bạn đồng môn, được mệnh danh 'Thẩm Thúy Hằng' của khoá 1, Trường Sân khấu - Điện ảnh, khiến fan không khỏi trầm trồ.

