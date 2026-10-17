Nam sinh 16 tuổi viêm loét thực quản vì thường xuyên uống loại nước vạn người mê

Uống nước ngọt thay nước lọc, nam sinh 16 tuổi bị viêm loét thực quản

Thanh, 16 tuổi, có thói quen uống khoảng 1,5-2 lít nước ngọt, nước có gas mỗi ngày trong nhiều năm và hầu như không uống nước lọc. Khoảng 3 tháng gần đây, nam sinh thường xuyên đau rát sau xương ức khi ăn uống hoặc nuốt nước bọt. Triệu chứng tăng lên sau khi ăn no, khi nằm, đôi lúc kèm cảm giác vướng nghẹn khi nuốt.

Ban đầu, Thanh nghĩ mình bị viêm họng thông thường nên tự mua thuốc uống nhưng không cải thiện. Khi tình trạng đau tức, nóng rát vùng ngực ngày càng nặng, người bệnh mới đi khám.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Vũ Thế Cường, chuyên khoa Nội Tiêu hóa, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, chỉ định nội soi dạ dày - thực quản để kiểm tra. Kết quả cho thấy niêm mạc đoạn dưới thực quản bị sung huyết, xuất hiện các vết trợt dài khoảng 5-10 mm, rải rác theo nếp niêm mạc; chưa ghi nhận loét sâu hay hẹp thực quản. Người bệnh đồng thời bị viêm nhẹ hang vị dạ dày.

Thanh được chẩn đoán viêm loét thực quản dạng trợt, nghi ngờ có liên quan đến thói quen sử dụng nhiều nước ngọt có gas kéo dài.

Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Cường, nước ngọt có gas chứa các acid như acid phosphoric, acid citric và acid carbonic hình thành từ khí CO₂ hòa tan. Việc sử dụng thường xuyên có thể góp phần kích ứng thực quản, trong khi khí gas có thể làm tăng tình trạng đầy hơi và thúc đẩy các đợt trào ngược ở một số người. Nếu dịch vị thường xuyên trào ngược lên thực quản, niêm mạc tại đây có thể bị viêm và tổn thương.

Tuy nhiên, viêm loét thực quản có nhiều nguyên nhân. Vì vậy, cần đánh giá tổng thể tình trạng trào ngược và các yếu tố liên quan để xác định nguyên nhân, thay vì quy kết tổn thương chỉ do nước ngọt.

Viêm loét thực quản có thể gây biến chứng gì?

Viêm loét thực quản là tình trạng niêm mạc thực quản bị viêm, trợt hoặc hình thành vết loét. Nếu không được điều trị phù hợp, tổn thương kéo dài có thể gây chảy máu, hình thành mô sẹo dẫn đến hẹp thực quản, khiến người bệnh nuốt nghẹn hoặc khó nuốt.

Theo bác sĩ Cường, trường hợp tổn thương nặng có thể xuất hiện những biến chứng nghiêm trọng như xuất huyết thực quản; thủng thực quản là biến chứng hiếm gặp nhưng nguy hiểm. Trào ngược kéo dài cũng có thể liên quan đến Barrett thực quản, tình trạng biến đổi niêm mạc làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô tuyến thực quản ở một số người bệnh.

Các triệu chứng thường gặp của viêm thực quản gồm nóng rát sau xương ức, ợ nóng, đau khi nuốt, nuốt khó hoặc cảm giác vướng nghẹn. Những dấu hiệu này đôi khi dễ bị nhầm với bệnh lý vùng họng, khiến người bệnh tự điều trị và bỏ lỡ thời điểm thăm khám.

Ảnh minh họa.

Nam sinh cải thiện sau 4 tuần điều trị

Sau khi xác định tổn thương, Thanh được chỉ định điều trị bằng thuốc giảm tiết acid, thuốc bảo vệ niêm mạc theo phác đồ của bác sĩ. Người bệnh đồng thời được hướng dẫn thay đổi thói quen sinh hoạt, ngừng uống nước ngọt có gas, tăng sử dụng nước lọc phù hợp và hạn chế các loại đồ uống có tính acid.

Bác sĩ cũng khuyến cáo Thanh không ăn quá no, tránh ăn sát giờ ngủ, hạn chế thực phẩm cay nóng hoặc nhiều dầu mỡ nếu làm tăng triệu chứng, đồng thời không nằm ngay sau khi ăn mà nên chờ ít nhất 2-3 giờ.

Sau 4 tuần dùng thuốc và tái khám, các triệu chứng của nam sinh cải thiện rõ rệt. Kết quả nội soi kiểm tra cho thấy các vết trợt thực quản đã cải thiện đáng kể.

Bác sĩ Cường cho biết, trào ngược dạ dày - thực quản là một trong những nguyên nhân phổ biến gây viêm thực quản. Ngoài ra, bệnh còn có thể liên quan đến nhiễm trùng, đặc biệt ở người suy giảm miễn dịch, hoặc một số nguyên nhân khác như viêm thực quản do thuốc và các bệnh lý miễn dịch.

Cách phòng ngừa viêm loét, ung thư thực quản

Để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa, người dân không nên dùng nước ngọt thay nước lọc, hạn chế đồ uống có gas và thực phẩm khiến triệu chứng trào ngược nặng hơn. Nên duy trì chế độ ăn cân đối, ăn đúng giờ, tránh ăn quá no và không nằm ngay sau bữa ăn.

Nhu cầu nước mỗi ngày tùy thuộc vào tuổi, thể trạng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Người trưởng thành có thể tham khảo mức khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày, nhưng không nên áp dụng cứng nhắc cho tất cả mọi người.

Nếu xuất hiện tình trạng nóng rát sau xương ức kéo dài, đau khi nuốt, ợ nóng thường xuyên hoặc nuốt nghẹn, người bệnh nên đi khám để được xác định nguyên nhân. Trường hợp đau ngực dữ dội, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen cần được đánh giá y tế khẩn cấp. Việc thăm khám và điều trị đúng nguyên nhân giúp hạn chế tổn thương kéo dài và nguy cơ biến chứng.