Đau ngực âm ỉ, phát hiện động mạch chủ phình gần 6 cm

Bốn ngày trước khi đi khám, ông Tình cảm thấy mệt, đau âm ỉ sau xương ức, hơi khó thở và ho ít. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, đang điều trị thường xuyên. Do cơn đau không dữ dội, lại kèm ho, ông đến khám tại Phòng khám Nội – Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

Bác sĩ chỉ định đo điện tim và chụp CT phổi liều thấp, qua đó phát hiện bất thường ngoài phổi: động mạch chủ ngực phình gần 6 cm, nghi bóc tách thành mạch, kèm nhiều mảng vôi hóa ở cả ba nhánh động mạch vành. Người bệnh lập tức được chuyển đến khoa Cấp cứu.

Bác sĩ CKI Lê Trung Tuấn ghi nhận ông Tình còn tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng vẫn đau ngực và khó thở. Ê-kíp nhanh chóng cho người bệnh thở oxy, thiết lập đường truyền, theo dõi các chỉ số sinh tồn và triển khai đồng thời xét nghiệm, điện tâm đồ, siêu âm tim cùng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hs-Troponin T, một loại protein được giải phóng vào máu khi tế bào cơ tim bị tổn thương, lên tới 6.703 ng/L, gấp gần 479 lần ngưỡng tham chiếu 14 ng/L. Chỉ số này cho thấy cơ tim của người bệnh đang bị tổn thương đáng kể.

Hình dựng 3D từ CT cho thấy bóc tách động mạch chủ ngực xuống lan đến động mạch chủ bụng, kèm phình động mạch chủ bụng và hai động mạch chậu chung. Ảnh: BVCC

Một số chỉ số khác cũng tăng cao, gồm NT-proBNP 1.461 pg/mL, D-dimer 12,26 µg/mL, bạch cầu 14,76 K/µL và CRP 40 mg/L. Trong đó, NT-proBNP hỗ trợ đánh giá tình trạng tim; D-dimer có thể tăng trong nhiều bệnh lý như bóc tách động mạch chủ, thuyên tắc phổi hoặc huyết khối. LDL-C, hay cholesterol xấu, ở mức 4,06 mmol/L, là yếu tố nguy cơ thúc đẩy xơ vữa động mạch.

Điện tâm đồ ghi nhận đoạn ST chênh xuống 1-2 mm ở các chuyển đạo V2-V6, gợi ý tình trạng thiếu máu cơ tim; kèm sóng QS ở các chuyển đạo DII, DIII, aVF, dấu hiệu có thể liên quan đến tổn thương cơ tim đã xảy ra trước đó.

Phát hiện 5 tổn thương tim mạch nguy hiểm cùng lúc

Bác sĩ Tuấn cho biết, đau ngực có 3 nguyên nhân nguy hiểm hàng đầu cần loại trừ là hội chứng mạch vành cấp, bóc tách động mạch chủ và thuyên tắc phổi. Ở ông Tình, kết quả CT phổi liều thấp đã gợi ý bóc tách động mạch chủ và vôi hóa cả ba nhánh mạch vành, trong khi điện tâm đồ có dấu hiệu thiếu máu cơ tim.

Vì vậy, ê-kíp chỉ định chụp CT Triple Rule Out, kỹ thuật khảo sát đồng thời động mạch vành, động mạch chủ ngực và động mạch phổi trong một lần chụp. Người bệnh cũng được chụp CT bụng – tiểu khung có tiêm thuốc cản quang để đánh giá động mạch chủ bụng và động mạch chậu.

Kết quả giúp loại trừ thuyên tắc phổi nhưng phát hiện ông Tình bị bóc tách động mạch chủ Stanford B, tức tình trạng bóc tách không liên quan đến đoạn động mạch chủ lên. Vết bóc tách bắt đầu ngay sau chỗ xuất phát động mạch dưới đòn trái, lan dọc xuống đến ngang động mạch mạc treo tràng dưới ở vùng bụng. Đoạn động mạch chủ ngực xuống phình to, đường kính tối đa khoảng 5,8 cm, trong lòng giả có huyết khối.

CT cũng ghi nhận bệnh mạch vành ba nhánh nặng, mức CAD-RADS 5 – mức cao nhất trên thang đánh giá, tương ứng có ít nhất một nhánh mạch vành bị tắc hoàn toàn. Cụ thể, động mạch liên thất trước hẹp nặng nhiều đoạn, động mạch vành phải hẹp 95-99%, còn động mạch mũ bị tắc mạn tính một đoạn dài khoảng 2 cm, đã có tuần hoàn bàng hệ nuôi phần mạch phía sau.

Ở vùng bụng, động mạch chủ bụng phình dạng thoi, đường kính khoảng 3,8 cm. Hai động mạch chậu chung cũng phình, bên phải khoảng 3,2 cm, bên trái khoảng 3,7 cm, kèm huyết khối bám thành.

Siêu âm tim sau đó ghi nhận vùng đáy – giữa thành bên thất trái giảm động nặng đến mất vận động. Đây là vùng do động mạch mũ cấp máu. Siêu âm cũng cho thấy đoạn động mạch chủ ngực xuống giãn lớn, phù hợp với kết quả CT.

Bác sĩ chẩn đoán ông Tình mắc đồng thời 5 tổn thương tim mạch nghiêm trọng: nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên, bóc tách động mạch chủ Stanford B kèm phình động mạch chủ ngực đoạn xuống, bệnh mạch vành ba nhánh, phình động mạch chủ bụng và phình động mạch chậu hai bên.

Hai bệnh lý nguy hiểm khiến việc điều trị phức tạp

Bác sĩ Trí cho biết, nhồi máu cơ tim và bóc tách động mạch chủ đều có thể gây đau ngực nhưng cơ chế và hướng xử trí rất khác nhau. Nhồi máu cơ tim xảy ra khi dòng máu nuôi cơ tim bị gián đoạn, khiến tế bào cơ tim thiếu oxy và có thể hoại tử. Trong khi đó, bóc tách động mạch chủ là tình trạng máu đi vào giữa các lớp thành mạch qua một vết rách, tạo lòng giả, có nguy cơ lan rộng, gây vỡ mạch hoặc cản trở dòng máu đến các cơ quan.

"Đây là tình huống đặc biệt phức tạp vì hai bệnh cùng tồn tại nhưng chiến lược điều trị khác nhau. Với nhồi máu cơ tim, thuốc chống đông và thuốc chống kết tập tiểu cầu thường được dùng sớm để ngăn cục máu đông. Nhưng khi người bệnh đồng thời có bóc tách động mạch chủ, chính các thuốc này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, thậm chí vỡ động mạch chủ. Nếu chỉ tập trung xử trí nhồi máu cơ tim mà bỏ sót bóc tách, hậu quả có thể rất nghiêm trọng", bác sĩ Trí phân tích.

Theo bác sĩ Trí, nguy cơ lớn là bóc tách động mạch chủ tiếp tục lan rộng, làm giảm lượng máu đến các cơ quan như ruột, thận và hai chân. Nghiêm trọng hơn, thành mạch có thể vỡ, gây xuất huyết ồ ạt, sốc mất máu và tử vong. Đường kính động mạch chủ ngực xuống của ông Tình đã gần 6 cm, trong khi người bệnh đồng thời mắc bệnh mạch vành nặng và nhồi máu cơ tim, khiến việc lựa chọn phương án điều trị càng phức tạp.

Ê-kíp Cấp cứu hội chẩn khẩn với bác sĩ Ngoại Lồng ngực – Mạch máu và Tim mạch can thiệp, vừa theo dõi sát, duy trì tình trạng ổn định, vừa thống nhất hướng xử trí phù hợp.

Sau xử trí, ông Tình đỡ khó thở. Khi chuẩn bị chuyển viện, huyết áp người bệnh ở mức 110/70 mmHg, mạch 100 lần/phút, SpO₂ 97%. Theo nguyện vọng của gia đình, ông được chuyển bằng xe cấp cứu, có nhân viên y tế đi cùng, đến bệnh viện tuyến cuối để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại đây, người bệnh được phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Một tuần sau, ông tiếp tục được đặt stent động mạch chủ.

Theo các bác sĩ, trường hợp của ông Tình cho thấy đau ngực không phải lúc nào cũng xuất phát từ một bệnh lý đơn lẻ. Ở người lớn tuổi, nhồi máu cơ tim và bóc tách động mạch chủ có thể biểu hiện không điển hình. Người có biểu hiện đau ngực, đặc biệt đau đột ngột, khó thở, vã mồ hôi, choáng hoặc ngất, cần được cấp cứu ngay. Ngay cả khi chỉ đau ngực âm ỉ, khó thở kéo dài nhiều ngày, người bệnh cũng không nên chủ quan. Không nên tự lái xe đến bệnh viện hoặc chờ triệu chứng tự hết.