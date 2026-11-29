Nhiều năm làm công việc đóng gói hàng hóa, phải đứng 8-10 tiếng mỗi ngày, chị Phụng, 40 tuổi, xuất hiện những mạch máu xanh tím ngày càng rõ ở hai chân. Tình trạng khiến chị mất tự tin khi mặc váy hoặc quần ngắn.

Chị Phụng cho biết công việc đóng gói hàng hóa tại Canada đòi hỏi phải đứng gần như suốt ca làm, kéo dài 8-10 tiếng mỗi ngày. Dù có những khoảng nghỉ, phần lớn thời gian chị vẫn phải duy trì tư thế đứng tại chỗ, thực hiện các thao tác đóng gói liên tục.

Sau khoảng hai năm, chị bắt đầu nhận thấy những đường mạch máu xanh tím xuất hiện dưới da hai chân. Ban đầu, các mạch máu chỉ mờ và phân tán, sau đó ngày càng đậm màu, đan thành nhiều nhánh nhỏ, rõ nhất ở vùng cẳng chân. Tình trạng không gây ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt nhưng khiến chị mất tự tin khi mặc trang phục để lộ chân.

Nhân dịp về Việt Nam thăm người thân những ngày cuối năm, chị Phụng đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (cơ sở phường Tân Hưng – Quận 7 cũ) thăm khám và tìm cách cải thiện tình trạng này.

Tiến sĩ, bác sĩ CKII Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng chuyên khoa Da liễu – Thẩm mỹ Da cho biết, những đường mạch máu li ti màu đỏ, tím hoặc xanh thường được gọi là giãn mao mạch. Khi các mạch máu có kích thước lớn hơn, nằm sâu hơn dưới da, chúng có thể tạo thành những đường xanh tím hoặc mạng lưới như mạng nhện. Các dạng tổn thương này có thể xuất hiện riêng lẻ hoặc cùng tồn tại, không đồng nghĩa tất cả người có mạch máu nổi dưới da đều mắc suy giãn tĩnh mạch chi dưới.

Ảnh minh họa.

Đứng nhiều giờ mỗi ngày làm tăng áp lực lên hệ tĩnh mạch chân

Bác sĩ Bích cho biết công việc đòi hỏi đứng lâu, ít thay đổi tư thế là một trong những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tĩnh mạch chi dưới. Khi đứng, máu từ chân di chuyển ngược lên tim, chống lại trọng lực. Bình thường, sự co bóp của cơ bắp chân kết hợp với hệ thống van một chiều trong tĩnh mạch giúp đẩy máu trở về tim, hạn chế tình trạng ứ đọng.

Tuy nhiên, khi đứng bất động trong nhiều giờ, cơ bắp chân ít được vận động, hoạt động như một chiếc bơm hỗ trợ tuần hoàn máu cũng giảm đi. Áp lực trong hệ tĩnh mạch chi dưới có thể tăng, đặc biệt khi tình trạng này lặp lại thường xuyên trong thời gian dài. Ở người có cơ địa hoặc yếu tố nguy cơ, tình trạng này có thể góp phần thúc đẩy các biểu hiện bệnh lý tĩnh mạch.

Ngoài đặc thù nghề nghiệp, tuổi tác, yếu tố di truyền, thay đổi nội tiết, mang thai và thừa cân cũng có thể làm tăng nguy cơ giãn tĩnh mạch.

Sau khi đánh giá tình trạng da và đặc điểm các mạch máu ở hai chân, bác sĩ Bích chỉ định cho chị Phụng điều trị bằng laser 6D, sử dụng bước sóng 1064 nm. Liệu trình dự kiến khoảng 3-5 buổi, tùy mức độ đáp ứng, mỗi buổi cách nhau khoảng hai tuần.

Sau ba buổi điều trị tại Tâm Anh, các đường mạch máu xanh tím trên chân chị Phụng mờ đi rõ rệt so với ban đầu. Bác sĩ tiếp tục theo dõi đáp ứng, đánh giá những vùng còn mạch máu giãn để quyết định số buổi tiếp theo, tránh can thiệp quá mức.

Người thường xuyên đứng lâu nên chủ động vận động chân

Bác sĩ Bích khuyến cáo những người làm việc trong môi trường phải đứng nhiều giờ như công nhân đóng gói, nhân viên bán hàng, đầu bếp, nhân viên dây chuyền sản xuất nên chủ động thay đổi tư thế, tránh đứng bất động liên tục. Trong những khoảng nghỉ, người lao động nên đi lại nhẹ nhàng, co duỗi cổ chân, nhón gót để kích hoạt cơ bắp chân, hỗ trợ máu lưu thông trở về tim.

Sau giờ làm, có thể kê cao chân khi nghỉ ngơi nếu thường xuyên có cảm giác nặng, mỏi. Duy trì cân nặng hợp lý và vận động đều đặn cũng góp phần giảm áp lực lên hệ tĩnh mạch chi dưới.

Người có các đường mạch máu bất thường ở chân không nên tự ý điều trị bằng các loại kem bôi hoặc phương pháp truyền miệng. Nếu xuất hiện tình trạng đau, sưng một bên chân đột ngột, nóng đỏ hoặc đau khi đi lại, cần được thăm khám sớm để loại trừ các bệnh lý mạch máu cần xử trí.

Đặc biệt, nếu các mạch máu ngày càng nổi rõ, kèm nặng chân, phù cổ chân, chuột rút về đêm hoặc thay đổi màu sắc da, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá. Phát hiện đúng loại tổn thương và điều trị phù hợp không chỉ giúp cải thiện thẩm mỹ mà còn tránh bỏ sót bệnh lý tĩnh mạch cần can thiệp.