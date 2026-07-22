Cô gái 26 tuổi bị loét thực quản vì thói quen nhiều người Việt mắc phải khi uống thuốc

Loét thực quản sau một tuần nuốt đau, đầy bụng

Chị Hảo (26 tuổi, TP.HCM) đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (cơ sở phường Tân Hưng - Quận 7 cũ) khám trong tình trạng nuốt khó, đau dọc sau xương ức khi nuốt, kèm đầy bụng, ợ hơi kéo dài khoảng một tuần.

Ban đầu, chị cho rằng đây chỉ là biểu hiện của đau dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản do áp lực công việc. Tuy nhiên, kết quả nội soi thực quản - dạ dày cho thấy đoạn 1/3 giữa đến dưới của thực quản xuất hiện ổ loét kích thước khoảng 5-10 mm.

Theo BS.CKII Lê Thị Thúy, khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, loét thực quản là tình trạng niêm mạc thực quản bị tổn thương, có thể gây đau khi nuốt, nuốt nghẹn, nóng rát sau xương ức và ảnh hưởng đáng kể đến ăn uống, sinh hoạt.

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Sai lầm khi uống kháng sinh gây loét thực quản

Khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ ghi nhận chị Hảo đang điều trị bệnh da bằng thuốc chứa hoạt chất doxycycline trong khoảng 10 ngày.

Tuy nhiên, mỗi lần uống thuốc, chị chỉ uống một ngụm nước nhỏ rồi nằm nghỉ ngay sau đó.

Theo Thư viện Y học Quốc gia Mỹ, có nhiều nguyên nhân gây loét thực quản như bệnh trào ngược dạ dày thực quản, nhiễm nấm Candida, virus herpes simplex (HSV), chất ăn mòn, dị vật hoặc do thuốc. Trong đó, tổn thương thực quản do thuốc chiếm khoảng 22,7% trường hợp.

Hiện đã có hơn 70 loại thuốc được ghi nhận có thể gây tổn thương thực quản. Riêng nhóm kháng sinh như doxycycline, tetracycline và clindamycin chiếm hơn một nửa số ca.

Vì sao uống ít nước khi uống thuốc dễ gây loét thực quản?

Theo bác sĩ Thúy, doxycycline là kháng sinh có tính axit cao, thường được sử dụng trong điều trị mụn trứng cá, nhiễm trùng da hoặc một số bệnh nhiễm khuẩn khác.

Khi người bệnh uống thuốc với quá ít nước hoặc nằm ngay sau khi uống, viên thuốc có thể mắc lại tại các vị trí hẹp tự nhiên của thực quản, đặc biệt ở đoạn giữa hoặc đoạn dưới. Khi đó, thuốc tan ngay tại chỗ, giải phóng hoạt chất có tính axit mạnh tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc thực quản.

Do không được nước làm loãng và cuốn trôi xuống dạ dày, lượng axit tập trung tại một điểm có thể gây bỏng hóa học, dẫn đến viêm và loét thực quản.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tổn thương có thể tiến triển nặng hơn, gây chảy máu thực quản, hẹp thực quản, thậm chí thủng thực quản - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

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Bác sĩ khuyến cáo cách uống thuốc đúng để bảo vệ thực quản

Sau khi được điều trị bằng thuốc làm lành tổn thương niêm mạc thực quản và điều chỉnh chế độ ăn uống, tình trạng của chị Hảo cải thiện rõ rệt.

Kết quả nội soi kiểm tra cho thấy ổ loét thực quản đã lành hoàn toàn, bề mặt niêm mạc sạch, đang trong giai đoạn tái tạo. Các tổn thương viêm xước ở dạ dày cũng hồi phục, người bệnh không còn nuốt đau hay đầy bụng, sinh hoạt trở lại bình thường.

Bác sĩ khuyến cáo khi sử dụng thuốc viên, đặc biệt là kháng sinh, thuốc giảm đau chống viêm hoặc thuốc điều trị loãng xương nhóm bisphosphonate, người bệnh nên uống cùng ít nhất 150-200 ml nước.

Sau khi uống thuốc cần duy trì tư thế ngồi hoặc đứng thẳng tối thiểu 30 phút, không nằm ngay để tránh nguy cơ thuốc mắc lại trong thực quản. Đồng thời nên hạn chế đồ ăn cay nóng, thực phẩm có tính axit, nước ngọt có gas và các chất kích thích trong thời gian điều trị để giúp niêm mạc thực quản hồi phục tốt hơn.