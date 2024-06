Nam thanh niên 20 tuổi gặp tai nạn giao thông vỡ gan nguy kịch được cứu sống nhờ phương pháp này

Ngày 30/6, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân vỡ gan nguy kịch do tai nạn giao thông.

Theo đó, bệnh nhân nam, 20 tuổi được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đau tức ngực, đau bụng, hạn chế vận động vai phải, đùi phải.

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả siêu âm, CT scanner ổ bụng cho thấy hình ảnh chấn thương gan độ IV, ổ chảy máu hoạt động, dịch máu quanh gan, có nhiều dịch máu trong ổ bụng. Gãy đa xương sườn bên phải, tràn khí, tràn dịch màng phổi phải.

Các bác sĩ tiến hành can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Trước nguy cơ bệnh nhân có thể tử vong do shock mất máu, bệnh nhân được truyền máu tối khẩn cấp và chuyển ngay phòng can thiệp thực hiện nút mạch cầm máu điều trị vỡ gan.

May mắn, ca can thiệp được thực hiện thành công. Sau 1 ngày can thiệp, sức khỏe bệnh nhân đã tiến triển tốt, mạch, huyết áp ổn định.

Theo các bác sĩ, gan là cơ quan quan trọng trong cơ thể, đặc biệt gan chứa rất nhiều mạch máu. Nếu gan bị vỡ rất dễ bị mất máu nhanh, vì vậy cần phải được điều trị kịp thời tránh để lâu nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Thông thường, bệnh nhân sẽ được chỉ định mổ cấp cứu để xử lý các tổn thương. Với phương pháp nút mạch cầm máu, bệnh nhân sẽ không phải trải qua những cuộc đại phẫu nặng nề kéo dài hàng giờ, tiềm ẩn biến chứng trong và sau phẫu thuật nguy hiểm như sốc mất máu, nhiễm trùng vết mổ,...

Đây là phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu với nhiều ưu điểm như: thời gian thủ thuật ngắn, cầm máu được tức thì, hạn chế tối đa xâm lấn giúp tổn thương ở gan mau hồi phục để bệnh nhân nhanh chóng được xử lý những tổn thương khác.