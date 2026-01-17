NASA bắt được tín hiệu lạ cách Trái Đất 8 tỷ năm ánh sáng: Kéo dài 7 giờ, khiến giới khoa học lúng túng
Theo các nhà thiên văn, đây là tín hiệu kỳ lạ nhất từng được con người ghi nhận, đến mức không phù hợp với bất kỳ mô hình lý thuyết nào hiện có.
Tín hiệu "không giống bất cứ thứ gì từng thấy"
Theo Live Science, kính viễn vọng không gian tia gamma Fermi Gamma-ray Space Telescope của NASA đã phát hiện một tín hiệu cực kỳ bất thường vào tháng 7 vừa qua. Hiện tượng này được đặt tên là GRB 250702B.
Không giống các vụ bùng nổ tia gamma thông thường vốn chỉ kéo dài từ vài phần nghìn giây đến vài phút, GRB 250702B lóe sáng theo từng đợt và duy trì hoạt động liên tục suốt 7 giờ, một khoảng thời gian được xem là "phi lý" theo hiểu biết hiện nay của khoa học thiên văn.
Nhóm nghiên cứu do nhà thiên văn Jonathan Carney (Đại học Bắc Carolina, Mỹ) dẫn đầu cho biết, kể từ khi Fermi bắt đầu hoạt động năm 2008, chưa từng có tín hiệu nào sở hữu đặc điểm tương tự.
Phát ra từ một thiên hà bị che phủ bởi bụi vũ trụ
Để làm rõ bản chất hiện tượng, các nhà khoa học đã tiến hành hàng loạt quan sát bổ sung bằng nhiều đài quan sát hàng đầu thế giới, bao gồm Gemini, Very Large Telescope (Chile), Keck (Hawaii) và kính viễn vọng không gian Hubble.
Kết quả cho thấy GRB 250702B xuất phát từ một thiên hà khổng lồ nằm cách Trái Đất khoảng 8 tỷ năm ánh sáng. Do khu vực này chứa lượng bụi vũ trụ dày đặc, sự kiện không thể được quan sát dưới ánh sáng khả kiến. Các kính viễn vọng chỉ ghi nhận được tia X năng lượng cao và ánh sáng hồng ngoại.
Phát hiện này đã được nhóm nghiên cứu công bố chính thức trên The Astrophysical Journal Letters, một trong những tạp chí khoa học uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thiên văn – vật lý thiên thể.
Những giả thuyết được đặt ra, nhưng chưa có lời giải
Trả lời Live Science, tiến sĩ Carney thừa nhận rằng "Đây là vụ bùng nổ tia gamma dài nhất mà con người từng quan sát được, đủ dài để không phù hợp với bất kỳ mô hình nào hiện có về nguyên nhân gây ra các vụ nổ tia gamma."
Nhóm nghiên cứu đưa ra một số kịch bản có thể xảy ra, bao gồm: sự sụp đổ và cái chết của một ngôi sao khổng lồ, một ngôi sao bị lỗ đen xé toạc, hoặc quá trình hợp nhất hiếm gặp giữa một ngôi sao heli và một lỗ đen. Tuy nhiên, không giả thuyết nào có thể giải thích trọn vẹn tất cả đặc điểm bất thường của tín hiệu này.
Theo các nhà khoa học, GRB 250702B có thể chỉ là mảnh ghép đầu tiên hé lộ một dạng hiện tượng vũ trụ mà con người chưa từng biết đến. Việc phát hiện thêm những tín hiệu tương tự trong tương lai sẽ đóng vai trò then chốt để giải mã nguồn gốc thực sự của chúng.
Trong lúc chờ đợi lời giải, tín hiệu kéo dài 7 giờ này vẫn đang được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất mà các kính viễn vọng hiện đại từng ghi nhận và nhắc nhở rằng vũ trụ vẫn còn vô số điều nằm ngoài hiểu biết của nhân loại.
Nguyệt Phạm (Theo NASA, Livescience)
Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ cũng có thể được hưởng lợi từ phát minh này.
Các nhà khoa học cho rằng sự đa dạng của hơn 400 giống chó ngày nay tồn tại chủ yếu nhờ bàn tay con người. Nếu yếu tố can thiệp này biến mất, chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng xóa bỏ các giống nhân tạo, để lại một hình mẫu chó sinh tồn duy nhất trên toàn thế giới.
Đó là loài vật nào?
Khi lớp cát đá cuối cùng được cẩn trọng dời đi, hơi thở của cả đoàn thám hiểm như ngưng lại.
Những dấu chân quái vật khổng lồ xuất hiện ở độ cao 2.400-2.800 m, "bị giấu" trước mắt người thường nhờ một loạt sự sắp đặt của thiên nhiên.
Hiện tượng khác thường của hai cây chuối tại ngôi làng khiến người dân ùn ùn kéo đến xem.
Siêu tàu này được thiết kế để đạt tốc độ tối đa lên đến 965 km/giờ.
Vai trò bí ẩn của hành tinh láng giềng đối với khí hậu Trái Đất vừa được hé lộ.
Phát hiện này hứa hẹn mở ra hành trình "săn vàng" thông minh hơn, ít hại môi trường hơn.
Trưởng làng thậm chí từng treo thưởng cho nhà nào sinh con trai.
