Nếu không nắm được những điều này, phụ huynh sẽ gặp khó khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con năm học 2026

Tuyển sinh đầu cấp diễn ra khi nào?

Tuyển sinh đầu cấp là gì?

Tuyển sinh đầu cấp là việc xét tuyển đầu vào ở các cấp học, cụ thể là tuyển sinh mầm non, tuyển sinh vào lớp 1, tuyển sinh vào bậc Trung học cơ sở (lớp 6), tuyển sinh vào Trung học phổ thông (lớp 10).

Thời gian diễn ra tuyển sinh đầu cấp

Tuyển sinh đầu cấp Hà Nội:

Năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội dự kiến thực hiện phương thức tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 theo hình thức "xét tuyển theo nơi cư trú" của học sinh trên địa bàn xã, phường, trên nguyên tắc "đưa trường học đến gần học sinh", thông qua việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo.

Lớp 1 và lớp 6:

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, thời gian tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 tại Hà Nội cụ thể như sau:

1. Cấp mã tuyển sinh: các trường tiểu học phải hoàn thành việc cấp mã tuyển sinh cho cha mẹ học sinh trước ngày 31/5/2026.

2. Thời gian tuyển sinh:

- Đối với các trường tiểu học, THCS tuyển sinh theo nơi cư trú:

* Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến tích hợp bản đồ số GIS:

+ Tuyển sinh vào lớp 1: Từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 3/7/2026;

+ Tuyển sinh vào lớp 6: Từ ngày 7/7/2026 đến hết ngày 9/7/2026.

* Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 12/7/2026 đến hết ngày 18/7/2026.

- Đối với các trường Tiểu học, THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo nơi cư trú (trường được UBND Thành phố công nhận trường chất lượng cao; trường tư thục) có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu: thực hiện phương thức xét tuyển theo tiêu chí sử dụng kết quả học tập, kết quả rèn luyện cấp tiểu học (đối với lớp 6) hoặc kết quả đánh giá năng lực học sinh:

+ Nếu xét tuyển theo tiêu chí sử dụng kết quả đánh giá năng lực: các trường lựa chọn thời gian đánh giá năng lực hợp lý, báo cáo UBND các xã, phường phê duyệt;

+ Các trường được tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, cụ thể: Từ ngày 31/5/2026 đến ngày 12/7/2026; đối với trường thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực: hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá năng lực trước ngày 30/6/2026 và hoàn thành tuyển sinh chậm nhất ngày 12/7/2026.

Lưu ý:

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Phụ huynh học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến 17 giờ 00 ngày 18/7/2026.

- Sau ngày 18/7/2026, những trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo UBND các xã, phường (các trường trực thuộc Sở GD&ĐT báo cáo về Sở); căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, UBND các xã, phường, Sở GD&ĐT (đối với các trường trực thuộc Sở) cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 21/7/2026 đến ngày 22/7/2026. Riêng đối với các trường mầm non, trường được tuyển sinh đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

- Trong thời gian tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh của các trường tập hợp danh sách (theo mẫu M02) các học sinh có địa bàn khác nơi cư trú (nếu có) dự tuyển năm học 2026-2027; sau khi kết thúc tuyển sinh, đối với những trường hợp không hợp lệ, Hội đồng tuyển sinh của trường cần thông tin kịp thời cho phụ huynh học sinh để liên hệ, đăng ký dự tuyển tại trường phù hợp, đảm bảo đúng quy định.

- Các trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào hệ thống số điểm điện tử chậm nhất ngày 23/7/2026.

Năm 2026, tuyển sinh đầu cấp nổi bật với điểm mới là xét tuyển theo nơi cư trú.

Mầm non (trẻ 3-5 tuổi):

Từ 4/7-6/7: Thời gian đăng ký trực tuyến dành riêng cho khối mầm non để bảo đảm hệ thống vận hành ổn định.

Lớp 10:

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2026-2027 diễn ra vào ngày 30 và 31/5/2026. Thí sinh thi bắt buộc 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Việc đăng ký dự tuyển được thực hiện trực tuyến qua Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp Hà Nội.

Tra cứu điểm, điểm chuẩn: Công bố vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Điểm và chỉ tiêu được cập nhật trên Sở GD&ĐT Hà Nội.

Tuyển sinh đầu cấp TPHCM:

Theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2026 – 2027, lịch trình kế hoạch tuyển sinh đầu cấp tại TPHCM được thực hiện như sau:

Lớp 1:

Xét tuyển 100%. Phân bổ học sinh vào các trường tiểu học công lập trên địa bàn dựa trên dữ liệu cư trú thực tế.

Lớp 6:

Chủ yếu xét tuyển. Riêng các trường mô hình tiên tiến hội nhập, trường chuyên/lớp tạo nguồn có thể kết hợp xét tuyển và đánh giá năng lực.

Khung thời gian tuyển sinh nổi bật

Từ ngày 14/4 đến 18/4/2026: Các cấp tiến hành triển khai công tác tuyển sinh.

Từ 27/5 đến 7/6/2026: Phụ huynh đăng ký thông tin, nguyện vọng và khu vực tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến.

Tháng 6 - 7/2026: Công bố kết quả và làm thủ tục nhập học cho các cấp theo từng giai đoạn cụ thể của thành phố.

Lớp 10:

- Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ Văn (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút). Nếu thi chuyên/tích hợp, học sinh sẽ làm thêm bài thi môn chuyên hoặc tích hợp.

- Kỳ thi diễn ra trong tháng 6/2026, các trường chuyên thường có lịch thi sớm hơn vào cuối tháng 5/2026.

Tuyển sinh đầu cấp cần làm thủ tục, hồ sơ gì?

Theo quy định, hồ sơ tuyển sinh đầu cấp (Mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10) cơ bản bao gồm: Đơn xin học/phiếu đăng ký dự tuyển, bản sao giấy khai sinh hợp lệ, học bạ (bản chính) hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình và giấy xác nhận cư trú.

Các bước thực hiện tuyển sinh đầu cấp như sau:

1. Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định (cần mang theo cả bản gốc để đối chiếu)

Phiếu/Đơn đăng ký: Theo mẫu của từng trường hoặc phát hành theo tuyến.

Giấy khai sinh: Bản sao hợp lệ.

Giấy xác nhận nơi cư trú/Thông tin dân cư: Có thể dùng mã định danh cá nhân, trích xuất thông tin cư trú trên VNeID hoặc bản sao giấy tờ tương đương.

Học bạ hoặc Giấy chứng nhận:

Vào lớp 1: Giấy hoàn thành chương trình Mầm non (nếu có).

Vào lớp 6: Bản chính học bạ cấp Tiểu học.

Vào lớp 10: Học bạ cấp THCS (bản chính), Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời và Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh lớp 10.

Giấy tờ khác (nếu có): Giấy chứng nhận chế độ ưu tiên (nếu có), giấy khám sức khỏe...

Các bước thực hiện thủ tục

Đăng ký trực tuyến: Đa số các tỉnh/thành phố đều yêu cầu phụ huynh đăng ký hồ sơ online trước.

Đăng ký trực tiếp: Sau khi có kết quả trúng tuyển hoặc phân tuyến, phụ huynh mang toàn bộ hồ sơ giấy đến trực tiếp trường học để hoàn tất việc xác nhận nhập học trong thời gian quy định.

Phụ huynh thực hiện tuyển sinh đầu cấp trực tuyến ở Hà Nội và TPHCM bằng cách nào?

Phụ huynh đăng ký tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) và lớp 10 tại Hà Nội trực tuyến trên Cổng thông tin Tuyển sinh đầu cấp https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/.

Phụ huynh đăng ký tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) và lớp 10 tại TPHCM theo đường link https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/.

