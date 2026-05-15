Hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo

Thứ sáu, 12:13 15/05/2026 | Tiêu điểm

Nghiên cứu mới cho thấy hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo, làm gia tăng nguy cơ sụp đổ với tác động lớn đến khí hậu toàn cầu.

Dòng hải lưu Bắc Đại Tây Dương được mô phỏng qua nhiệt độ bề mặt biển. (Ảnh: NASA Goddard Space Flight Center)

Dòng hải lưu Bắc Đại Tây Dương được mô phỏng qua nhiệt độ bề mặt biển. (Ảnh: NASA Goddard Space Flight Center)

Các nghiên cứu mới cho thấy hệ thống hải lưu Đại Tây Dương (AMOC - hệ thống dòng chảy vận chuyển nhiệt, muối và nước trong đại dương) đang suy yếu nhanh hơn dự báo trước đây và có thể tiến gần tới điểm sụp đổ.

AMOC đóng vai trò như “băng chuyền” khổng lồ, điều hòa khí hậu, thời tiết và mực nước biển trên toàn cầu. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm mất cân bằng nhiệt độ và độ mặn của đại dương, khiến hệ thống này suy yếu.

Hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo- Ảnh 1.

Người dân Kenya vận chuyển nước tại khu vực hạn hán, tháng 8/2025. (Ảnh: Gerald Anderson/Anadolu/Getty Images)

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Science Advances ngày 16/4 cho thấy AMOC có thể suy giảm hơn 50% vào cuối thế kỷ, mức suy yếu cao hơn khoảng 60% so với ước tính trung bình của các mô hình khí hậu trước đó.

Theo các nhà khoa học, những mô hình dự báo “bi quan” về mức độ suy yếu của AMOC có khả năng phản ánh đúng thực tế hơn. Điều này làm gia tăng lo ngại hệ thống có thể đạt tới “điểm tới hạn” vào giữa thế kỷ, khi quá trình suy giảm không thể đảo ngược.

Hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo- Ảnh 2.

Vịnh Disko, Greenland, ngày 15/3/2026, nơi băng tan ảnh hưởng đến độ mặn đại dương. (Ảnh: Florent Vergnes/AFP/Getty Images)

Một nghiên cứu khác từ Đại học Miami, dựa trên dữ liệu đo thực tế từ năm 2004, cho thấy AMOC đã suy yếu tại 4 vĩ độ khác nhau trong vòng 2 thập kỷ qua. Các nhà khoa học nhận định khu vực phía Tây Đại Tây Dương là chỉ dấu quan trọng phản ánh sự thay đổi của toàn bộ hệ thống.

Sự suy yếu của AMOC từng xảy ra khoảng 12.000 năm trước và nếu lặp lại, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như châu Âu rơi vào mùa đông khắc nghiệt, mực nước biển dâng nhanh ở bờ Đông Mỹ và hạn hán kéo dài tại nhiều khu vực ở châu Phi.

Các chuyên gia cảnh báo rằng mỗi mức suy yếu thêm của AMOC đều đẩy hệ thống tiến gần hơn tới điểm sụp đổ, làm gia tăng rủi ro đối với khí hậu toàn cầu trong tương lai.

Mạnh Dương (Theo CNN)
Cùng chuyên mục

Phi hành gia NASA nức nở khi thấy một vật thiêng liêng trong ngày trở về Trái Đất sau sứ mệnh Artemis II

Phi hành gia NASA nức nở khi thấy một vật thiêng liêng trong ngày trở về Trái Đất sau sứ mệnh Artemis II

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Chuyến bay lịch sử không chỉ thay đổi góc nhìn về vũ trụ, mà còn khiến người chỉ huy sứ mệnh Artemis II phải bật khóc khi trở lại Trái Đất.

Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét

Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Sau 30 phút vật lộn và nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, người đàn ông đã đưa được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét vào bờ.

"Di tích" của một vũ trụ khác đang bao vây chúng ta?

"Di tích" của một vũ trụ khác đang bao vây chúng ta?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Thứ vật chất ma quái mà các nhà khoa học theo đuổi bấy lâu nay có thể là tàn tích của các lỗ đen từ một vũ trụ khác.

Trái đất sẽ vượt ngưỡng giới hạn vào năm 2027?

Trái đất sẽ vượt ngưỡng giới hạn vào năm 2027?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Chúng ta đang phải cùng lúc đối mặt với mối nguy kép.

Tin xấu từ thế giới 7 hành tinh "gần giống Trái Đất"

Tin xấu từ thế giới 7 hành tinh "gần giống Trái Đất"

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Kính viễn vọng James Webb đã cung cấp dữ liệu chi tiết đầu tiên về khí hậu của 2 hành tinh TRAPPIST-1 b và TRAPPIST-1 c.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất có một nửa là đất liền và một nửa là nước?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất có một nửa là đất liền và một nửa là nước?

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Nước là khởi nguồn của mọi sự sống trên hành tinh. Nếu lượng nước khổng lồ biến mất để nhường chỗ cho đất liền, khí hậu toàn cầu sẽ sụp đổ. Con người và muôn loài sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tồn vô cùng tàn khốc.

Người phụ nữ 3 lần 'chết đi sống lại' và thấy nhiều điều kỳ lạ

Người phụ nữ 3 lần 'chết đi sống lại' và thấy nhiều điều kỳ lạ

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Nicole trải qua 3 lần tim ngừng đập, thậm chí bác sỹ nghĩ cô đã chết và trong những phút cận tử, cô thấy được nhiều hiện tượng kỳ lạ.

Lý do tiếp viên hàng không luôn ngồi lên bàn tay mình khi máy bay cất, hạ cánh

Lý do tiếp viên hàng không luôn ngồi lên bàn tay mình khi máy bay cất, hạ cánh

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Tiếp viên hàng không thường ngồi lên tay mình chứ không phải đặt tay ở trước và đây không phải một điều ngẫu nhiên.

Sao Kim có thể có sự sống, nguồn gốc gây bất ngờ

Sao Kim có thể có sự sống, nguồn gốc gây bất ngờ

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Sự sống của Sao Kim có thể đang ẩn mình trong những đám mây và có "họ hàng xa" với chúng ta.

Cuộc đời hiện tại của thần đồng học tiểu học trong 2 ngày, 10 tuổi lên đại học nhưng bỏ ngang vì quá dễ

Cuộc đời hiện tại của thần đồng học tiểu học trong 2 ngày, 10 tuổi lên đại học nhưng bỏ ngang vì quá dễ

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Thần đồng Toán học ở Trung Quốc được đặc cách vào đại học khi 10 tuổi nhưng từng có thời gian phải bỏ học vì tính hiếu động hiện có cuộc sống khác xa hình dung

