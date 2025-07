Ngắm lại những thiết kế đình đám của NTK Nguyễn Công Trí cho sao Hollywood

Cách đây ít năm, ca sĩ Demi Lovato cũng diện đồ của NTK Nguyễn Công Trí khi phát hành MV âm nhạc mới nhất mang tên "OK Not To Be OK" có màn góp giọng của DJ Marshmello. Trong MV, Demi xuất hiện lộng lẫy trong khu vườn tràn ngập sắc hoa. Cô diện thiết kế xẻ sâu kết hợp cầu vai nhọn độc đáo của nhà thiết kế Việt Nam. Đây là thiết kế nằm trong BST Xuân - Hè 2020 của nhà mốt đến từ Việt Nam.