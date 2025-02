Ngăn chặn ‘dòng chảy ma túy’ ở Sơn La (P cuối): Những người lính âm thầm cống hiến

Nhắc đến Thượng tá Phạm Thái Hòa (Trưởng phòng PCMT&TP BĐBP Sơn La) mọi người không chỉ nể những quyết định mang tính đột phá mà còn là sự góp mặt trực tiếp mỗi khi triển khai đánh án. Với bản lĩnh, kinh nghiệm của mình, anh cùng đồng đội kịp thời ngăn chặn nhiều "chuyến hàng" khủng từ Lào vào Việt Nam. Đối với Thượng tá Phạm Thái Hòa, mỗi "trận đánh là mỗi cuộc đấu trí đầy căng thẳng với những đối tượng mưu ma chước quỷ, ẩn mình trong bóng tối. Mùa A Thú và Hạng A Dua (trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) là 2 đối tượng bị lực lượng chức năng đưa vào quản lí nghiệp vụ nhiều năm nhưng chưa bắt được quả tang để truy tố trước pháp luật.

Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát Phòng PCMT&TP BĐBP Sơn La nhận được tin Mùa A Thú và Hạng A Dua sẽ tiến hành giao dịch ma túy tại địa phận xã Tú Nang (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) vào ngày 1/5/2024. Biết đối tượng sử dụng ô tô, Thượng tá Phạm Thái Hòa đã nhanh chóng điều chỉnh lại kế hoạch đánh án bởi đây là thời điểm rút quân sau Lễ diễu binh tại Điện Biên, dễ xảy ra đâm va, ảnh hưởng tính mạng nhân dân; rất có thể, các đối tượng cất giấu vũ khí trong ô tô. Lực lượng đánh án đã điều hướng đối tượng vào cây xăng. Tại đây, trinh sát đã khống chế Mùa A Thú và Hạng A Dua với thùng mận đựng 40.000 viên hồng phiến, 2 bánh heroin.

Sồng A Chua, - một đối tượng buôn bán ma túy cùng tang vật 2 bánh heroin (ảnh tư liệu)

Trong Chuyên án A1-524p, mặc dù là lực lượng phối hợp nhưng lại diễn ra ở "sân nhà" nên Thượng tá Phạm Thái Hòa chỉ đạo anh em phải làm nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. 2 đối tượng người Lào này rất khôn ngoan, hiểu biết nên nhất định không đặt chân qua đường biên giới khu vực mốc 235 (xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu). Trượng tá Phạm Thái Hòa chỉ đạo Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng On tạo tình huống nghiệp vụ để chuyển hóa thành hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Khi hai đối tượng đi vào vị trí mật phục, lực lượng đánh án đã bắt giữ với tang vật 12.000 viên hồng phiến và 1,1kg nhựa thuốc phiện.

Trong cuộc trò chuyện, Thượng tá Phạm Thái Hòa luôn thể hiện sự tin tưởng đối với những người kế cận của mình. Đó là những cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết, yêu nghề như Đại úy Phạm Tuấn Anh – Phó Đội trưởng Đội Đặc nhiệm PCMT&TP. Chỉ tính riêng năm 2023, Đại úy Phạm Tuấn Anh đã tham mưu cho chỉ huy đơn vị đấu tranh và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 130 vụ/152 đối tượng, thu giữ 32 bánh heroin; 224.931 viên ma túy tổng hợp; 2,1kg nhựa thuốc phiện; 6kg ma túy đá; 3 khẩu súng quân dụng với 40 viên đạn cùng nhiều tang vật khác. Đặc biệt, Đại úy Phạm Tuấn Anh đã nhiều lần tham gia tham vấn, hỗ trợ nghiệp vụ cho lực lượng chức năng của Lào bắt giữ 9 vụ/11 đối tượng, thu giữ 11.424 viên hồng phiến, 1 bánh heroin, 1kg nhựa thuốc phiện, 6 khẩu súng với 5 viên đạn, 73 triệu Kíp Lào…

Hạng A Dua và Mùa A Thú với tang vật 2 bánh heroin, 48.000 viên hồng phiến (ảnh tư liệu)

Theo Thượng tá Phạm Thái Hòa, đấu tranh với tội phạm ma túy là công tác đặc thù, lực lượng đánh án phải là một tập thể thống nhất về suy nghĩ và hành động. Bởi vậy Phòng PCMT&TP tổ chức khu ăn ở tập trung ngay trong Bộ Chỉ huy. Nhà ngay tại thành phố, tuy nhiên, Thượng tá Phạm Thái Hòa cũng dành nhiều thời gian để sinh hoạt của anh em trong đơn vị, nhất là với Đội Đặc nhiệm PCMT&TP.

Bên cạnh quan tâm tới đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng bản lĩnh chính trị, Thượng tá Phạm Thái Hòa cũng đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ. Ngoài việc cử tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành, tập huấn của cấp trên, anh cũng thường xuyên "giao bài tập" cho các trinh sát viên. Đó là việc đưa ra các tình huống để anh em rèn luyện kĩ năng xử lý bởi vậy mà những cán bộ của Phòng PCMT&TP dù là sĩ quan hay QNCN khi làm việc hay về đơn vị cũng đều phát huy hiệu quả và được đánh giá cao.

Biết rằng sẽ đối diện với án tử, bởi vậy các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng. Đại úy Phạm Tuấn Anh là người đã đối diện với tình huống vô cùng nguy hiểm khi đối tượng đã bắn súng vào đội hình nhằm thoát thân. Vào hồi 17 giờ 30 phút, ngày 29/10/2019 tại bản Co Tôm (xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La), tổ công tác Đồn Biên phòng Chiềng On, Phòng PCMT&TP kiểm tra hành chính Sồng A Chua (sinh năm 1986, trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) nhưng y không chấp hành, bỏ chạy về hướng biên giới Việt Nam- Lào. Bị truy đuổi, Sồng A Chua rút khẩu K59 hướng về phía lực lượng chức năng và bóp cò. Đạn nổ nhưng do tâm lí hoảng sợ nên không trúng.

Nhanh như chớp, Đại úy Phạm Tuấn Anh lao tới quật ngã, khống chế Sồng A Chua. Khám xét người đối tượng Sồng A Chua, lực lượng chức năng phát hiện có 2 bánh heroin, 2,5 kg nhựa thuốc phiện, 1 khẩu súng K59, 7 viên đạn. Đối tượng Sồng A Chua khai nhận, trước đây đi vận chuyển thuê nhưng thấy "lợi nhuận khủng" nên lần này y dùng 120 triệu đồng mua 2 bánh heroin mang về Hà Nội bán với giá 260 triệu đồng. Sồng A Chua mua khẩu súng K59 với giá 20 triệu để áp tải "hàng".

Câu chuyện trùng xuống khi nhắc đến Đại úy, liệt sĩ Lù Công Thắng - Trinh sát viên Đội Đặc nhiệm PCMT&TP BĐBP Sơn La, người đã lấy thân mình che chắn cho đồng đội khi đối tượng nổ súng trong trận đánh ngày 30/7/2010. Đã hơn 10 năm trôi qua, mọi người vẫn nhắc đến anh không phải bi thương mà nhắc nhở bản thân phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với sự hi sinh của đồng đội.

Điều đó có thể nhận thấy trong mỗi lời nói, ánh mắt khi nhắc về liệt sĩ Lù Công Thắng và thấu hiểu hơn khi nghe lời bài hát "Truy theo dấu vết" của Thượng tá Hà Chinh, Phó Trưởng phòng PCMT&TP BĐBP Sơn La: "Dù cho anh ngã xuống, giọt máu hóa màu hoa và màu cờ Tổ quốc, vẫn sắt son lời thề. Cho em tôi mãi bình yên, trẻ thơ tung tăng tới lớp. Vì Tổ quốc quên thân, vì nhân dân quên mình".