Giả danh mạnh thường quân, cô gái 'cuỗm' gần 100 triệu đồng tiền từ thiện

Nguyễn Thị Ngà tại cơ quan công an. Ảnh: CANT

Chiều 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận thông tin vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Ngà (20 tuổi, ở xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam) để điều tra làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Trước đó, ngày 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện Nguyễn Thị Ngà có hành vi giả danh các cá nhân, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Quá trình điều tra xác định, Ngà sử dụng mạng xã hội Facebook tìm kiếm, theo dõi những bài viết của các cá nhân, tổ chức thiện nguyện đến trao tặng quà cho những người dân không có điều kiện kinh tế, đang đau ốm…

Lợi dụng sự minh bạch của những cá nhân, tổ chức này trong hoạt động từ thiện, Ngà giả danh mạnh thường quân gọi điện, nhắn tin cho các gia đình vừa được trao tiền.

Với lý do quyên góp được thêm một số tiền nữa và cần phải sao kê, công khai lại toàn bộ số tiền, Ngà yêu cầu nạn nhân chuyển lại số tiền vừa được quyên góp và hứa hẹn sẽ đến trao tận tay cho họ toàn bộ tiền vận động được.

Sau khi nhận được tiền, Ngà chặn mọi liên lạc với nạn nhân, thay đổi danh xưng tài khoản mạng xã hội để tiếp tục lừa người khác.

Bằng thủ đoạn này, chỉ trong tháng 5/2025, Ngà đã thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng của 3 trường hợp được từ thiện trên toàn quốc.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo cho ai là người bị hại có liên quan đến bị can Nguyễn Thị Ngà thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, địa chỉ số 287 đường 21/8, phường Phước Mỹ (TP Phan Rang - Tháp Chàm) gặp điều tra viên số điện thoại: 0976577772 để được giải quyết theo quy định pháp luật.