Ngành đường sắt công bố đường dây nóng tiếp nhận sự cố, tai nạn đường sắt

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa công bố số điện thoại đường dây nóng về an toàn giao thông đường sắt nhằm kịp thời tiếp nhận và xử lý các thông tin về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt, các yếu tố có nguy cơ uy hiếp an toàn chạy tàu do các cá nhân, tổ chức cung cấp.

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng là: 0369118118, do Trung tâm Điều hành vận tải đường sắt thuộc VNR quản lý.

VNR yêu cầu Trung tâm Điều hành Vận tải đường sắt tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời, thông báo ngay đến đơn vị, chức danh có trách nhiệm giải quyết theo các quy định hiện hành của VNR về công tác đảm bảo ATGT đường sắt.

Ảnh minh họa: TTXVN

Các đơn vị thành viên VNR quán triệt người lao động trong đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện việc báo tin và xử lý tin báo theo đúng "Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên đường sắt quốc gia trong việc giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt" của tổng công ty.

Các chi nhánh xí nghiệp đầu máy, khai thác đường sắt và ga Đồng Đăng niêm yết số điện thoại đường dây nóng này tại trụ sở đơn vị, các khu ga, trạm đầu máy…; tổ chức phối hợp, làm việc với các địa phương có đường sắt đi qua thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền về việc báo tin qua đường dây nóng an toàn giao thông đường sắt rộng rãi đến người dân được biết để thông tin, phản ánh.

VNR cũng yêu cầu các công ty bảo trì đường sắt niêm yết số điện thoại đường dây nóng tại các điểm giao cắt với đường sắt, như đường ngang có gác, đường ngang cảnh báo tự động, cần chắn tự động, lối đi tự mở, các cung cầu, cung đường...

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt niêm yết số điện thoại đường dây nóng tại các cơ sở làm việc, trên các đoàn tàu.

"Đường sắt sẽ khen thưởng tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành có thành tích trong việc thông tin, phản ánh các thông tin giúp ngăn chặn kịp thời nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt", VNR cho hay.