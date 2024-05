Sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh, gần 2.700 hành khách phải chuyển tải bằng ô tô

Sự cố sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên xảy ra vào trưa ngày 21/5 làm gián đoạn chạy tàu Bắc- Nam qua khu vực này. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải chuyển tải hành khách đi tàu bằng ôtô giữa 2 ga La Hai, huyện Đồng Xuân và ga Tuy Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên để hành khách tiếp tục đi tàu.

Trung chuyển hành khách đi bằng tàu hỏa tại ga Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bằng đường bộ.

Tối 21/5, các đơn vị ngành đường sắt bắt đầu thực hiện chuyển tải những hành khách đầu tiên. Trong thời gian chờ đợi chuyển tải, ngành đường sắt sẽ phục vụ miễn phí nước uống và suất ăn cho hành khách.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang thông tin, trước mắt từ đêm 21/5 đến 8 giờ ngày 22/5, đơn vị trung chuyển gần 2.700 hành khách trên 6 đôi tàu Thống nhất và địa phương: "Sẽ chuyển tải bằng xe ô tô từ ga Tuy Hòa về ga La Hai và ngược lại. Ngành đường sắt huy động tất cả cán bộ, công nhân viên hỗ trợ hành khách đưa hành lý lên xuống xe, lên tàu được an toàn và thuận lợi nhất".

Các đơn vị đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh

Được biết, hầm đường sắt Chí Thạnh qua Đèo Thị, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên giao chéo bên dưới với đường bộ Tỉnh lộ 641, ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt, đường bộ tại khu vực này. Đơn vị quản lý đường sắt đang triển khai phương án khắc phục sự cố sụt lún trong hầm. Để đảm bảo an toàn, ngành giao thông tỉnh Phú Yên quyết định cấm các loại phương tiện lưu thông qua khu vực Đèo Thị, huyện Tuy An, trừ xe hai bánh.

Hầm đường sắt này đang được sửa chữa, gia cố thì gặp sự cố, sạt lở.

Trước đó, vào lúc 9h50 ngày 21/5, trong quá trình thi công gia cố hầm đường sắt Chí Thạnh đã xảy ra sự cố sạt lở trong hầm, cách cửa hầm phía Bắc khoảng 160m. Sự cố này làm đất, đá lấp kín bề ngang hầm, buộc phải phong tỏa đoạn đường sắt giữa hai ga La Hai, huyện Đồng Xuân và Ga Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Trước khi xảy ra sự cố, trong những ngày gần đây, trong khu vực thường xuyên có mưa.