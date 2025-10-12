Ngày 13/10, miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 13-14/10, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh, trời chuyển dịu mát.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và đêm 13/10, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, dự báo có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến 15 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Các chuyên gia nhận định, lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50mm, nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp.
Tuy nhiên, trong thời gian này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và giông cục bộ, với cường độ mưa lớn 30-50mm/h, gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ ở một số khu vực vùng núi.
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia sẽ liên tục theo dõi, cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn và cực ngắn (trước 1-3 giờ) để kịp thời cảnh báo cho người dân và chính quyền địa phương nếu có diễn biến bất thường.
Ngoài ra, từ nay đến 10/11, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động và gia tăng về tần suất, cường độ. Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Huế phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, các khu vực khác cao hơn 0,5-1°C.
Dữ liệu phân tích từ cơ quan khí tượng cũng cho thấy, trong vòng một tháng tới, tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 20 - 40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Trong 1 tháng này, trên Biển Đông có thể xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam 1-2 cơn (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,8 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,8 cơn).
