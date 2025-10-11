Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, một số nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 18 độ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, từ ngày 13 đến 19/10, do ảnh hưởng rìa Tây Nam áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch Đông, kết hợp hội tụ gió Đông Nam lên đến độ cao trên 3.000m hoạt động mạnh dần, nên Bắc Bộ nhiều nơi có mưa, mưa vừa, có ngày mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Khoảng đêm 18 rạng sáng 19/10, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, duy trì đến cuối tháng với 2 đợt rõ rệt vào giữa và cuối tháng 10.

Mặc dù chưa đủ mạnh để gây ra rét đậm, rét hại, nhưng những đợt không khí lạnh này sẽ đánh dấu giai đoạn chuyển mùa rõ rệt, khi thời tiết miền Bắc dần chuyển từ oi nóng sang mát mẻ, dễ chịu hơn. Ban ngày, nền nhiệt tại đồng bằng Bắc Bộ dao động 28-31 độ, có nơi lên tới 33 độ; về đêm và sáng sớm giảm còn 21-24 độ. Khi không khí lạnh tăng cường ở vùng núi, nhiệt độ có thể xuống dưới 18 độ.

Miền Bắc đón các đợt không khí lạnh, một số nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 18 độ. Ảnh TL

Dự báo thời tiết các khu vực từ 12/10 đến ngày 13/10:

Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Chiều tối và đêm 11/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh..

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 13/10 đến ngày 21/10:

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Từ đêm 13-16/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng 1-2 ngày cuối có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ 14-16/10 và khoảng 1-2 ngày cuối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



