Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, một số nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 18 độ
GĐXH - Theo dự báo, từ nay đến cuối tháng 10, miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh.
Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, từ ngày 13 đến 19/10, do ảnh hưởng rìa Tây Nam áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch Đông, kết hợp hội tụ gió Đông Nam lên đến độ cao trên 3.000m hoạt động mạnh dần, nên Bắc Bộ nhiều nơi có mưa, mưa vừa, có ngày mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Khoảng đêm 18 rạng sáng 19/10, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, duy trì đến cuối tháng với 2 đợt rõ rệt vào giữa và cuối tháng 10.
Mặc dù chưa đủ mạnh để gây ra rét đậm, rét hại, nhưng những đợt không khí lạnh này sẽ đánh dấu giai đoạn chuyển mùa rõ rệt, khi thời tiết miền Bắc dần chuyển từ oi nóng sang mát mẻ, dễ chịu hơn. Ban ngày, nền nhiệt tại đồng bằng Bắc Bộ dao động 28-31 độ, có nơi lên tới 33 độ; về đêm và sáng sớm giảm còn 21-24 độ. Khi không khí lạnh tăng cường ở vùng núi, nhiệt độ có thể xuống dưới 18 độ.
Dự báo thời tiết các khu vực từ 12/10 đến ngày 13/10:
Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Chiều tối và đêm 11/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi.
Khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh..
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 13/10 đến ngày 21/10:
Phía Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Từ đêm 13-16/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng 1-2 ngày cuối có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Phía Tây Bắc Bộ: Từ 14-16/10 và khoảng 1-2 ngày cuối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2 năm liền dính siêu bão, người trồng đào Nhật Tân, Hà Nội bật khóc lo mất TếtĐời sống - 37 phút trước
Sau bão số 11, nước sông Hồng dâng cao, nhấn chìm hầu hết vườn đào Nhật Tân đang kỳ phát triển, đây là năm thứ hai liên tiếp làng cây cảnh nổi tiếng bị bão gây họa.
Tin sáng 12/10: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Ảnh hưởng bởi các đợt không khí lạnh trong tháng 10, miền Bắc về đêm và sáng sớm giảm còn 21-24 độ, ở vùng núi, nhiệt độ có thể xuống dưới 18 độ.
Cận cảnh Drone vận chuyển hàng cứu trợ tại vùng lũĐời sống - 16 giờ trước
Viettel ứng dụng Drone trong cứu hộ, cứu nạn không chỉ thể hiện năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt mà còn mở ra hướng đi mới trong việc ứng phó với thiên tai.
Lễ hội đền Trần ở Ninh Bình thu hút người dân đến dâng lễ cầu mayĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Người dân, du khách thập phương thi nhau về lễ hội đền Trần 2025, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần - chùa Phổ Minh dâng lễ, cầu may.
Đình chỉ nhân viên từ chối suất ăn từ thiện khi sinh viên đang bị cô lậpĐời sống - 17 giờ trước
Trường ĐH Sư phạm đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn đình chỉ nhân viên từ chối tiếp nhận suất ăn từ thiện cho sinh viên đang bị cô lập trong đợt mưa lũ vừa qua.
Bồi thường hơn 1.670 tỷ đồng bảo hiểm do thiệt hại bãoĐời sống - 21 giờ trước
Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, tổng thiệt hại bảo hiểm do bão số 10 và số 11 gây ra ước tính hơn 1.670 tỷ đồng.
4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Càng những ngày cuối tháng, các con giáp dưới đây càng gặp nhiều may mắn, tài chính có bước nhảy vọt. Hãy khám phá cơ hội và thành công đang chờ đón bạn.
Cô giáo bất ngờ nhận hơn 20 tỷ chuyển nhầm: 'Tôi bàng hoàng, sợ bị lừa đảo'Đời sống - 22 giờ trước
Cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình bất ngờ nhận được số tiền hơn 20 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản. Khi nhận cuộc gọi, thấy nói số tiền chuyển nhầm rất lớn, cô bàng hoàng, lo lắng sợ bị lừa đảo.
‘Vaccine số’ bảo vệ giới trẻ trên không gian mạngĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Trong khi chờ hoàn thiện quy định quản lý chặt chẽ các công ty công nghệ xuyên biên giới, câu chuyện ‘tiêm vaccine số’ để giới trẻ lướt mạng an toàn được đặt ra như một yêu cầu cần làm ngay.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người giỏi giang: Giống như rượu ngon, càng để lâu càng thơmĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Người xưa tin rằng ngày sinh Âm lịch không chỉ là dấu mốc khởi đầu của một đời người mà còn ẩn chứa vận khí, phúc phận và trí tuệ mà trời đất ban tặng.
Hà Nội và Miền Bắc lại sắp có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?Đời sống
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc đón nhận những đợt không khí lạnh đầu mùa liên tiếp tràn về trong tháng 10. Thủ đô Hà Nội và khu vực miền Bắc khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.