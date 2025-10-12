Mới nhất
Hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn tại đường Đê La Thành, 1 đối tượng bị bắt khẩn cấp

Chủ nhật, 17:41 12/10/2025 | Pháp luật
GĐXH - Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã khởi khởi tố 1 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại số nhà 947 Đê La Thành. Đây là người đã hai lần tự ý đốt rác trên sân thượng trong một ngày, gây cháy lớn, lan sang các hộ dân xung quanh.

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp Hoàng Công Sơn (SN 1970) trú tại phường Láng, để điều tra hành vi "gây rối trật tự công cộng" sau vụ đốt rác gây cháy lớn tại phố Đê La Thành.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10/10, Công an phường Láng nhận được thông tin về việc có cháy lớn xảy ra tại nóc nhà số 947 Đê La Thành.

Công an phường đã phối hợp lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực 10, Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường, tiến hành dập tắt đám cháy.

Hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn tại đường Đê La Thành, 1 đối tượng bị bắt khẩn cấp - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Công Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Linh Đan

Nguyên nhân sự việc được làm rõ là do đối tượng Hoàng Cao Sơn (SN 1970), chủ nhà số 947 Đê La Thành dọn dẹp rác trong nhà mang và lên tầng thượng (tầng 5) để châm lửa đốt rác, dẫn đến cháy lớn, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Sau khi dập tắt xong đám cháy, lực lượng Công an đã lập biên bản ngăn chặn sự việc, yêu cầu đối tượng Sơn dừng ngay hành vi đốt rác tại khu vực tầng 5 của ngôi nhà trên và tiến hành thu gom, phân loại, đổ rác theo đúng thời gian, địa điểm được phép.

Tuy nhiên, đến 21 giờ 25 phút cùng ngày, Công an phường Láng lại nhận được thông tin về vụ việc có cháy lớn xảy ra tại nhà số 947 Đê La Thành và cháy lan sang khu vực nóc nhà của một số hộ dân xung quanh.

Hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn tại đường Đê La Thành, 1 đối tượng bị bắt khẩn cấp - Ảnh 2.

Vụ cháy lớn xảy ra tại phố Đê La Thành ngày 10/10. Ảnh cắt từ video

Ngay lập tức, đơn vị đã phối hợp lực lượng PCCC&CNCH khu vực 10 và các đơn vị nghiệp vụ có mặt hiện trường vụ việc, tiến hành chữa cháy, CNCH, sơ tán người dân xung quanh. Đồng thời xác định nguyên nhân sự việc là do đối tượng Sơn tiếp tục đốt rác tại tầng thượng vào khoảng 17 giờ, sau đó bỏ xuống nhà trong khi rác đang cháy. 

Đến 21 giờ 30 phút, lửa bùng phát dữ dội khiến Sơn không thể tự dập tắt, gây cháy lan sang các nhà số 953 và 955 Đê La Thành.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Công Sơn khai nhận nhận thức rõ hành vi của mình có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của bản thân và người xung quanh, đồng thời thừa nhận hành vi đốt rác đã gây thiệt hại tài sản cho 2 hộ dân và làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Vụ việc khiến khu vực bị phong tỏa nhiều giờ, gây đình trệ sinh hoạt của người dân. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Láng đã tiến hành bắt giữ Hoàng Công Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm kể chi tiết 2 xe máy bốc cháy, phun lửaVụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm kể chi tiết 2 xe máy bốc cháy, phun lửa

Tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ trong căn nhà bị lửa bao trùm, hàng xóm vội vã phá cửa, huy động hàng chục bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng mọi nỗ lực đều tuyệt vọng trước sức nóng khủng khiếp. Tiếng kêu cứu chỉ kéo dài một phút rồi tắt lịm.

Trung Sơn
