Nghệ An: Cơ quan chức năng khuyến cáo trước nguy cơ cháy nổ dịp nắng nóng

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các đơn vị chức năng tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo về an toàn sử dụng điện cho người dân. Tuy nhiên, tình hình cháy có nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện còn diễn biến phức tạp, nhất là tại hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Nghệ An triển khai chữa cháy đám cháy hệ thống dây dẫn điện.

Cụ thể, vào lúc 11h40 ngày 20/3, Công an thị trấn Thạch Giám nhận được tin báo cháy tại nhà ông Phan Nhật Bảo Việt (số 58, khối Hòa Đông, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An). Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng huy động 10 cán bộ chiến sỹ có mặt tại hiện trường triển khai các phương án chữa cháy. Đến khoảng 13h30 cùng ngày đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cơ quan chức năng xác định do chập điện.

Cùng nguyên nhân chập điện, mới đây, vào lúc rạng sáng ngày 5/5, nhận tin từ trung tâm chỉ huy 114 báo xảy ra sự cố cháy tại xưởng gỗ Phước Dũng (đường Mai Lão Bảng, phường Nghi Phú, TP. Vinh). Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt và kịp thời dập tắt đám cháy.

Cháy hệ thống dây dẫn trên cột điện tại thành phố Vinh.

Với tình hình thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn trong mùa hè, để phòng, tránh các nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản trong quá trình sử dụng điện, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục khuyến cáo các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân cần sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Đặc biệt, thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống, thiết bị điện phải đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Lắp đặt cáp dẫn, dây dẫn điện phải dùng trong khay cáp, thang cáp, hộp cáp hoặc rãnh cáp, ống luồn dây chuyên dùng. Lắp thiết bị bảo vệ (aptomat, cầu chì…) phù hợp với công suất sử dụng đối với từng khu vực, từng thiết bị điện có công suất lớn; tách riêng nguồn điện chiếu sáng, sản xuất kinh doanh, phục vụ chữa cháy và thoát nạn.

Các mối nối dây điện phải đảm bảo đúng kỹ thuật nối so le và được quấn băng cách điện; Lắp đặt panel, biển hiệu phải cách đường dây cao áp không nhỏ hơn 2m hoặc có biện pháp chống nguy cơ đổ vào lưới điện gây cháy, nổ. Không để vật dụng, vật tư, hàng hóa trực tiếp dưới, gần thiết bị tiêu thụ điện, cần đảm bảo duy trì khoảng cách tối thiếu 0,5m.

Không sạc xe điện, pin, sạc dự phòng, điện thoại, máy tính khi không có người ở nhà, sạc qua đêm; Ngắt các thiết bị điện không cần thiết khi hết giờ làm việc, trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà; Không dựng lều, hàng quán dưới đường điện, hành lang an toàn điện.

