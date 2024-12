Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ các đối tượng truy nã sau nhiều năm lẩn trốn

Đối tượng Phòng (X) được dẫn giải từ Lào về Nghệ An.Ảnh CACC.

Trước đó, ngày 15/7/2003, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã số 03 đối với Vy Văn Phòng (SN 1972, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin và manh mối, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an Nghệ An bước đầu xác định rằng trong quá trình lẩn trốn sang Lào, đối tượng đã thay tên đổi họ, nhập quốc tịch Lào và hiện đang làm việc tại một cơ quan nhà nước của nước CHDCND Lào.

Trước tình hình đó, Phòng đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng và phối hợp với các cơ quan chức năng để truy bắt đối tượng nguy hiểm này.

Đối tượng Vy Văn Phòng. Ảnh CACC.

Tiến hành thu thập thông tin và tài liệu, lực lượng chức năng xác định chính xác đối tượng truy nã. Theo đó, Vy Văn Phòng trong thời gian lẩn trốn đã thay đổi họ và tên thành 'Vilaisack Vongsa', nhập quốc tịch Lào và hiện đang làm việc tại một cơ quan nhà nước.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 16 giờ ngày 17/12/2024, tại Cửa khẩu Nậm Phào, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Cục An ninh Bộ Công an Lào và Công an tỉnh Bộ Ly Khăm Xay đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã Vy Văn Phòng.

Hiện, đối tượng đã được di lý về Việt Nam, bàn giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Phan Đình Đào. Ảnh CACC.

Vào ngày 19/12/2024, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã bàn giao 3 đối tượng truy nã bị bắt giữ sau hàng chục năm lẩn trốn cho cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo quy định. Những đối tượng này đã bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ trong hai ngày đầu của chiến dịch tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo đó, ngày 16/12/2024, tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phương (SN 1973, quê quán xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Theo tài liệu của cơ quan chức năng, đối tượng Phương bị Ban điều tra hình sự Sư đoàn 968 (Quân khu 4) truy nã vào năm 1999 về tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa", "Đào ngũ".

Sau khi bị truy nã, Nguyễn Văn Phương bỏ trốn rồi lập gia đình và cư trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công an huyện Hưng Nguyên xác định đối tượng làm nghề nương rẫy tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk nên đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh, bắt giữ.

Đối tượng Đinh Đức Mạnh và Phan Đình Đào. Ảnh CACC.

Trước đó, vào ngày 15/12/2024, tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hưng Nguyên đã thành lập 2 tổ công tác để bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong cùng một vụ án. Những đối tượng này bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng truy nã từ năm 1991.

Cụ thể, đối tượng Phan Đình Đào (SN 1965, trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên)1, bị truy nã về các tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý gây thương tích" và Đinh Đức Mạnh (SN 1971, ở xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên) bị truy nã về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Quá trình điều tra, xác minh, truy tìm gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân và nơi ở, hầu như không trở về địa phương. Tuy nhiên, với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, 2 đối tượng trên đã bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ sau 33 năm lẩn trốn.