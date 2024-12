Nghệ An phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số

Sáng 4/12, tại Trường THPT Thanh Chương 3 (huyện Thanh Chương, Nghệ An), Ban chỉ đạo công tác Dân số và phát triển Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm 63 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 – 26/12/2024).

Các đại biểu hưởng ứng Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số.

Dự buổi lễ, có bà Hoàng Thị Thơm, Phó Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) và các thành viên trong đoàn. Về phía tỉnh Nghệ An có các ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thương, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Hoàng Đình Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số; ông Nguyễn Hữu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương và các ban, ngành liên quan.

Theo ông Nguyễn Văn Thương, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định dân số là nền tảng quan trọng trong sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc. Công tác Dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

Ông Nguyễn Văn Thương, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, công tác Dân số đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, tốc độ gia tăng dân số nhanh cơ bản được khống chế, chất lượng dân số được nâng lên. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân số và phát triển ngày càng nâng cao.

Những kết quả quan trọng này đã đóng góp phần đáng kể vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời, đó là minh chứng của sự thấm nhuần sâu sắc nội dung Nghị quyết 21 của BCHTW Đảng về công tác Dân số trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Dân số ở Nghệ An vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Điều đó, đòi hỏi phải nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc thực hiện tốt công tác Dân số hiện nay. Trong đó, việc triển khai thực hiện tốt Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2024 với chủ đề: "Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc" là những hoạt động tích cực để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 và làm tiền đề, tạo động lực cho những năm tiếp theo.

Hội thi rung chuông vàng giúp các bạn học sinh nâng cao những kỹ năng hoạt động, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Cục trưởng Cục Dân số Hoàng Thị Thơm ghi nhận, đánh giá cao công tác dân số của tỉnh Nghệ An. Đồng thời, đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn, thách thức về công tác dân số trên địa bàn Nghệ An trong bối cảnh hiện nay. Là một tỉnh đất rộng, người đông, trong khi cả nước đã đạt được mức sinh thay thế, Nghệ An vẫn là một trong những tỉnh có mức sinh cao, tiềm năng sinh đẻ lớn, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao.

Phó Cục trưởng Cục Dân số Hoàng Thị Thơm ghi nhận, đánh giá cao công tác dân số của tỉnh Nghệ An.

Để tập trung giải quyết những thách thức của công tác dân số nêu trên, bà Hoàng Thị Thơm đề nghị cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số. Trong đó, phải phát huy cao độ vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chính sách Dân số; gắn việc thực hiện chính sách dân số với việc xây dựng gia đình, làng, bản, khu phố, cụm dân cư, đơn vị văn hóa.

Tăng cường hơn nữa công tác truyền thông - giáo dục về dân số với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tập trung vận động sinh ít con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao để Nghệ An sớm đạt mức sinh thay thế. Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tạo chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỷ số giới tính khi sinh cao.

Các đại biểu tham quan gian hàng Đề án 818.

"Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng đảm bảo hậu cần các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình, đa dạng các phương tiện tránh thai, hướng tới đáp ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn và thuận tiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/ kế hoạch hóa gia đình có chất lượng cho đối tượng sử dụng", Phó Cục trưởng Cục Dân số nhấn mạnh.

Chi Cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Hoàng Đình Tùng và Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Nguyễn Hữu Hiền trao quà cho học sinh Trường THPT Thanh Chương 3.

Tiếp tục triển khai các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số. Xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cung cấp các dịch vụ tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản, tư vấn kiểm tra sức khỏe sinh sản trước hôn nhân…

