Hiếm gặp trường hợp xoắn vòi tử cung ở bé gái 11 tuổi

Bé gái mắc bệnh hiếm gặp khi chưa có quan hệ tình dục

Vừa qua, Khoa Phụ Ngoại A5, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tiếp nhận một bệnh nhi nữ sinh năm 2013 với tình trạng đau bụng kéo dài. Triệu chứng đau xuất hiện từ trước kỳ kinh nguyệt đầu tiên nhưng do các dấu hiệu mơ hồ và không đặc hiệu dẫn đến chẩn đoán gặp nhiều khó khăn. Trước đó bệnh nhi đã đi khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế nhưng chưa cải thiện.

Đầu tháng 11, bệnh nhi tiếp tục bị đau kèm theo sốt và đã được điều trị kháng sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau hai ngày điều trị không hiệu quả, bé gái được chuyển đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Qua hội chẩn tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, PGS.TS. Lê Thị Anh Đào, Trưởng Khoa Phụ ngoại A5 cùng các bác sĩ đã loại bỏ khả năng viêm phần phụ do bệnh lý rất ít gặp ở trẻ em, nhất là chưa có quan hệ tình dục. Bệnh nhi cũng đã được điều trị kháng sinh phối hợp nhiều đợt nhưng hình ảnh giãn ứ dịch tại vòi tử cung vẫn tồn tại, người bệnh vẫn đau và phải nghỉ học nhiều đợt.

Kết quả nội soi ổ bụng phát hiện được một khối viêm ở vòi tử cung phải do xoắn vòi tử cung lâu ngày làm vòi tử cung tím mủn và có nhiều mạc nối lớn bám quanh. Kíp mổ do BSCKII. Đỗ Xuân Hai phụ trách đã tiến hành phẫu thuật can thiệp kịp thời và thành công. Sau mổ tình trạng sức khỏe người bệnh ổn định và đã được xuất viện.

Hình ảnh vòi tử cung giãn ứ dịch phía sau tử cung.

Xoắn vòi tử cung cần được chẩn đoán và xử trí kịp thời

Xoắn vòi tử cung là tình trạng vòi tử cung bị xoắn lại, gây tắc nghẽn và dẫn đến sự giãn nở của vòi trứng, tạo ra hình ảnh giống như viêm ứ dịch vòi trứng.

Theo Y văn, tỷ lệ mắc xoắn vòi tử cung là rất thấp, chỉ khoảng 1/500.000 đến 1/1,5 triệu người (American Journal of Obstetrics and Gynecology và Journal of Pediatric Surgery). Mặc dù các triệu chứng của bệnh này có thể gây nhầm lẫn với các bệnh lý khác nhưng xoắn vòi tử cung là một nguyên nhân gây đau bụng nghiêm trọng, đặc biệt là trong trường hợp không có quan hệ tình dục.

Theo một nghiên cứu của European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology (2021), xoắn vòi tử cung thường bị bỏ qua trong quá trình chẩn đoán ban đầu do các triệu chứng ban đầu dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác như viêm vùng chậu hoặc ứ dịch vòi trứng.

Trong trường hợp bé gái nói trên, cơn đau ban đầu đã bị bỏ sót trong các lần thăm khám trước đó nên được điều trị liên tục theo hướng viêm ứ dịch vòi trứng dẫn đến việc sử dụng kháng sinh không hiệu quả.

Đây là một ví dụ điển hình cho thấy tầm quan trọng của việc chẩn đoán chính xác các bệnh lý hiếm gặp ở trẻ em. Việc xử trí kịp thời và chính xác của các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã giúp bệnh nhi tránh được các biến chứng nghiêm trọng và hồi phục nhanh chóng.

Qua trường hợp bệnh nhân này, PGS.TS. Lê Thị Anh Đào khuyến cáo các bậc phụ huynh nên quan tâm theo dõi tình trạng sức khỏe của con em mình, nhất là các bé gái khi có biểu hiện đau bụng. Mặc dù xoắn vòi tử cung là một bệnh lý rất hiếm gặp nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh lý này có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, phụ huynh nên nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được kiểm tra. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp sẽ giúp trẻ hồi phục nhanh chóng, đồng thời ngăn ngừa được những biến chứng không mong muốn.