Nghệ An tổ chức chương trình truyền thông kỷ niệm Ngày Quốc tế trẻ em gái

Sáng 10/10, Chi cục Dân số - KHHGĐ Nghệ An phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác Dân số & Phát triển, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ tổ chức Chương trình truyền thông kỷ niệm Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10/2024.



Cùng dự có ông Hoàng Đình Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Nghệ An, Hoàng Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ, đại diện một số ban, ngành liên quan và đông đảo giáo viên, học sinh Trường THCS Nghĩa Hành (huyện Tân Kỳ).

Ngày Quốc tế trẻ em gái được tổ chức mỗi năm 1 lần nhằm tạo ra cơ hội được đấu tranh, vươn lên và nâng cao nhận thức cho trẻ em gái. Đồng thời, đây là lúc để cả thế giới dành sự quan tâm đến những vấn đề về phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Ông Hoàng Đình Tùng – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Nghệ An phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Đình Tùng nhấn mạnh, đây không đơn giản chỉ là một ngày kỉ niệm, mà là dịp trao cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Bởi lẽ, các trẻ em gái xứng đáng có quyền được hưởng những điều tốt đẹp về sức khỏe, giáo dục, an ninh.

Chủ đề Ngày Quốc tế trẻ em gái năm nay là "Tầm nhìn cho tương lai của trẻ em gái" - Các em có quyền được hưởng một cuộc sống an toàn, có sức khỏe và giáo dục tốt, không chỉ trong suốt những năm tháng đầu đời quan trọng mà cả khi trở thành phụ nữ.

Thực tế cho thấy rằng nếu được quan tâm trong thời gian vị thành niên, trẻ em gái sẽ có tiềm năng để thay đổi thế giới. Một tương lai mà ở đó, các trẻ em gái sẽ chia sẻ cùng một nửa nhân loại để giải quyết những cuộc khủng hoảng liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, các cuộc xung đột chính trị, tăng trưởng kinh tế, phòng chống dịch bệnh để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bình đẳng giới trở thành một trong những mục tiêu phát triển quan trọng của các quốc gia trên thế giới, nhằm hướng tới một xã hội tiến bộ, dân chủ và văn minh.

Ông Tùng cho biết thêm, bình đẳng giới đã trở thành một trong những vấn đề mang tính toàn cầu. Nói đến bình đẳng giới là nói đến sự bình đẳng về vị thế, cơ hội và các quyền của phụ nữ với nam giới. Bình đẳng giới trở thành một trong những mục tiêu phát triển quan trọng của các quốc gia trên thế giới, nhằm hướng tới một xã hội tiến bộ, dân chủ và văn minh.

"Chúng ta cùng tôn trọng các quyền cơ bản của trẻ em gái. Hãy để các em được hưởng một cuộc sống an toàn, có sức khỏe và giáo dục tốt không chỉ trong những năm tháng trưởng thành quan trọng này, mà cả khi các em trở thành phụ nữ, nhằm xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững".

Bình đẳng giới và phụ nữ không phải lúc nào cũng song hành cùng nhau, vì vậy cần rất nhiều sự ủng hộ, hỗ trợ để trẻ em gái vươn lên trong học tập và cuộc sống. Với nhiều trẻ em gái đã kiên trì không ngừng nghỉ. Đó chính là những phẩm chất đã giúp cho trẻ em gái thực hiện được ước mơ và khát vọng. Đây cũng là chìa khóa để xây dựng một môi trường an toàn và thúc đẩy cho trẻ em gái phát triển", ông Tùng nói.

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh về vấn đề mất cân bằng giới tính.

Trong những năm gần đây, vai trò và vị trí của trẻ em gái ngày càng được khẳng định trong xã hội Việt Nam. Trẻ em gái cũng nhận được sự quan tâm, chăm sóc như trẻ em trai… Có thể khẳng định, những đóng góp bền bỉ, to lớn của các thế hệ nối tiếp thế hệ phụ nữ nước ta ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và tiếp tục khẳng định lời khen tặng của Bác Hồ kính yêu: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tươi đẹp, rực rỡ".

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, việc bảo đảm bình đẳng giới giữa nam và nữ vẫn còn nhiều tồn tại và thách thức nhất là đối với lĩnh vực Dân số và Phát triển hiện nay. Thực tế cho thấy, do ảnh hưởng của nền văn hóa châu Á và tư tưởng trọng nam khinh nữ, đánh giá vai trò của nam giới là trụ cột trong gia đình… tâm lý ưa thích và mong muốn có con trai để "sau này về già có chỗ dựa"; có đứa để "nối dõi tông đường"… đã ăn sâu trong tiềm thức của nhiều người Việt Nam qua nhiều thế hệ là nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Phải khẳng định rằng, mất cân bằng giới tính khi sinh ở Nghệ An chúng ta đã trở thành thách thức, là "hồi chuông báo động" với công tác dân số hiện nay. (Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam năm 2023 là 112 bé trai/100 bé gái,, Tỷ số giới tính khi sinh của Nghệ An là: 116,33 bé trai/100 bé gái - cao hơn mức bình quân chung của cả nước).

Vì vậy, để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh chúng ta cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp để tạo dư luận xã hội ủng hộ và xóa dần sự phân biệt giữa con trai và con gái trong quan niệm của nhiều người dân.

Các em học sinh trả lời các câu hỏi về bình đẳng giữa nam và nữ.

Tập trung vào vấn đề định kiến giới, tâm lý ưa thích con trai hơn con gái, phát huy hơn nữa sự tham gia của nam giới vì bình đẳng giới. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Phát huy vai trò, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, vận động người dân thay đổi tư duy, nhận thức và hành động trong vấn đề chênh lệch giới tính khi sinh bằng việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước như: Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình...

Hội Khuyến học tỉnh cũng đã trao 10 suất quà cho 10 em học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi biết vượt khó vươn lên trong học tập.

Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các sự kiện, chiến dịch truyền thông trọng điểm trên kênh truyền thông đại chúng các cấp và kênh truyền thông trực tiếp tại cơ sở tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh cũng như triển khai các loại hình cung cấp thông tin, mô hình tư vấn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe về mất cân bằng giới tính, bình đẳng giới,... ưu tiên các vùng sâu, vùng cao, vùng biển và ven biển.

Trong chương trình truyền thông hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em gái học sinh, các đội chơi đến từ Trường THCS Nghĩa Hành (huyện Nghĩa Đàn) đã có nhiều phần thi để thể hiện tài năng với các bài thuyết trình về chủ đề "Là con gái thật tuyệt", "Vươn tới ước mơ"…. Qua đó, giúp các em được nói lên suy nghĩ những ý kiến, nguyện vong và và ước mơ của mình và mong nhận được sự quan tâm đầu tư cho việc hiện thực hóa tiềm năng của trẻ em gái vị thành niên. Các học sinh cũng có nhiều phần thi thể hiện năng khiếu, giao lưu tìm hiểu các kiến thức xung quanh đội tuổi thành niên, vị thành niên.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh cũng đã trao 10 suất quà cho 10 em học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi biết vượt khó vươn lên trong học tập.

Từ năm 2011, bằng việc công nhận ngày 11/10 hằng năm là ngày Quốc tế trẻ em gái của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thế giới đang chứng minh rằng làm con gái không hề là việc dễ dàng và trẻ em gái trên toàn cầu xứng đáng đón nhận sự giáo dục, chăm sóc, bảo vệ tốt hơn và một tương lai công bằng, hạnh phúc cho mai sau. Ngày Quốc tế Trẻ em gái được tổ chức mỗi năm 1 lần nhằm tạo ra cơ hội được đấu tranh, vươn lên và nâng cao nhận thức cho trẻ em gái. Đồng thời, đây là lúc để cả thế giới dành sự quan tâm đến những vấn đề về phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

