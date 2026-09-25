Nghệ sĩ Thùy Anh 'hai lần dự cưới, không ngờ giờ là cô dâu' của Ngọc Quỳnh, hiện sống trong cơ ngơi thế nào?

Theo Phụ Nữ Mới, Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, được biết đến với vai Tiến trong phim Hoa cỏ may của đạo diễn Lưu Trọng Ninh từ khi còn học trường Sân khấu - Điện ảnh. Tốt nghiệp, anh công tác ở Đoàn kịch Công an Nhân dân, Nhà hát Tuổi trẻ rồi chuyển sang Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 2018, anh đoạt huy chương vàng sân khấu Thủ đô với vở Ngôi nhà trong thành phố. Năm 2019, anh đoạt giải Cánh Diều Vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc hạng mục truyền hình, phim Hoa hồng trên ngực trái. Ngoài ra, anh từng đóng các phim như: Đi qua ngày giông bão, Tin vào điều không thể, Tình yêu không hẹn trước, Biệt dược đen, Hoa vương... Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT hồi tháng 3/2024. Còn Thùy Anh sinh năm 1987, cũng thuộc biên chế nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng đóng vai phụ trong các phim Nhà trọ Balanha, tham gia các phim truyền hình và sitcom như Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp, Góc phố muôn màu...