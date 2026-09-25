Nghệ sĩ Thùy Anh 'hai lần dự cưới, không ngờ giờ là cô dâu' của Ngọc Quỳnh, hiện sống trong cơ ngơi thế nào?
GĐXH - Thùy Anh nói từng hai lần dự đám cưới của Ngọc Quỳnh với tư cách đồng nghiệp, không ngờ giờ chính cô là người đứng cạnh anh trong hôn lễ.
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