"Villa trên không" hơn 100 tỷ của Chi Pu

Thứ tư, 19:00 23/09/2026 |
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GĐXH - Chi Pu nhiều năm qua không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên mà còn gây chú ý bởi cuộc sống khá kín tiếng và những tài sản giá trị.

Chi Pu và villa trên không 101 tỷ: Không gian sống xa hoa giữa Sài Gòn - Ảnh 1.

Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô được biết đến rộng rãi từ cuộc thi Miss Teen 2009 và nhanh chóng trở thành một trong những hot girl nổi bật của thế hệ đầu mạng xã hội Việt Nam. Sau đó, Chi Pu chuyển hướng sang diễn xuất và góp mặt trong nhiều dự án phim. Cô tiếp tục thử sức với âm nhạc từ năm 2017, một quyết định từng tạo ra nhiều tranh luận nhưng cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp. Thông tin trên Ngôi sao cho hay.

Chi Pu và villa trên không 101 tỷ: Không gian sống xa hoa giữa Sài Gòn - Ảnh 2.

Phụ nữ & Pháp luật cho biết thêm: Sau hơn 15 năm hoạt động, Chi Pu dần xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ diễn xuất, ca hát đến kinh doanh. Bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình của cô là vào năm 2023, khi Chi Pu tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng tại Trung Quốc. Sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ Việt trong chương trình giúp tên tuổi cô được khán giả Trung Quốc biết đến rộng rãi hơn.

Chi Pu và villa trên không 101 tỷ: Không gian sống xa hoa giữa Sài Gòn - Ảnh 3.

Ở tuổi ngoài 30, hot girl Hà thành Chi Pu không chỉ gây mê bởi nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng, đang đúng độ chín mà còn bởi khối tài sản khổng lồ mà người đẹp sở hữu sau nhiều năm chăm chỉ lao động nghệ thuật. Trong ảnh là hình ảnh Chi Pu để lộ một phần không gian căn nhà cô sở hữu trong một lần chụp ảnh "tự sướng".

Chi Pu và villa trên không 101 tỷ: Không gian sống xa hoa giữa Sài Gòn - Ảnh 4.

Phòng khách rộng rãi ngay lập tức được chú ý.

Chi Pu và villa trên không 101 tỷ: Không gian sống xa hoa giữa Sài Gòn - Ảnh 5.

Đó là một phòng sang trọng, ngay bên cạnh là hồ bơi.

Chi Pu và villa trên không 101 tỷ: Không gian sống xa hoa giữa Sài Gòn - Ảnh 6.

Là người luôn ý thức giữ gìn sắc vóc, trong nhà người đẹp không thể thiếu một phòng tập yoga với huấn luyện viên riêng ngay tại nhà.

Chi Pu và villa trên không 101 tỷ: Không gian sống xa hoa giữa Sài Gòn - Ảnh 7.

Căn phòng rộng rãi có sức chứa cho nhiều người cùng tập một lúc.

Chi Pu và villa trên không 101 tỷ: Không gian sống xa hoa giữa Sài Gòn - Ảnh 8.
Chi Pu và villa trên không 101 tỷ: Không gian sống xa hoa giữa Sài Gòn - Ảnh 9.

Dù đã khéo léo "che đậy", nhưng không gian sống của Chi Pu nhanh chóng được cộng đồng mạng tìm ra

Chi Pu và villa trên không 101 tỷ: Không gian sống xa hoa giữa Sài Gòn - Ảnh 10.

Theo đó, cô đã chuyển từ căn chung cư cao cấp ở Quận 2 sang một căn villa trên không nằm ngay Quận 3, có view toàn cảnh trung tâm Sài Gòn. Đây là nơi được giới "thượng lưu" gọi là villa trên không với những tiện ích hàng đầu và nằm trong top những BĐS đắt đỏ của Sài Gòn. Được biết căn penthouse trị giá lên đến 101 tỷ. Cận cảnh mới thấy căn penthouse nằm trong các dãy "villa trên không" này thực sự khiến người ta choáng ngợp.

Chi Pu và villa trên không 101 tỷ: Không gian sống xa hoa giữa Sài Gòn - Ảnh 11.

Căn penthouse này được cho là lớn nhất nằm trong dự án 45 căn hộ cao cấp được ví là "villa trên không" toạ lạc tại Quận 3 - Sài Gòn. Căn penthouse này thông 3 sàn, với 2 tầng 16 - 17 và đặc quyền của chủ sở hữu là được sử dụng sân thượng của toà nhà. Số tiền 101 tỷ chỉ là giao thô, chưa bao gồm hoàn thiện và tiền nội thất bên trong.

Chi Pu và villa trên không 101 tỷ: Không gian sống xa hoa giữa Sài Gòn - Ảnh 12.

Ngoài ra, bởi vì là một căn penthouse nên người sở hữu còn có những tiện ích "đặc quyền" khác như hồ bơi riêng, thang máy riêng, diện tích sử dụng lên đến 492m2.

Chi Pu và villa trên không 101 tỷ: Không gian sống xa hoa giữa Sài Gòn - Ảnh 13.
Chi Pu và villa trên không 101 tỷ: Không gian sống xa hoa giữa Sài Gòn - Ảnh 14.

Những tiện ích chỉ có chủ sở hữu penthouse được nhận.

Chi Pu và villa trên không 101 tỷ: Không gian sống xa hoa giữa Sài Gòn - Ảnh 15.
Chi Pu và villa trên không 101 tỷ: Không gian sống xa hoa giữa Sài Gòn - Ảnh 16.

Không gian lộng lẫy chẳng khác gì resort, dành riêng cho giới thượng lưu.

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