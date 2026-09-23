"Villa trên không" hơn 100 tỷ của Chi Pu
GĐXH - Chi Pu nhiều năm qua không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên mà còn gây chú ý bởi cuộc sống khá kín tiếng và những tài sản giá trị.
Căn penthouse này được cho là lớn nhất nằm trong dự án 45 căn hộ cao cấp được ví là "villa trên không" toạ lạc tại Quận 3 - Sài Gòn. Căn penthouse này thông 3 sàn, với 2 tầng 16 - 17 và đặc quyền của chủ sở hữu là được sử dụng sân thượng của toà nhà. Số tiền 101 tỷ chỉ là giao thô, chưa bao gồm hoàn thiện và tiền nội thất bên trong.
Ngoài ra, bởi vì là một căn penthouse nên người sở hữu còn có những tiện ích "đặc quyền" khác như hồ bơi riêng, thang máy riêng, diện tích sử dụng lên đến 492m2.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Đêm Trung thu và một thứ “khí” không la bàn nào đo đượcỞ -
GĐXH – Tuổi thơ có thể thiếu nhiều thứ, nhưng dường như lại có rất nhiều khoảng trời. Bài hát "Thằng Cuội" của nhạc sĩ Lê Thương thuở nhỏ nghe vui, lớn lên nghe lại khiến người ta nhớ nhà, nhớ ánh trăng, cây đa, khoảng sân nhà gọi về ký ức Trung thu xưa sum vầy, gần gũi với thiên nhiên.
Bí quyết khử sạch mùi tủ lạnh chỉ từ cuộn giấy vệ sinhỞ -
GĐXH - Tủ lạnh là nơi thường xuyên tích tụ hơi nước và độ ẩm, dẫn đến mùi hôi khó chịu. Giấy vệ sinh hoặc khăn giấy có khả năng hút ẩm tuyệt vời, giúp duy trì không khí khô ráo bên trong tủ và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc.
Những việc nên làm và đại kỵ vào Tết Trung thu để gia đạo bình anỞ -
GĐXH - Ngày Trung thu là thời điểm trăng tròn nhất trong năm, mang ý nghĩa viên mãn và tĩnh tại. Việc thực hành các nghi lễ tâm linh đúng cách vào ngày này giúp gia chủ cầu mong sự bình an, tài lộc.
Loài cá phong thủy nuôi trong nhà giúp gia chủ có sự nghiệp thăng hoa, tài lộc nở rộỞ -
GĐXH - Không chỉ là thú vui tao nhã giúp thư giãn tinh thần, nuôi cá cảnh còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc, thu hút tài lộc và may mắn cho gia chủ.
'Nam thần VTV' mừng 25 năm gắn bó bên vợ, có cuộc sống đáng mơ ước trong biệt thự 3 mặt tiền đắt đỏỞ -
GĐXH - Từng là gương mặt đình đám của phim truyền hình phía Bắc, nam diễn viên hiện khiến nhiều người chú ý với cuộc sống sung túc bên gia đình.
Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Tết Trung thu không phải ai cũng biếtỞ -
GĐXH - Tết Trung thu không chỉ là dịp để trẻ em rước đèn, phá cỗ mà còn chứa đựng giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ nguồn gốc lịch sử cũng như ý nghĩa đích thực của ngày tết đoàn viên.
Cúng rằm Trung thu vào giờ nào và mâm cỗ nên đặt ở đâu mới có lộcỞ -
GĐXH - Rằm Trung thu không chỉ là ngày Tết Thiếu nhi mà còn là dịp để các gia đình sum vầy, bày mâm cúng tổ tiên, cầu mong bình an và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Nam diễn viên hài mở quán lẩu ở quê, tự chạy xe giao hàng hiện sống ra sao?Ở -
GĐXH - Vợ chồng nghệ sĩ Tiết Cương mở quán ăn quy mô nhỏ tại Tây Ninh, tự bưng bê, giao hàng để tiết kiệm chi phí.
Trồng loại cây sang xịn này trước cửa nhà vừa giúp xua tà, 'chống trộm', được giới nhà giàu săn lùngỞ -
GĐXH - Không chỉ sở hữu vẻ đẹp độc đáo và giúp không gian sống thêm phần sang trọng, cây xương rồng trồng trước cửa còn được xem như "lá chắn" tự nhiên giúp xua đuổi tà khí và ngăn ngừa kẻ gian.
David Beckham gây chú ý, hé lộ một góc biệt thựỞ -
GĐXH - Không phải siêu xe hay những bộ đồ hàng hiệu, một góc cuộc sống điền viên với đàn gà thong thả đi lại cũng đủ khiến hình ảnh của David Beckham trở nên gần gũi hơn.