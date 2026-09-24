Biệt thự 1.000m2 của Vân Trang đẹp lộng lẫy mùa Trung thu
GĐXH - Bà mẹ 4 con đã không ngần ngại tự tay chuẩn bị, cắt dán và thậm chí trèo thang cao để trang trí từng góc nhỏ trong nhà.
Mới đây, diễn viên Vân Trang khiến nhiều người trầm trồ khi biến không gian biệt thự rộng 1.000m2 của gia đình thành một vùng ký ức Trung thu rực rỡ sắc màu. Để các con có những trải nghiệm tuổi thơ đúng nghĩa và cảm nhận trọn vẹn không khí tưng bừng của ngày Tết Đoàn viên, bà mẹ 4 con đã không ngần ngại tự tay chuẩn bị, cắt dán và thậm chí trèo thang cao để trang trí từng góc nhỏ trong nhà.
Còn nhớ Trung thu năm trước, cũng tại biệt thự này, Vân Trang cũng gây thán phục khi tự bắc thang, trèo lên cao để gắn từng chiếc đèn ông sao. Phụ Nữ Mới đưa tin.
Mỗi góc nhà đều được trang trí tỉ mẩn với rất nhiều đèn lồng, hoa,...
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