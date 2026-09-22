'Nam thần VTV' mừng 25 năm gắn bó bên vợ, có cuộc sống đáng mơ ước trong biệt thự 3 mặt tiền đắt đỏ

Hồng Đăng lấy vợ khi tuổi đời còn trẻ, anh và vợ quen nhau từ khi còn học cấp 3. Có lẽ “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” nên Hồng Đăng và bà xã đã trải qua quãng thời gian 8-9 năm yêu nhau với biết bao niềm vui, nỗi buồn cùng thử thách trước khi chính thức kết hôn. 24 tuổi, Hồng Đăng quyết định lập gia đình. Cặp đôi hiện có hai con xinh xắn, đồng thời sở hữu một biệt thự 5 tầng 3 mặt tiền đắt đỏ nằm ở trung tâm Hà Nội. Cả gia đình cũng đã gắn bó với căn nhà này hơn 10 năm.