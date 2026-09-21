Nam diễn viên hài mở quán lẩu ở quê, tự chạy xe giao hàng hiện sống ra sao?
GĐXH - Vợ chồng nghệ sĩ Tiết Cương mở quán ăn quy mô nhỏ tại Tây Ninh, tự bưng bê, giao hàng để tiết kiệm chi phí.
Bên trong nhà được bày biện một số dụng cụ sinh hoạt đơn giản, ngoài ra Tiết Cương cũng để một số kỷ vật được anh lưu giữ.
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