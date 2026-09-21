Nam diễn viên hài mở quán lẩu ở quê, tự chạy xe giao hàng hiện sống ra sao?

Tiết Cương hiện là trụ cột kinh tế của gia đình ba người. Vợ chồng anh đã rời thành phố về quê, chọn cách nuôi con giản dị nên không quá áp lực, song cả hai thống nhất chăm chỉ làm việc và tiết kiệm để tích lũy. Anh nói không ngại khi bạn bè, khán giả trêu là keo kiệt vì lối sống tằn tiện, tự sửa nhà, làm vườn, tái chế đồ đạc cho đỡ tốn kém. Anh cũng phủ nhận tin đồn là "đại gia ngầm" có nhiều bất động sản, khẳng định chỉ đủ sống, có nơi ở và mảnh vườn nhỏ ở quê. Tiết Cương hiện sống hạnh phúc bên vợ kém 26 tuổi. Nam nghệ sĩ sinh sống ở TP.HCM nhưng thường xuyên đưa vợ về ngôi nhà nhỏ ở Tân An (Long An) tận hưởng niềm vui quê nhà như bắt cá, hái rau, nấu ăn… Tiết Cương tạo một mảnh vườn nhỏ, trồng các loại cây như mía, ổi, đu đủ. Anh thấy thoải mái, bình yên và nhịp sống không nhiều thay đổi so với trước kia, gọi vui đây là “cuộc sống nông dân” mà mình hằng mong ước.