Nghe tiếng động lạ, đi kiểm tra, người đàn ông chứng kiến cảnh tượng nổi da gà
Người đàn ông đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bất chợt bị đánh thức bởi những âm thanh lạ phát ra từ bãi cỏ sau nhà.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng ở thị trấn Mareeba, gần Cairns (bang Queensland, Úc), một người đàn ông đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bất chợt bị đánh thức bởi những âm thanh lạ phát ra từ bãi cỏ sau nhà.
Nghĩ rằng đó là một con thú hoang, anh bước ra kiểm tra để rồi sững người khi phát hiện "vị khách không mời" là một con trăn khổng lồ đang âm thầm bò dọc mái nhà, dường như đang tìm mồi.
Sự việc diễn ra vào khoảng 23h30. Chủ nhà hoảng hốt lập tức gọi đến dịch vụ bắt rắn địa phương.
Người nhận cuộc gọi là Jay Everdeen, chuyên gia đến từ Dịch vụ Loại bỏ Bò sát Close Encounters. Qua điện thoại, chủ nhà giọng run run thốt lên: "Tôi biết là ở đây không có trăn anaconda, nhưng con này… nhìn chẳng khác gì một con khủng long!".
Lời mô tả có phần cường điệu ấy nhanh chóng được xác thực khi Jay đến nơi: trước mắt anh là một con trăn bụi (scrub python) dài tới 5,2 mét với phần thân to hơn cả chai bia, đang quấn quanh một ống thoát nước.
"Khi nhìn thấy nó, tôi chỉ biết thốt lên: "Ôi trời ơi, con này to thật". Ngay lúc đó, tôi tự hỏi liệu mình có đủ sức khống chế được không", Jay chia sẻ với Yahoo News Australia.
Phải mất hơn 1 giờ vật lộn, Jay mới có thể bắt được con vật. Tuy không có nọc độc nhưng loài trăn này cực kỳ khỏe và có khả năng siết chặt con mồi đến chết.
Với trọng lượng gần 26,5 kg, con trăn này là một trong những cá thể "khủng" hiếm gặp trong khu dân cư. "Nó không hề hung hăng, nhưng sức mạnh của nó thì không thể xem thường. Nếu bị quấn quanh cổ, con người hoàn toàn có thể mất mạng", Jay cảnh báo.
Sau khi được khống chế, con trăn được đưa đến một khu vực làng quê rồi thả về tự nhiên. Jay cho biết mùa khô là thời điểm trăn bụi thường rời khỏi rừng để tìm thức ăn, khiến khả năng bắt gặp chúng trong khu dân cư tăng cao. Ông khuyên người dân không nên tự ý tiếp cận hay cố bắt trăn, mà hãy gọi ngay cho các dịch vụ chuyên nghiệp.
Scrub python (trăn bụi) là loài không có nọc độc, phân bố ở Indonesia, Papua New Guinea và Australia. Đây là một trong 6 loài trăn lớn nhất thế giới, có thể đạt chiều dài hơn 8,5 mét. Loài trăn này chủ yếu ăn các loài chim, dơi, chuột, thú có túi và động vật có vú nhỏ.
Scrub python chuyên săn mồi phục kích, thích ẩn mình giữa những gốc cây hoặc bãi cỏ rậm để tấn công khi con mồi không đề phòng.
Tương tự các loài trăn khác, Scrub python quấn chặt và siết chết con mồi bằng các cơ bắp cực khỏe dọc thân, sau đó nuốt chửng toàn bộ. Con người không phải mục tiêu của chúng tuy vẫn có một số tai nạn không may. Trăn bụi thường tránh xa nơi sinh sống của con người, nhưng sau đợt nắng nóng kéo dài, cháy rừng và ngập lụt nghiêm trọng, loài vật này đang xuất hiện ngày càng nhiều ở khu dân cư.
Minh Hoa (t/h)
Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước sức sáng tạo của Trung Quốc, để lại những bình luận như: "Họ đã làm được như vậy bằng cách nào"?
Loại củ này được trồng duy nhất ở đảo nhỏ Noirmoutier (Pháp) ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương, mỗi năm chỉ thu hoạch trong vòng 10 ngày.
Emscher (Đức) là con sông nổi tiếng ở châu Âu.
Người phụ nữ đang ngồi gần bờ sông thì bị một con cá sấu tấn công và kéo xuống nước.
Sau 40 năm khai quật Caracol, một thành bang hùng mạnh thuộc nền văn minh Maya, các nhà khảo cổ đã tìm thấy ngôi mộ cổ quan trọng nhất.
Mặc dù chưa ai từng nhìn thấy loài này khi nó còn sống nhưng những mẫu xác chết đã giúp các nhà khoa học cuối cùng tìm ra được điều khác biệt ở loài cá cực hiếm này.
Người chụp ảnh khi về đến nhà mới phát hiện ra sự thật nó ẩn chứa.
Ngày 8/7/2025, báo Daily Mail dẫn các nguồn tin địa phương cho biết một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra ở một trong những hòn đảo xinh đẹp bậc nhất Đông Nam Á.
Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã chỉ ra thủ phạm lớn nhất biến Sao Hỏa từ một thế giới giống Trái Đất thành "sa mạc băng".
