"Tàu vũ trụ từ cõi chết" phát hiện dấu hiệu sự sống ngoài hành tinh mới

Chủ nhật, 06:26 07/12/2025 | Chuyện đó đây

Các nhà khoa học cho biết "sự trở lại của sứ mệnh Cassini từ cõi chết" đã góp thêm bằng chứng quan trọng về sự sống ở Enceladus.

Enceladus là một trong các mặt trăng nổi tiếng của Sao Thổ, từ lâu đã bị NASA và nhiều nhóm khoa học gia khác nghi ngờ là che giấu sự sống ngoài hành tinh bên dưới lớp vỏ băng.

Giờ đây, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khoa học Georgina Miles từ Viện Nghiên cứu Tây Nam (SwRI - Mỹ) và Đại học Oxford (Anh) đã "khai quật" di sản của tàu vũ trụ Cassini và tìm ra bằng chứng quan trọng mới: Một nguồn nhiệt bí ẩn rò rỉ từ Enceladus.

&quot;Tàu vũ trụ từ cõi chết&quot; phát hiện dấu hiệu sự sống ngoài hành tinh mới - Ảnh 1.

"Mặt trăng sự sống" Enceladus và tàu Cassini, cùng với bóng dáng của Sao Thổ ở hậu cảnh - Ảnh: NASA

Cassini là tàu vũ trụ thăm dò Sao Thổ của NASA, được phóng từ năm 1997. Năm 2017, Cassini đã kết thúc sứ mệnh lịch sử bằng cú "tự sát" lao thẳng vào khí quyển Sao Thổ, nhằm tránh làm ô nhiễm sinh học các mặt trăng có khả năng tồn tại sự sống như Enceladus hay Titan.

Các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang nghiên cứu Sao Thổ và các mặt trăng bằng cách phân tích bộ dữ liệu khổng lồ từ tàu này, để rồi đôi khi "hồi sinh" nó thông qua các nghiên cứu khoa học mới.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Science Advances này là một ví dụ.

Bằng cách so sánh các phép đo từ Máy quang phổ hồng ngoại tổng hợp (CIRS) của Cassini về nhiệt độ ở cực Bắc của Enceladus trong mùa đông Sao Thổ năm 2005, nhiệt độ mùa hè trên mặt trăng này vào năm 2015 và dự đoán từ một mô hình, các tác giả phát hiện cực Bắc Enceladus ấm hơn dự kiến 7 độ C.

Lượng nhiệt dư thừa này rò rỉ ra từ đại dương ngầm bên dưới vỏ băng, nằm sâu khoảng 20-23 km bên dưới bề mặt ở Cực Bắc, vốn mỏng hơn một chút so với độ sâu trung bình 25-28 km ở những nơi khác.

Lượng nhiệt đo được là 46 miliwatt/m2, so với Trái Đất thì bằng 2/3 lượng nhiệt rò rỉ qua các mảng lục địa.

Khi đo toàn bộ Enceladus, bao gồm cả dòng nhiệt về phía cực Nam, các nhà khoa học ước tính mặt trăng này đang rò rỉ 54 gigawatt nhiệt lượng trên toàn bộ diện tích bề mặt, gần bằng lượng năng lượng mà quá trình thủy triều truyền vào mặt trăng.

Điều này gợi ý rằng đại dương đã ổn định, không bị đóng băng, trong một thời gian rất dài.

"Việc hiểu được lượng nhiệt mà Enceladus đang rò rỉ trên phạm vi toàn cầu là rất quan trọng để biết liệu nó có thể hỗ trợ sự sống hay không. Thật thú vị khi kết quả mới này ủng hộ khả năng duy trì sự sống lâu dài" - đồng tác giả Carly Howett từ Đại học Oxford (Anh) và Viện Khoa học Hành tinh ở Arizona (Mỹ) nói với trang Space.com.

Con người sẽ trông như thế nào nếu sự tiến hóa đưa chúng ta trở lại dưới nước?

Con người sẽ trông như thế nào nếu sự tiến hóa đưa chúng ta trở lại dưới nước?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Giả sử một ngày nào đó, Trái Đất lại chìm dần trong nước biển dâng và con người buộc phải thích nghi với cuộc sống dưới đại dương, điều gì sẽ xảy ra?

Tưởng nhặt được khối vàng 17 kg trị giá 60 tỷ đồng trong công viên, người đàn ông ‘ngã ngửa’ khi biết giá trị thật của kho báu trong tay

Tưởng nhặt được khối vàng 17 kg trị giá 60 tỷ đồng trong công viên, người đàn ông ‘ngã ngửa’ khi biết giá trị thật của kho báu trong tay

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Chuyên gia khẳng định vật thể này giá trị hơn vàng gấp nhiều lần.

Vượt 10 tỉ năm ánh sáng, tín hiệu cực mạnh làm "lóa mắt" đài thiên văn Mỹ

Vượt 10 tỉ năm ánh sáng, tín hiệu cực mạnh làm "lóa mắt" đài thiên văn Mỹ

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Đài quan sát Vật thể thoáng qua Zwicky (ZTF) thuộc Đài quan sát Palomar (Mỹ) đã phát hiện một tín hiệu ánh sáng phá vỡ mọi kỷ lục.

Nơi "phong ấn sức mạnh vĩ đại" của Trung Quốc trên độ cao 3000m: Bao kỳ tích cả thế giới nể phục đến từ đây

Nơi "phong ấn sức mạnh vĩ đại" của Trung Quốc trên độ cao 3000m: Bao kỳ tích cả thế giới nể phục đến từ đây

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Bao phủ một diện tích gấp bảy lần Manhattan (trung tâm kinh tế danh tiếng tại New York, Mỹ) là nơi chứa đựng tương lai sức mạnh của cả Trung Quốc.

Các nhà khoa học tìm thấy một loài nhện nửa đực, nửa cái ở Thái Lan

Các nhà khoa học tìm thấy một loài nhện nửa đực, nửa cái ở Thái Lan

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Các nhà khoa học đặt tên cho loài nhện nửa đực, nửa cái này theo tên một nhân vật anime One Piece có khả năng thay đổi giới tính theo ý muốn.

Đất nước rộng chưa bằng nửa Hồ Tây nhưng "cứ ra ngõ là gặp triệu phú USD"

Đất nước rộng chưa bằng nửa Hồ Tây nhưng "cứ ra ngõ là gặp triệu phú USD"

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Đây là quốc gia giàu có.

Những sự thật kỳ lạ trên thế giới mà ai cũng nghĩ là "fake", nhưng hóa ra thật 100%

Những sự thật kỳ lạ trên thế giới mà ai cũng nghĩ là "fake", nhưng hóa ra thật 100%

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Thế giới này chưa chắc giống như bạn nghĩ.

NASA thông báo tin đáng buồn

NASA thông báo tin đáng buồn

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Một dự án quan trọng của NASA đã gặp sự cố.

Kỳ tích chưa từng có: Quốc gia tỷ dân chặn đứng sông dữ trong 24 giờ, xây 2 đập thủy điện công suất khủng

Kỳ tích chưa từng có: Quốc gia tỷ dân chặn đứng sông dữ trong 24 giờ, xây 2 đập thủy điện công suất khủng

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Đây là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử ngành thủy điện nước này.

Bức tranh rộng gần 4 m, cao gần 2 m chỉ toàn màu xanh được mua với giá 21 triệu USD: Bí mật nằm ở đâu?

Bức tranh rộng gần 4 m, cao gần 2 m chỉ toàn màu xanh được mua với giá 21 triệu USD: Bí mật nằm ở đâu?

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Chỉ là một bức tranh với mảng xanh thẳm, vì sao có người chi tới 21 triệu USD để sở hữu?

Phát hiện mỏ đất hiếm đủ cho nhân loại sử dụng trong 730 năm ở sâu dưới đáy đại dương

Phát hiện mỏ đất hiếm đủ cho nhân loại sử dụng trong 730 năm ở sâu dưới đáy đại dương

Chuyện đó đây

Nhật Bản chuẩn bị khai thác mỏ đất hiếm này vào năm 2026.

Nhìn ra vườn, người dân phát hiện cảnh tượng nổi da gà

Nhìn ra vườn, người dân phát hiện cảnh tượng nổi da gà

Chuyện đó đây
Đất nước rộng chưa bằng nửa Hồ Tây nhưng "cứ ra ngõ là gặp triệu phú USD"

Đất nước rộng chưa bằng nửa Hồ Tây nhưng "cứ ra ngõ là gặp triệu phú USD"

Chuyện đó đây
Khoan liên tiếp 310 địa điểm, phát hiện kho báu 694 triệu tấn la liệt dưới lòng thành phố, nền kinh tế 1.300 tỷ USD lập tức khiến cả thế giới để mắt

Khoan liên tiếp 310 địa điểm, phát hiện kho báu 694 triệu tấn la liệt dưới lòng thành phố, nền kinh tế 1.300 tỷ USD lập tức khiến cả thế giới để mắt

Chuyện đó đây
Tưởng nhặt được khối vàng 17 kg trị giá 60 tỷ đồng trong công viên, người đàn ông ‘ngã ngửa’ khi biết giá trị thật của kho báu trong tay

Tưởng nhặt được khối vàng 17 kg trị giá 60 tỷ đồng trong công viên, người đàn ông ‘ngã ngửa’ khi biết giá trị thật của kho báu trong tay

Chuyện đó đây

Tòa soạn Quảng cáo
Top