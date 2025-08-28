Nghe tiếng động lớn, người đàn ông nhìn thấy điều kinh hoàng trên cây
Một người đàn ông ở Canada đã nghe thấy tiếng động lớn trong lúc đi dạo, khi nhìn lên cây thì bất ngờ thấy một chiếc máy bay bị tai nạn.
Một chiếc máy bay nhỏ chở theo ba người đã rơi xuống một khu vực có cây cối rậm rạp ở phía tây sân bay Ottawa (Canada) vào thứ Năm (ngày 31/7, giờ địa phương), khiến ít nhất hai người bị thương và phải nhập viện.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 5h chiều tại khu vực giao giữa Riverside Drive và West Hunt Club Road. Hình ảnh hiện trường được người dân chia sẻ cho thấy chiếc máy bay bị kẹt trên ngọn cây, phần thân nghiêng hẳn sang một bên, tạo nên cảnh tượng đầy ám ảnh.
Theo Dịch vụ Cấp cứu Ottawa, lực lượng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường lúc 5h55 chiều. Một người đàn ông và một người phụ nữ đã được giải cứu khỏi máy bay và đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vẫn còn một người thứ ba đang mắc kẹt bên trong máy bay, và tình trạng sức khỏe của người này hiện chưa được xác định.
Phát ngôn viên Marc Antoine Deschamps cho biết các nhân viên cứu hộ đã phải rất nỗ lực để tiếp cận và đưa hai nạn nhân ra ngoài an toàn. Lực lượng cứu hỏa, cấp cứu và cả đội phản ứng từ Cục Hàng không Quốc tế Ottawa đều tham gia vào công tác cứu hộ.
Ủy ban An toàn Giao thông Canada (TSB) đã cử hai điều tra viên đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Theo xác nhận của TSB, chiếc máy bay gặp nạn là loại Grumman AA-5A, đăng ký tư nhân.
Dù sự việc xảy ra ngay gần sân bay, các hoạt động bay tại Ottawa vẫn diễn ra bình thường. Lực lượng cứu hỏa của sân bay cũng đã có mặt hỗ trợ tại hiện trường.
Greg Carter, một người dân sống gần khu vực máy bay rơi, cho biết anh đang đi dạo thì nghe thấy một tiếng động lớn, giống như tiếng cây đổ nhưng mạnh hơn. "Khi nhìn lên cây, tôi thấy máy bay bị mắc vào đường dây điện, rồi tia lửa phát ra và có tiếng nổ lách tách", anh kể lại.
Trước khi lực lượng cứu hộ bắt đầu làm việc, công ty điện lực Hydro Ottawa đã nhanh chóng ngắt điện để đảm bảo an toàn, dù đường dây vẫn còn hoạt động vào thời điểm va chạm.
Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thông tin về nạn nhân thứ ba sẽ được cập nhật khi có xác nhận chính thức.
Quốc Tiệp (theo CBC)
