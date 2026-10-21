Vợ sốc nặng khi chồng ngoại tình với nữ giúp việc 50 tuổi

Thúy từng nghĩ chỉ cần cẩn thận lựa chọn người giúp việc lớn tuổi, cô sẽ không phải lo chồng trăng hoa. Nhưng sau chuyến công tác 3 ngày, lời kể ngây thơ của con gái 10 tuổi đã khiến cô sụp đổ, bởi người phụ nữ mà Bằng lén lút ngoại tình lại chính là người cô tin tưởng giao phó việc nhà.

Chọn giúp việc 50 tuổi để tránh chồng ngoại tình

Thúy là người phụ nữ độc lập, năng động và có ngoại hình nổi bật. Cô có công việc tốt, thu nhập ổn định, không phải dựa dẫm kinh tế vào chồng. Nhìn từ bên ngoài, cuộc hôn nhân của Thúy và Bằng cũng chẳng thiếu điều gì khiến người khác phải ghen tị.

Chỉ có Thúy hiểu, phía sau vẻ ngoài đủ đầy ấy là nỗi bất an kéo dài nhiều năm.

Bằng vốn có tính trăng hoa. Khi kinh tế còn khó khăn, anh ta ít nhiều biết giữ chừng mực. Nhưng từ ngày công việc làm ăn khấm khá, những cuộc vui bên ngoài cũng xuất hiện ngày càng nhiều.

Thúy từng phát hiện những dấu hiệu bất thường, từng giận dữ, khóc lóc rồi lại tự thuyết phục mình cho chồng thêm cơ hội. Cô nghĩ chỉ cần bản thân đủ khéo léo, gia đình đủ êm ấm, Bằng sẽ biết điểm dừng.

Khi công việc ngày càng bận rộn, Thúy quyết định thuê người giúp việc để san sẻ việc nhà. Cô không chọn những cô gái trẻ mà tìm một phụ nữ 50 tuổi, độc thân, với hy vọng người này có thể làm việc lâu dài, ít vướng bận chuyện riêng tư.

Trong suy nghĩ của Thúy, một người phụ nữ ở độ tuổi ấy hẳn không phải đối tượng khiến Bằng chú ý. Cô không ngờ chính sự tính toán tưởng như chu toàn đó lại chẳng thể ngăn được điều cô sợ nhất.

Điều khiến Thúy tuyệt vọng hơn cả là cô đã cố gắng rất nhiều để giữ gìn cuộc hôn nhân này, nhưng dường như mọi nỗ lực của cô đều trở nên vô nghĩa trước sự lựa chọn của chồng. Ảnh minh họa

Trở về sau chuyến công tác, chết lặng trước lời kể của con gái

Bốn tháng sau khi người giúp việc đến làm, Thúy có chuyến công tác kéo dài ba ngày. Cô vẫn gọi điện về nhà, hỏi han chồng con như thường lệ, hoàn toàn không biết trong thời gian mình vắng mặt, một bí mật đang âm thầm hình thành.

Ngày trở về, Thúy nhận thấy con gái 10 tuổi có vẻ khác lạ. Đợi đến lúc chỉ còn hai mẹ con, cô bé mới rụt rè kể lại chuyện xảy ra vào một đêm trước đó.

"Mẹ ơi, tối hôm ấy con xuống nhà uống nước, con nhìn thấy bố ôm cô giúp việc. Con sợ quá nên chạy lên phòng luôn", cô bé nói.

Thúy sững người. Cô hỏi lại con nhiều lần, hy vọng mình nghe nhầm hoặc con chỉ vô tình hiểu sai một hành động bình thường nhưng cô bé vẫn khẳng định những gì mình nhìn thấy.

Câu nói hồn nhiên của con như một nhát dao cứa vào lòng Thúy. Cô không biết phải đối diện với sự thật ấy thế nào, càng không biết làm sao giải thích cho con hiểu chuyện gì đang xảy ra trong chính ngôi nhà của mình.

Người chồng mà cô đã nhiều lần nhắm mắt bỏ qua lỗi lầm, người phụ nữ mà cô tin tưởng giao chìa khóa nhà, chăm sóc gia đình, cuối cùng lại khiến cô rơi vào tình cảnh cay đắng nhất.

Thúy cảm thấy mình bị xúc phạm sâu sắc. Cô không chỉ đau vì chồng phản bội mà còn tổn thương bởi sự trớ trêu của tình huống.

Cô trẻ trung, có công việc, có khả năng tự lo cho bản thân và gia đình. Vậy mà Bằng vẫn lén lút qua lại với người giúp việc hơn mình 10 tuổi.

Điều khiến Thúy tuyệt vọng hơn cả là cô đã cố gắng rất nhiều để giữ gìn cuộc hôn nhân này, nhưng dường như mọi nỗ lực của cô đều trở nên vô nghĩa trước sự lựa chọn của chồng.

Muốn ly hôn nhưng không thể bước qua nước mắt của con

Sau khi biết chuyện, Thúy kể lại mọi việc với mẹ và một vài người bạn thân. Không ai trách cô vì đã không giữ được chồng. Trái lại, mọi người đều cho rằng Bằng đã nhiều lần vượt quá giới hạn và cô không nên tiếp tục tự làm tổn thương mình.

Mẹ khuyên Thúy hãy nghĩ đến cuộc sống lâu dài của bản thân, đừng vì sợ mang tiếng đổ vỡ mà chấp nhận một người đàn ông liên tục phản bội.

Bạn bè cũng khuyên cô nên cân nhắc ly hôn, giành lại sự bình yên và mạnh mẽ bước tiếp vì tương lai của con gái.

Thúy hiểu những lời khuyên ấy không phải không có lý. Cô từng nghĩ đến việc thu dọn đồ đạc, đưa con rời khỏi căn nhà này và chấm dứt cuộc hôn nhân khiến mình mệt mỏi.

Nhưng khi Thúy vừa nhắc đến chuyện bố mẹ có thể chia tay, con gái cô đã bật khóc nức nở. Cô bé níu lấy mẹ, nói không muốn phải sống xa bố hoặc mẹ.

Với một đứa trẻ 10 tuổi, những gì xảy ra giữa người lớn có lẽ vẫn quá khó hiểu. Con chỉ biết gia đình mình có nguy cơ không còn nguyên vẹn, còn bản thân có thể phải lựa chọn sống cùng một trong hai người.

Thúy ôm con vào lòng, nước mắt cũng không ngừng rơi. Cô đau lòng khi nhận ra con gái đã vô tình trở thành người chứng kiến bí mật đáng xấu hổ của bố. Đứa trẻ vốn cần được bảo vệ lại phải mang theo nỗi sợ hãi mà lẽ ra người lớn không nên để con đối mặt.

Thúy thương con, nhưng cũng thương chính mình. Cô không muốn con lớn lên trong một gia đình đầy nghi ngờ, nơi mẹ luôn tổn thương còn bố không tôn trọng lời hứa chung thủy. Thế nhưng, cô cũng sợ quyết định ly hôn sẽ để lại khoảng trống khó bù đắp trong tuổi thơ của con.

Hơn hai tháng giằng xé, vẫn chưa thể ký đơn ly hôn

Đã hơn hai tháng kể từ ngày nghe con gái kể lại chuyện ấy, Thúy vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Có những ngày, cô nhìn Bằng và chỉ muốn chấm dứt tất cả. Cô không còn đủ niềm tin để tiếp tục kiểm soát những mối quan hệ bên ngoài của chồng, càng không muốn sống trong cảnh phải nghi ngờ mỗi khi mình bước chân ra khỏi nhà.

Nhưng cũng có những lúc, chỉ cần nhìn con gái vui vẻ trò chuyện với bố, Thúy lại chùn lòng. Cô tự hỏi liệu mình có đang quá ích kỷ nếu lựa chọn rời đi, hay sẽ có lỗi với bản thân nếu tiếp tục ở lại chỉ vì mong con có đủ bố mẹ.

Cây bút đặt cạnh lá đơn ly hôn đã nhiều lần được Thúy cầm lên rồi đặt xuống.

Cô hiểu rằng một cuộc hôn nhân không thể chỉ được duy trì bằng sự nhẫn nhịn của một người. Nhưng cô cũng biết quyết định chia tay không đơn giản là đóng lại một cánh cửa, bởi phía sau đó còn có tương lai của con gái và những thay đổi mà cả gia đình phải đối mặt.

Điều khiến Thúy đau đớn nhất có lẽ không chỉ là việc Bằng ngoại tình với nữ giúp việc 50 tuổi, mà còn là cảm giác những năm tháng cố gắng vun vén của mình chẳng được chồng trân trọng.

Giờ đây, Thúy phải tự tìm câu trả lời cho một câu hỏi khó khăn: Tiếp tục cuộc hôn nhân đã mất niềm tin để con được ở gần cả bố lẫn mẹ, hay can đảm bước ra để tìm lại sự bình yên cho chính mình?

Cô chưa thể ký vào lá đơn ly hôn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Thúy hiểu rằng dù lựa chọn thế nào, cuộc sống của hai mẹ con cũng không thể trở lại như trước.