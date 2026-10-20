4 cách nuôi dạy con khiến cha mẹ về già dễ cô đơn

Thứ ba, 19:00 20/10/2026 | Nuôi dạy con
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GĐXH - Cách nuôi dạy của cha mẹ ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và tình cảm của con cái.

Theo các chuyên gia giáo dục, có 4 đặc điểm ở cha mẹ dễ khiến mối quan hệ gia đình trở nên xa cách.

4 cách nuôi dạy con khiến cha mẹ về già dễ cô đơn - Ảnh 1.
4 cách nuôi dạy con khiến cha mẹ về già dễ cô đơn - Ảnh 1.Về hưu mới thấm: Có 3 điều cha mẹ càng giữ kín, tuổi già càng bình yên

GĐXH - Khi bước vào tuổi về hưu, cha mẹ cần biết điều gì nên chia sẻ, điều gì nên giữ riêng tư.

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