4 cách nuôi dạy con khiến cha mẹ về già dễ cô đơn

2 tuần trước

GĐXH - Không ít bậc cha mẹ rất tốt với người ngoài nhưng lại không nghĩ nhiều tới cảm xúc của con mình. Nếu cha mẹ cứ làm 3 việc này, con cái chịu tổn thương nhiều và có thể lớn lên với cảm giác mình không quan trọng, chịu khổ về sau.