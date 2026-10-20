4 cách nuôi dạy con khiến cha mẹ về già dễ cô đơn
GĐXH - Cách nuôi dạy của cha mẹ ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và tình cảm của con cái.
Theo các chuyên gia giáo dục, có 4 đặc điểm ở cha mẹ dễ khiến mối quan hệ gia đình trở nên xa cách.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Cha mẹ cần làm ngay điều này khi con bước vào độ tuổi ẩm ươngGia đình -
GĐXH - Con ở độ tuổi ẩm ương bắt đầu cãi lời, phản ứng gay gắt hoặc muốn tự quyết định mọi việc. Cha mẹ đừng vội cho rằng trẻ hư hay cố tình chống đối. Đôi khi, điều con cần nhất ở cha mẹ không phải là những lời răn dạy mà ở điều dưới đây.
Muốn tuổi già không cô quạnh, cha mẹ nhất định phải tránh 4 sai lầm này khi nuôi dạy conNuôi dạy con -
GĐXH - Cách cha mẹ nuôi dạy con từ nhỏ có thể ảnh hưởng đến tính cách và mối quan hệ gia đình khi trẻ trưởng thành. Muốn tuổi già được yêu thương, quan tâm, cha mẹ cần tránh 4 sai lầm trong giáo dục con dưới đây.
Gen Z: 'Bố mẹ chúng ta là thế hệ cuối cùng gì cũng biết sửa, biết nấu’Nuôi dạy con -
Câu “Bố chúng ta là thế hệ cuối cùng gì cũng biết sửa, mẹ chúng ta là thế hệ cuối cùng gì cũng biết nấu” được gen Z lan truyền cùng chia sẻ về khác biệt cách sống.
Những em bé được ông bà khen “có phúc” thường có 5 đặc điểm nàyNuôi dạy con -
Khỏe mạnh, dễ dỗ dành, thích khám phá hay hay cười… là những đặc điểm khiến nhiều em bé được người lớn trìu mến gọi là “bé có phúc”. Tuy nhiên, điều giúp con lớn lên hạnh phúc còn nằm ở cách chăm sóc và bầu không khí gia đình.
Cha mẹ càng "nghèo" 3 điều này, con khó có tương lai tốtNuôi dạy con -
GĐXH - Một số bậc phụ huynh có thể mang theo một số đặc điểm được gọi là "tinh thần nghèo khó", ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của trẻ.
Cha mẹ khôn ngoan luôn để trẻ tự làm 3 việcNuôi dạy con -
GĐXH - Cha mẹ không nên làm mọi việc thay con. Việc để trẻ tự làm sẽ giúp con hình thành tính tự lập, trách nhiệm và dễ thích nghi khi trưởng thành.
3 việc cha mẹ tưởng càng làm càng tốt cho con, nhưng trẻ lớn lên dễ chịu khổGia đình -
GĐXH - Không ít bậc cha mẹ rất tốt với người ngoài nhưng lại không nghĩ nhiều tới cảm xúc của con mình. Nếu cha mẹ cứ làm 3 việc này, con cái chịu tổn thương nhiều và có thể lớn lên với cảm giác mình không quan trọng, chịu khổ về sau.
5 câu nói cửa miệng của cha mẹ trên bàn ăn khiến con càng lớn càng xa cáchNuôi dạy con -
GĐXH - Nếu thường xuyên nói những câu khiến trẻ áp lực, bàn ăn có thể trở thành nơi gieo vào con sự tự ti và khoảng cách với gia đình.
10 tín hiệu cho thấy con đang sở hữu EQ cao, điều cuối cùng nhiều cha mẹ không để ýNuôi dạy con -
GĐXH - Nếu trẻ có những biểu hiện dưới đây, điều đó có nghĩa là chúng có EQ cao, cha mẹ có thể chú ý để tiếp tục bồi dưỡng và định hướng phù hợp.
Nuôi con lớn khôn, cha mẹ sợ nhất là phải nghe 9 câu nàyNuôi dạy con -
GĐXH - Dưới đây là 9 câu nói mà nếu con cái thường xuyên nói có thể cho thấy chúng có khả năng trở nên không hiếu thảo trong tương lai.