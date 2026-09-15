'Phú bà' Ngọc Loan lại khiến dân tình trầm trồ với bình hoa Trung thu toàn những loại hoa 'xịn'

Thứ ba, 14:43 15/09/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mới đây, người đẹp Ngọc Loan tiếp tục khiến cư dân mạng chú ý khi khoe thành quả cắm hoa mới trên trang cá nhân. Nếu những bình hoa trước mang vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch thì lần này, cô lựa chọn một phong cách hoàn toàn khác với sắc cam - vàng làm chủ đạo, mang đến cảm giác rực rỡ và ấm áp đúng tinh thần Trung thu.

Mới đây, người đẹp Ngọc Loan tiếp tục chia sẻ trên trang cá nhân thành quả cắm hoa mới. Nếu những bình hoa trước đây thiên về vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch, lần này cô lựa chọn cách phối màu nổi bật hơn với cam, vàng và đỏ cam làm chủ đạo.

Ngọc Loan chỉ viết ngắn gọn: “Cắm 1 bình hoa rực rỡ trang trí Trung thu”. Thế nhưng, thành phẩm lại chẳng hề đơn giản. Bình hoa có kích thước lớn, được phối từ nhiều loại hoa, cành và phụ kiện trang trí, lập tức thu hút sự chú ý của những người yêu hoa và thích chăm chút không gian sống.

Ngọc Loan cắm hoa Trung thu với những lọai hoa xịn tạo điểm nhấn không gian sống - Ảnh 1.

Điểm nổi bật nhất của bình hoa nằm ở bảng màu nóng. Ngọc Loan kết hợp nhiều loại hoa và cành trang trí như chuối én, cẩm tú cầu khổng lồ, cúc mẫu đơn, hoa sao biển, cành lồng đèn, cành hoa chuối phượng hoàng... Mỗi loại có hình dáng, kích thước và độ nổi bật khác nhau nhưng được kết nối bởi những gam màu cam, vàng, đỏ cam. Cẩm tú cầu tạo những mảng hoa lớn làm nền, cúc mẫu đơn mang đến các khối tròn bắt mắt, trong khi những cành có dáng vươn cao giúp bình hoa có chiều sâu hơn.

Ngọc Loan cắm hoa Trung thu với những lọai hoa xịn tạo điểm nhấn không gian sống - Ảnh 2.

Đặc biệt, các cành lồng đèn nhỏ len giữa những tầng hoa tạo điểm nhấn khá duyên. Hình ảnh này cũng khiến tổng thể gợi nhớ ngay đến không khí Trung thu mà không cần sử dụng quá nhiều vật dụng trang trí khác. Với cách phối này, bình hoa không đi theo kiểu tối giản hay pastel vốn được nhiều người yêu thích trong trang trí nhà hiện đại. Ngược lại, Ngọc Loan chủ động sử dụng màu sắc mạnh, tạo cảm giác ấm áp và rực rỡ.

Ngọc Loan cắm hoa Trung thu với những lọai hoa xịn tạo điểm nhấn không gian sống - Ảnh 3.

Sắc cam, vàng cũng khá phù hợp với tinh thần mùa lễ hội, gợi liên tưởng đến ánh đèn, trăng thu và những buổi tối cả gia đình quây quần. Chỉ một bình hoa lớn đặt ở vị trí phù hợp cũng có thể trở thành điểm nhấn đáng chú ý cho phòng khách hoặc khu vực sinh hoạt chung.

Ngọc Loan cắm hoa Trung thu với những lọai hoa xịn tạo điểm nhấn không gian sống - Ảnh 4.

Trước đó, Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện một bình hoa hình trái tim với chủ đạo là sắc xanh nước biển. Bảng màu mát mắt ngay lập tức tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Để tạo độ phong phú cho bình hoa, cô kết hợp nhiều loại hoa và vật liệu trang trí có hình dáng, sắc độ khác nhau như cẩm tú cầu xanh, lan hồ điệp, phi yến, hoa hồng xanh, tulip cùng một số loại hoa và phụ liệu khác. Thay vì cắm theo dáng tròn quen thuộc, toàn bộ tác phẩm được tạo hình thành một trái tim. Phần đỉnh được xử lý cân đối, trong khi các cành hoa được phân bố theo từng lớp để tạo cảm giác đầy đặn nhưng không quá nặng nề.

Ngọc Loan cắm hoa Trung thu với những lọai hoa xịn tạo điểm nhấn không gian sống - Ảnh 5.

Thành phẩm sau khi hoàn thiện có màu xanh làm chủ đạo, điểm xuyết nhiều sắc độ khác nhau nên không tạo cảm giác đơn điệu. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Ngọc Loan thực hiện những bình hoa có tạo hình rõ ràng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ các tác phẩm được phối theo mùa, theo màu sắc hoặc phù hợp với từng vị trí trong nhà.

Ngọc Loan cắm hoa Trung thu với những lọai hoa xịn tạo điểm nhấn không gian sống - Ảnh 6.

Nếu chỉ nhìn thành phẩm, nhiều người có thể tập trung vào màu sắc và cách phối hoa. Nhưng một chi tiết trong quá trình thực hiện lại bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận. Một khán giả nhận ra Ngọc Loan thường đứng ở phía sau bình hoa trong lúc thực hiện, thay vì liên tục đứng đối diện để quan sát như cách nhiều người vẫn làm khi cắm hoa tại nhà. Một tài khoản bình luận rằng bản thân khá bất ngờ khi nữ TikToker có thể tạo hình bình hoa đẹp dù không thường xuyên đứng chính diện để quan sát.

Ngọc Loan cắm hoa Trung thu với những lọai hoa xịn tạo điểm nhấn không gian sống - Ảnh 7.

Theo VOV, chi tiết này nhận được sự chú ý của nhiều người yêu hoa. Một số khán giả cho rằng khi đã quen với việc tạo bố cục, người cắm có thể hình dung tương đối rõ vị trí và hướng phát triển của từng cành hoa từ nhiều góc độ. Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng video chỉ ghi lại một phần quá trình thực hiện. Người cắm hoàn toàn có thể bước ra phía trước để kiểm tra, chỉnh sửa sau từng công đoạn. Dù tranh luận về kỹ thuật vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, phần lớn khán giả đều đồng tình rằng để tạo nên một bình hoa có bố cục đẹp, người thực hiện cần có sự kiên nhẫn, khả năng phối màu và cảm nhận tốt về hình khối. Và có lẽ đó mới là điều khiến thú chơi hoa trở nên thú vị. Đằng sau một bình hoa đẹp không chỉ có những bông hoa đắt tiền hay màu sắc bắt mắt, mà còn là thời gian, sự tỉ mỉ và đôi khi là cả kinh nghiệm được tích lũy qua rất nhiều lần thử nghiệm. Với Ngọc Loan, một yêu cầu nhỏ từ người xem đã trở thành một video mới. Còn với người hâm mộ, họ không chỉ có thêm một bình hoa đẹp để ngắm, mà còn có thêm một câu chuyện thú vị về cách những người yêu hoa tạo nên thành phẩm của mình.

Ngọc Loan cắm hoa Trung thu với những lọai hoa xịn tạo điểm nhấn không gian sống - Ảnh 8.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Loan gây 'sốt'. Trước đó, hơn 500 nghìn người nhìn phú bà Ngọc Loan cắm atiso khổng lồ, xuýt xoa vì gu quá đỉnh. Hơn 500 nghìn người này theo dõi clip, cô tỉ mỉ cắm một bình hoa với chủ đạo là... những bông atiso tím nhạt. Vâng, đúng là atiso - loại "rau củ" mà các bà nội trợ Đà Lạt vẫn dùng để hầm canh, nay được Ngọc Loan biến thành nhân vật chính của một bình hoa đẹp đến nao lòng. Phụ nữ Mới đưa tin.

Ngọc Loan cắm hoa Trung thu với những lọai hoa xịn tạo điểm nhấn không gian sống - Ảnh 9.

Những năm gần đây, hoa atiso không chỉ được biết đến là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mà còn trở thành nguyên liệu cắm hoa được nhiều người yêu thích. Với hình dáng độc đáo, cánh hoa xếp lớp chắc khỏe cùng gam màu tím xanh sang trọng, atiso mang đến cảm giác vừa mộc mạc vừa nghệ thuật cho không gian sống.

Ngọc Loan cắm hoa Trung thu với những lọai hoa xịn tạo điểm nhấn không gian sống - Ảnh 10.

Không rực rỡ như hoa hồng hay mềm mại như cẩm tú cầu, atiso lại gây ấn tượng bởi vẻ đẹp gai góc, cá tính và rất “Tây”. Chỉ cần vài cành atiso kết hợp khéo léo, góc phòng khách hay bàn ăn đã trở nên nổi bật và đầy chất thơ.

Ngọc Loan cắm hoa Trung thu với những lọai hoa xịn tạo điểm nhấn không gian sống - Ảnh 11.

Cắm hoa với bình gốm là kiểu phổ biến nhất. Chỉ cần 3–5 cành atiso cắm trong bình gốm màu trung tính là đã tạo cảm giác nghệ thuật và hiện đại. Nên chọn bình miệng nhỏ, dáng cao để giữ form cành tự nhiên. Có thể kết hợp thêm lá bạc, eucalyptus hoặc vài nhánh hoa trắng nhỏ để tổng thể mềm mại hơn. Với những không gian tối giản, nhiều người chọn cắm atiso cùng các loại lá bản lớn hoặc hoa có gam màu lạnh như trắng, xanh olive, tím nhạt. Atiso lúc này đóng vai trò điểm nhấn chính, tạo cảm giác mạnh mẽ và cá tính cho tổng thể bình hoa.

Ngọc Loan cắm hoa Trung thu với những lọai hoa xịn tạo điểm nhấn không gian sống - Ảnh 12.

Ngọc Loan thể hiện sự khéo léo, tinh tế của mình qua cách cắm hoa, tỉa hoa quả theo hình long phụng cầu kỳ. Điều này khiến không ít người bất ngờ bởi cô sở hữu vibe phú bà giàu có nhưng lại rất khéo tay, thích tự làm những điều nhỏ nhất thay vì thuê người.

Ngọc Loan cắm hoa Trung thu với những lọai hoa xịn tạo điểm nhấn không gian sống - Ảnh 13.

Trong khi nhiều phú bà chọn cuộc sống "thuê người làm hết" từ nấu ăn, cắm hoa, đến trang trí nhà cửa, Ngọc Loan lại đi ngược lại. Cô tự tay trang trí nhà cửa mỗi dịp lễ Tết, biết làm rất nhiều loại bánh và thường quay lại quy trình để chia sẻ với mọi người. Mâm cỗ do Ngọc Loan cắt tỉa rau củ quả từng gây "chấn động" mạng xã hội. Mặc váy màu gì thì làm bánh hoa văn kiểu đó. "Phú bà" thường cắm hoa và làm các món ăn theo mùa.

Ngọc Loan cắm hoa Trung thu với những lọai hoa xịn tạo điểm nhấn không gian sống - Ảnh 14.

Và đó là lý do Ngọc Loan ngày càng được yêu quý.

Ngọc Loan cắm hoa Trung thu với những lọai hoa xịn tạo điểm nhấn không gian sống - Ảnh 15.Có gì bên trong căn nhà 400 tỷ của Hoa hậu Việt Nam trẻ nhất lịch sử?

GĐXH - Một số chuyên gia bất động sản ước tính giá trị căn biệt thự của Hà Kiều Anh phải lên đến hơn 400 tỷ đồng.

Ngọc Loan cắm hoa Trung thu với những lọai hoa xịn tạo điểm nhấn không gian sống - Ảnh 16.Đình Bắc mừng tân gia nhà xây tặng bố mẹ

GĐXH - Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 và Siêu cúp Bóng đá Việt Nam, Đình Bắc tranh thủ về quê mừng tân gia căn nhà mới xây cho bố mẹ.


Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.