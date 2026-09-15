'Phú bà' Ngọc Loan lại khiến dân tình trầm trồ với bình hoa Trung thu toàn những loại hoa 'xịn'
GĐXH - Mới đây, người đẹp Ngọc Loan tiếp tục khiến cư dân mạng chú ý khi khoe thành quả cắm hoa mới trên trang cá nhân. Nếu những bình hoa trước mang vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch thì lần này, cô lựa chọn một phong cách hoàn toàn khác với sắc cam - vàng làm chủ đạo, mang đến cảm giác rực rỡ và ấm áp đúng tinh thần Trung thu.
Mới đây, người đẹp Ngọc Loan tiếp tục chia sẻ trên trang cá nhân thành quả cắm hoa mới. Nếu những bình hoa trước đây thiên về vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch, lần này cô lựa chọn cách phối màu nổi bật hơn với cam, vàng và đỏ cam làm chủ đạo.
Ngọc Loan chỉ viết ngắn gọn: “Cắm 1 bình hoa rực rỡ trang trí Trung thu”. Thế nhưng, thành phẩm lại chẳng hề đơn giản. Bình hoa có kích thước lớn, được phối từ nhiều loại hoa, cành và phụ kiện trang trí, lập tức thu hút sự chú ý của những người yêu hoa và thích chăm chút không gian sống.
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