'Phú bà' Ngọc Loan lại 'gây sốt' vì độ khéo tay khi tự làm 3 vị bánh Trung thu Lava
GĐXH - Ngọc Loan tiếp tục khiến dân mạng trầm trồ khi tự tay làm loạt bánh Trung thu Lava với 3 vị nhân, tạo hình xinh xắn dành cho các bé thiếu nhi.
Ngọc Loan vốn nổi tiếng là một người đẹp đảm đang hiếm có. Từ những bữa cơm gia đình thường ngày đến các bàn tiệc cầu kỳ, từ món ăn truyền thống Việt Nam đến những thực đơn mang phong cách ẩm thực quốc tế, tất cả đều được Ngọc Loan chăm chút tỉ mỉ, thể hiện sự khéo léo và gu thẩm mỹ tinh tế.
Có lần người đẹp thực hiện các món ăn mang phong cách cung đình Huế như nem công, chả phượng - những món vốn đòi hỏi kỹ thuật chế biến và trình bày khá phức tạp. Không chỉ nấu ăn, cô còn thể hiện sự khéo léo qua nghệ thuật tỉa rau củ, tạo hình hoa sen, chim phượng hay nhiều họa tiết truyền thống đẹp mắt. Thông tin trên Phụ Nữ Mới cho hay.
Những mâm tiệc này không đơn thuần là bữa ăn mà giống như các tác phẩm nghệ thuật, thể hiện sự kết hợp giữa ẩm thực, văn hóa và tính thẩm mỹ. Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất trên trang cá nhân của Ngọc Loan là những bữa ăn theo phong cách Omakase.
Omakase là hình thức thưởng thức ẩm thực nổi tiếng của Nhật Bản, trong đó thực khách hoàn toàn tin tưởng và giao quyền lựa chọn món ăn cho đầu bếp. Chính vì vậy, việc chuẩn bị một bữa Omakase đòi hỏi người thực hiện không chỉ có kỹ năng nấu nướng mà còn phải am hiểu nguyên liệu, kỹ thuật trình bày và trải nghiệm thưởng thức.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người bất ngờ khi không gian, cách bài trí bàn ăn cũng như cách sắp xếp món ăn của Ngọc Loan mang phong cách không thua kém các nhà hàng cao cấp.
Đặc biệt, không chỉ yêu thích ẩm thực hiện đại, Ngọc Loan còn dành nhiều tâm huyết cho những nét đẹp truyền thống.
Trong dịp Tết Đoan Ngọ năm trước, cô gây chú ý với mâm cúng được chuẩn bị trang nhã gồm hoa tươi, trái cây, bánh tro và nhiều lễ vật quen thuộc. Dù không quá cầu kỳ, cách bài trí hài hòa và tinh tế vẫn tạo nên sức hút riêng.
Điều này cho thấy người đẹp không chỉ quan tâm đến việc nấu ăn mà còn chú trọng gìn giữ những giá trị văn hóa gia đình.
Bên cạnh các món chính, Ngọc Loan còn thường xuyên chia sẻ thành quả làm bánh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Từ bánh gừng dịp Giáng sinh, bánh Trung thu thủ công cho đến món xôi cốm hạt sen truyền thống, tất cả đều cho thấy sự tỉ mỉ trong từng công đoạn.
Những chiếc bánh Trung thu năm trước có hoa văn sắc nét, màu sắc đồng đều, trong khi món xôi cốm hạt sen lại được đánh giá cao nhờ sự hài hòa giữa màu xanh của cốm và sắc trắng ngà của hạt sen. Đây đều là những món ăn đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật nhất định.
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