Từng nằm liệt giường gần 1 năm, người phụ nữ 55 tuổi ở Hà Nội "hồi sinh" kỳ diệu bên những mâm cơm gia đình chữa lành

Phía sau những mâm cơm gia đình rực rỡ sắc màu là một hành trình vượt ngưỡng sinh tử

Trên các hội nhóm yêu bếp, không ít chị em nội trợ đã phải dừng lại thật lâu để ngắm nhìn loạt ảnh chụp những mâm cơm gia đình của chị Hoàng Thanh (55 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội). Không phải là những bàn tiệc sơn hào hải vị đắt đỏ, bữa cơm nhà của chị Thanh thu hút người xem bởi sự giản dị, gần gũi nhưng lại toát lên vẻ chỉn chu, tươi tắn lạ thường. Từng đĩa rau luộc xanh mướt, từng miếng đậu rán vàng ươm hay bát canh cua nghi ngút khói đều được sắp đặt hài hòa như một bức tranh tĩnh vật ấm áp.

Thế nhưng, khi biết được câu chuyện phía sau người phụ nữ tạo nên những mâm cơm "nhìn là thấy bình yên" ấy, nhiều người không khỏi bất ngờ và xúc động. Trước khi lui về nghỉ ngơi hoàn toàn tại nhà như hiện tại, chị Thanh từng làm kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống. Niềm đam mê bếp núc vốn đã ngấm vào máu thịt, nhưng rồi biến cố lớn bất ngờ ập đến khi chị phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư máu (K máu).

Nhớ lại quãng thời gian cam go nhất khi bệnh tật mới ập xuống, chị Thanh bồi hồi kể lại: "Trước khi phát bệnh, mình vốn làm kinh doanh ăn uống nên đã có niềm đam mê bếp núc sẵn rồi. Thế nhưng khi mắc căn bệnh K máu này, mình hầu như mất hoàn toàn sức khỏe, có giai đoạn bệnh nặng khiến mình phải nằm liệt giường suốt gần một năm trời. May mắn thay, chính các y bác sĩ tại Khoa Huyết học - Bệnh viện Bạch Mai đã tận tình cứu chữa và kéo mình từ cõi chết trở về".

Trở về sau biến cố sức khỏe, căn bếp nhỏ trở thành nơi chị Thanh tìm thấy niềm vui sống và sự bình yên mỗi ngày.

Đi qua những ngày tháng nằm trên giường bệnh, hơn ai hết, chị Thanh hiểu rõ giá trị của hai chữ "bình yên" và những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình. Hiện tại, vì điều kiện sức khỏe không cho phép làm việc nặng, chị chỉ ở nhà dưỡng sức và đều đặn mỗi tháng một lần đến bệnh viện để tái khám định kỳ

Không để bản thân rơi vào tâm lý buồn chán hay bi lụy của một người bệnh, chị chọn cách bước vào bếp, tự tay nhặt từng cọng rau, nấu từng bữa cơm tươm tất đợi chồng con trở về. "Với một người mẹ mà sự sống đôi khi chỉ có thể tính bằng tháng, tháng nào cũng phải đi khám định kỳ như mình, thì việc tự tay nấu những món ăn ngon cho người thân của mình mỗi ngày chính là một cách thể hiện tình yêu thương trọn vẹn nhất" – lời tâm sự nhẹ nhàng kèm nụ cười lạc quan của người phụ nữ 55 tuổi khiến bất cứ ai nghe thấy cũng rưng rưng .

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Tuyệt chiêu nấu "món ăn ngon mỗi ngày" trong 30 phút: Làm nhanh, đơn giản mà vét sạch mâm!

Nhiều người thường thắc mắc rằng, với thể trạng của một bệnh nhân K máu cần tránh lao lực, làm thế nào chị Thanh có thể duy trì việc nấu nướng đều đặn mỗi ngày với những mâm cơm gia đình luôn đầy đủ từ 3 đến 4 món chỉn chu đến vậy?

Chia sẻ với phóng viên Gia đình & Xã hội, chị Thanh cho biết tiêu chí hàng đầu khi vào bếp của chị là "làm nhanh, đơn giản mà ngon". Lợi thế lớn nhất của chị là khu chợ dân sinh nằm ngay trước cửa nhà. Đều đặn mỗi buổi sáng sớm, khi không khí còn trong lành và thực phẩm vừa mới đưa về tươi rói, chị thường thong thả dạo một vòng quanh chợ để mua đủ nguyên liệu cho cả ngày.

Để chuẩn bị thực đơn món ăn ngon mỗi ngày trong mâm cơm gia đình vừa nhanh gọn, tiết kiệm thể lực lại vừa kích thích vị giác giúp cả nhà ăn hết sạch, chị Thanh áp dụng 3 nguyên tắc vàng :

Đi chợ sớm và sơ chế sẵn: Lựa chọn thực phẩm tươi ngon ngay từ sáng sớm, làm sạch, chia phần và tẩm ướp trước theo khẩu vị gia đình để thời gian đứng bếp chính thức chỉ mất khoảng 30 phút.

Ưu tiên chế biến thanh đạm, ít dầu mỡ: Tăng cường các món hấp, luộc giữ trọn vị ngọt tự nhiên và sử dụng nồi chiên không dầu để bảo vệ sức khỏe.

Kết hợp các cặp món ăn "tương đồng" đưa cơm: Phối hợp hài hòa giữa món canh, món mặn và đồ ăn kèm (như canh mồng tơi đi với đậu tẩm hành; tôm rang thịt đi với rau muống, bắp cải luộc; cá kho, thịt kho ăn kèm dưa cải chua).

Bí quyết giúp chị rút ngắn thời gian nấu nướng xuống mức tối thiểu chính là khâu sơ chế: "Thường thì mình đi chợ sáng sớm, lượn một vòng mua đủ đồ về là mình sẽ bắt tay vào sơ chế sạch sẽ ngay, sau đó tẩm ướp hoặc chia phần sẵn theo khẩu vị của mọi người trong nhà. Khi mọi thứ đã được sơ chế gọn gàng từ trước, đến bữa lúc bắt tay vào nấu ăn rất nhanh và nhàn, trung bình mỗi mâm cơm như trong hình mình chỉ nấu tầm 30 phút là hoàn thiện".

Từng đĩa thức ăn, bát nước chấm đều được sắp xếp gọn gàng, hài hòa về màu sắc trước khi dọn lên bàn ăn

Bên cạnh yếu tố nhanh gọn, vì bản thân là người đang cần chế độ dinh dưỡng lành mạnh để duy trì sức khỏe ổn định, chị Thanh đặc biệt chú trọng đến phương pháp chế biến. Thay vì các món chiên xào ngập dầu mỡ hay hầm ninh cầu kỳ làm mất đi dưỡng chất tự nhiên, thực đơn món ăn ngon mỗi ngày của gia đình chị luôn ưu tiên các món hấp, luộc thanh đạm và sử dụng nồi chiên không dầu. Cách nấu này vừa giúp thực phẩm giữ được độ ngọt nguyên bản, màu sắc tươi sáng, lại vừa nhẹ bụng, tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch của cả gia đình.

Đặc biệt, để bữa cơm lúc nào cũng hấp dẫn đến mức "thường thì khi xong bữa là trên mâm không còn gì luôn", người phụ nữ Hà Nội đã vận dụng rất khéo léo nghệ thuật "bắt cặp" món ăn truyền thống. Không bao giờ ghép các món ngẫu hứng gây cảm giác rời rạc hay trùng lặp vị, chị luôn tính toán để các món trên mâm nâng đỡ hương vị cho nhau.

"Vì đã có kinh nghiệm nấu nướng từ thời làm kinh doanh ăn uống, nên khi đi chợ chọn thực phẩm, mình luôn kết hợp các món ăn sao cho có sự tương đồng và hài hòa. Chẳng hạn như hôm nào nấu bát canh mồng tơi mát lành thì sẽ đi kèm với đĩa đậu phụ tẩm hành; hôm nào có đĩa tôm rang thịt đậm đà thì nhất định sẽ đi với đĩa rau muống hoặc bắp cải luộc chấm nước mắm; còn những bữa đổi vị với thịt kho hay cá kho thì không thể thiếu đĩa dưa cải chua ăn kèm cho đưa cơm" – chị Thanh hào hứng chia sẻ bí quyết giúp giải quyết bài toán "Hôm nay ăn gì?" của mình.

Những hôm thực đơn có món cá kho hoặc thịt kho, chị Thanh luôn chuẩn bị thêm đĩa dưa cải chua để cân bằng vị giác.

"Hình như bày đẹp thì cơm cũng ngon hơn hẳn" và tâm nguyện tiếp lửa cho những người đồng bệnh

Ngắm nhìn trọn bộ 20 mâm cơm gia đình của chị Hoàng Thanh, người đọc dễ dàng nhận ra một điểm chung: Dù là bữa ăn ngày thường chỉ có đĩa rau, bát canh, miếng đậu hay bữa ăn cuối tuần có thêm món cuốn, món nướng, tất cả đều được bày biện vô cùng duyên dáng và sạch sẽ. Không một giọt nước sốt vương trên thành đĩa, màu xanh của rau luôn nằm cạnh màu đỏ của ớt, màu vàng của đậu hay màu nâu óng của thịt kho.

Nói về thói quen chăm chút cho từng chiếc bát, chiếc đĩa của mình, chị Thanh vui vẻ bộc bạch: "Mình có một sở thích là nấu ăn xong rất thích bày cho đẹp. Mà hình như bày đẹp thì cơm cũng ngon hơn hẳn thì phải!".

Nhờ cách phối món tinh tế và hợp khẩu vị, mâm cơm gia đình của chị Thanh lúc nào cũng được các thành viên hưởng ứng "sạch bách"

Từng đĩa thức ăn, bát nước chấm đều được sắp xếp gọn gàng, hài hòa về màu sắc trước khi dọn lên bàn ăn.

Hương vị mâm cơm gia đình miền Bắc truyền thống, dân dã nhưng đánh thức mọi giác quan.

Dưới góc nhìn của các chuyên gia tâm lý và dinh dưỡng, việc dành vài phút để trang trí món ăn và ngắm nhìn thành quả do chính tay mình tạo ra mang lại tác dụng "chữa lành" vô cùng mạnh mẽ. Khi thị giác được tiếp nhận những gam màu tươi tắn của thực phẩm tự nhiên, não bộ sẽ tiết ra hormone hạnh phúc (endorphin và serotonin), giúp xua tan căng thẳng, mệt mỏi và kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Với chị Thanh, khoảnh khắc bày biện một mâm cơm đẹp mắt và nhìn những người thân yêu ăn ngon lành đến đũa cuối cùng chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất giúp chị giữ vững sự lạc quan suốt 6 năm qua.

Không chỉ dừng lại ở việc tự "chữa lành" cho bản thân và giữ lửa cho tổ ấm nhỏ, người phụ nữ 55 tuổi đầy nghị lực ấy còn mở rộng vòng tay để nâng đỡ tinh thần cho những người cùng cảnh ngộ. Đến nay, khi đã kiên cường chiến thắng và chung sống ổn định với căn bệnh K máu được 6 năm, chị Thanh dành nhiều thời gian tham gia sinh hoạt trong một hội nhóm cộng đồng dành riêng cho các bệnh nhân K máu.

Tại ngôi nhà chung ấy, bằng tất cả sự thấu cảm của một người từng đi qua những ngày nằm liệt giường thập tử nhất sinh, chị Thanh kiên nhẫn lắng nghe, động viên và giải đáp từng thắc mắc cho những bệnh nhân mới phát hiện bệnh. Chị tận tình hướng dẫn cho chính các bác bệnh nhân cũng như người nhà của họ những kiến thức thực tế mà họ chưa biết, những vấn đề thường gặp phải trong suốt quá trình điều trị và cách ăn uống, sinh hoạt sao cho hợp lý nhất để duy trì sức khỏe lâu dài.

Khép lại câu chuyện bên những mâm cơm gia đình đẹp như tranh của chị Hoàng Thanh, điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng người đọc không chỉ là những bí quyết nấu ăn ngon trong 30 phút, mà còn là một thái độ sống rực rỡ và kiên cường. Giữa những thử thách khắc nghiệt của số phận, người phụ nữ ấy đã chứng minh rằng: Chỉ cần trong tim còn đầy ắp tình yêu thương gia đình và niềm tha thiết với cuộc đời, thì ngay tại góc bếp nhỏ mỗi ngày, chúng ta đều có thể tự nấu cho mình và những người thân yêu một "món ăn" mang tên: Hạnh phúc'!

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