Ngư dân bắt được con cá mái chèo dài 4 mét trên biển

Theo Newsflare, sinh vật dài 4 mét này đã gây ra nỗi lo sợ động đất khi nó dạt vào bờ biển Pink Beach ở huyện Đông Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia, vào ngày 25/8.

Đoạn clip cho thấy người dân khiêng con cá dẹt bất động trở lại làng Sekaroh để cho những người khác xem.

Trưởng làng Sahlan cho biết con cá mái chèo được những người đi biển từ Trung Lombok tìm thấy đã chết.

Ông nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con cá như vậy. Cuối cùng tôi đã tra cứu trên Google và biết được nó được gọi là cá mái chèo.

Nó dài khoảng 4 mét và trông giống như một thanh kiếm samurai. Rất khó để mô tả vì hình dạng của nó rất khác thường. Người tìm thấy đã mang nó về nhà".

Con cá mái chèo dài 4 mét. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Mohammad, người đứng đầu Sở Hàng hải và Thủy sản Tây Nusa Tenggara (NTB), sau đó đã xác nhận sinh vật này thực sự là một con cá mái chèo.

Ông nói: "Sự xuất hiện của cá mái chèo trên mặt biển thường do sự thay đổi nhiệt độ và các yếu tố hải dương học khác ở vùng biển sâu gây ra".

Xác cá mái chèo được tìm thấy 10 ngày sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter ở Đông Nusa Tenggara, khiến 100 người thiệt mạng và gây ra cảnh báo sóng thần.

Sau đó, vào ngày 20/8, một trận động đất khác mạnh 5,9 độ richter ở vùng Flores cũng xảy ra.

Cá mái chèo là sinh vật biển sâu thuộc họ Regalecidae. Chúng có đặc điểm là thân hình thon dài, giống như dải ruy băng và vảy phản chiếu ánh sáng rất tốt.

Chúng sinh sống ở vùng nước sâu thuộc các khu vực ôn đới đến nhiệt đới và thường không thể sống sót nếu bị kéo về vùng nước nông hơn, nhiều sóng. Mặc dù có niềm tin rộng rãi rằng cá mái chèo dự báo các thảm họa tự nhiên, nhưng mối liên hệ này vẫn chưa được chứng minh một cách khoa học.

Phương Linh