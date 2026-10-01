Xuất hiện "người chuột chũi" chui lên từ nắp cống lúc rạng sáng

Một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh 3 người đội đèn pin, mặc đồ bảo hộ lần lượt chui lên từ một miệng cống ở Manhattan, New York, lúc hơn 4h sáng. Vụ việc khiến dư luận chú ý bởi đây không phải lần đầu những người bí ẩn xuất hiện từ hệ thống cống ngầm rộng lớn của thành phố.

Đoạn video được đăng trên TikTok, ghi lại cảnh 3 người đàn ông vội vã trèo lên từ một miệng cống tại khu vực giao giữa đường 32 và đại lộ số 7 ở Manhattan. Địa điểm này nằm gần ga Penn Station, một trong những đầu mối giao thông đông đúc của New York, và chỉ cách nhà thi đấu Madison Square Garden vài dãy phố.

Người đàn ông chui lên từ một nắp cống tại giao lộ đường 32 và đại lộ số 7 ở Manhattan. Ảnh: NYP

Cảnh tượng được ghi lại lúc 4h19 ngày 18/8. Trong video, 3 người lần lượt chui lên khỏi lòng cống rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực. Sở Cảnh sát New York (NYPD) xác nhận đã nắm được thông tin và đang điều tra vụ việc. Đến nay, chưa có ai bị bắt giữ.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi những vụ việc tương tự từng khiến New York xôn xao trong vài tháng qua. Hồi tháng 5, mạng xã hội xuất hiện một số video ghi lại cảnh những người mặc trang phục tương tự chui lên từ các miệng cống ở nhiều khu vực trong thành phố. Trong đó có hai trường hợp được ghi nhận tại Williamsburg và Gravesend.

Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến NYPD mở cuộc điều tra. Khi đó, lực lượng chức năng phối hợp với Sở Bảo vệ Môi trường New York (DEP), cơ quan phụ trách hệ thống cống của thành phố để kiểm tra khu vực dưới lòng đất.

Theo nguồn tin tiết lộ với New York Post, cuộc kiểm tra không phát hiện dấu hiệu cho thấy những người này gây hư hại cho hệ thống. Một giả thuyết được các nhà điều tra đưa ra là họ có thể xuống cống để tìm kiếm những món đồ có giá trị vô tình bị cuốn vào hệ thống nước thải.

Giả thuyết này cũng phù hợp với thực tế hệ thống cống ngầm của New York từ lâu đã thu hút những người chuyên tìm kiếm đồ thất lạc. Mạng lưới cống của thành phố trải dài khoảng 7.500 dặm (hơn 12.000 km), nơi những chiếc ví, trang sức hoặc các vật có giá trị khác đôi khi có thể rơi xuống qua các khe thoát nước.

Tuy nhiên, giới chức chưa xác định được liệu những người xuất hiện trong các video hồi tháng 5 có phải cùng nhóm với 3 người trong đoạn video mới nhất hay không.

Sau vụ việc mới nhất, DEP tiếp tục kiểm tra hệ thống cống tại khu vực xảy ra sự việc và không phát hiện bất kỳ hư hại nào đối với cơ sở hạ tầng.

Việc tự ý xuống hệ thống cống tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nghiêm trọng - Ảnh: NYP

Trong khi đó, NYPD vẫn đang tích cực điều tra đoạn video. Cơ quan này chưa công bố danh tính cũng như mục đích chính xác của 3 người xuất hiện trong hình ảnh.

DEP cảnh báo việc tự ý xuống hệ thống cống không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nghiêm trọng.

Theo cơ quan này, bên trong các đường cống có thể tồn tại khí độc, thậm chí gây chết người; bề mặt không ổn định, nguy cơ ngập nước và những khu vực có không gian rất chật hẹp. Vì vậy, người dân được khuyến cáo tuyệt đối không tự ý đi vào đường ống, cống thoát nước, hố thu nước, miệng cống hoặc các cửa xả.

Vụ việc mới nhất tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về những người bí ẩn thường xuất hiện từ lòng đất ở New York. Dù giả thuyết về việc tìm kiếm đồ vật có giá trị đang được xem xét, mục đích thực sự của nhóm người trong đoạn video vẫn chưa được cơ quan chức năng xác nhận.