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Phát hiện 2 chiếc túi chứa 3,3 tỷ đồng nằm trên ngay trên nóc ATM khi đi rút tiền

Cây ATM nơi phát hiện số tiền lớn.

Thông tin từ Đời sống và Pháp luật dịch từ CBS NewsTheo cảnh sát thành phố Lewisville, bang Texas (Mỹ), ngày 3/8, một người đàn ông 37 tuổi phát hiện một túi chứa 128.514 USD (3,3 tỷ VNĐ) tiền mặt nằm trên cây ATM của ngân hàng Bank of America trên đường West Main Street. Bên cạnh đó còn có một túi nhỏ hơn chứa 19 tấm séc.

Theo báo cáo, người đàn ông (làm nghề thợ cắt tóc, giấu tên) cùng một phụ nữ 42 tuổi đến máy ATM rút tiền thì tình cờ phát hiện hai chiếc túi.

Nhận thấy thông tin trên túi có thể liên quan đến chuỗi nhà hàng Chick-fil-A, anh đã chủ động lái xe đến một chi nhánh gần đó để hỏi nhưng quản lý xác nhận đây không phải tiền của họ.

Ngay sau đó, anh gọi điện cho 911 để trình báo và từ chối trả lời phỏng vấn của đài CBS News Texas.

Khi cảnh sát tiếp nhận số tiền, không một USD nào bị thiếu. "Tôi chưa từng gặp vụ việc nào như thế này, chưa bao giờ", điều tra viên Gina Miller thuộc Sở Cảnh sát Lewisville nói.

Cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc số tiền 3,3 tỷ đồng

Ảnh minh họa





Theo báo cáo của cảnh sát, người đàn ông này cùng một phụ nữ 42 tuổi đến máy ATM để rút tiền thì phát hiện 2 chiếc túi. Thông tin trên một trong các túi cho thấy số tiền có thể liên quan đến chuỗi nhà hàng Chick-fil-A.

Theo Tạp chí Góc nhìn pháp lý, một sĩ quan kiểm đếm 2 lần và dùng máy đếm tiền để xác nhận tổng số tiền trước khi niêm phong và đưa toàn bộ vào kho lưu giữ tang vật của Sở Cảnh sát Lewisville.

"Tôi nghĩ việc tìm thấy một khoản tiền lớn như vậy chắc chắn rất hiếm", Cảnh sát trưởng Lewisville Brook Rollins nói. "Điều đó rất bất thường. Và việc số tiền không liên quan đến bất kỳ hoạt động phạm pháp nào lại càng bất thường".

Theo hồ sơ cảnh sát, số tiền thuộc Bank of America và đang được công ty vận chuyển, xử lý tiền mặt Brinks quản lý.

Các điều tra viên cho biết một kỹ thuật viên của Brinks đã đến bảo trì máy ATM và được giao nhiệm vụ lấy số tiền. Tuy nhiên, người này vô tình để lại toàn bộ số tiền trên nóc máy.

Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu cho thấy số tiền có liên quan đến một vụ phạm tội.

"Chiếc túi chỉ đơn giản là nằm ở đó", điều tra viên Miller nói. "Không có dấu hiệu nào cho thấy một vụ án xảy ra. Có vẻ như nó chỉ bị bỏ quên". Bank of America sau đó đã nhận lại số tiền.

"Tôi từng gặp những trường hợp người tốt giao nộp tài sản họ nhặt được như ví, giấy tờ tùy thân và những thứ tương tự. Nhưng với 128.000 USD, tôi chưa bao giờ thấy ai giao nộp một khoản tiền lớn như vậy", Miller nói.

Về lý do người đàn ông quyết định giao nộp chiếc túi chứa số tiền đủ khiến hầu hết mọi người phải dừng lại và suy nghĩ, Rollins cho rằng câu trả lời khá đơn giản. "Tôi nghĩ anh ấy chỉ cho rằng đó là điều đúng đắn cần làm, và không nghĩ mọi chuyện có gì hơn thế", ông nói.