Người bị sốt siêu vi nên ăn gì, kiêng gì?

Sốt siêu vi hay còn gọi là sốt virus, thuật ngữ chung cho cơn sốt bắt nguồn từ các bệnh nhiễm virus khác nhau được gọi là sốt virus. Đó là dấu hiệu của tình trạng nhiễm virus dai dẳng trong cơ thể. Những người có hệ miễn dịch yếu, trẻ em và người cao tuổi dễ bị sốt siêu vi hơn.

Hãy luôn cảnh giác, đừng xem nhẹ cơn sốt siêu vi. Nếu bạn đang gặp một số dấu hiệu, triệu chứng sốt siêu vi, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Với việc nghỉ ngơi đầy đủ, bổ sung nước, chế độ ăn uống cân bằng, bạn có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch của cơ thể và phục hồi sau cơn sốt siêu vi một cách hiệu quả.

1. Tầm quan trọng của chế độ ăn với người bị sốt siêu vi

Khi bạn ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tốt cho sức khỏe sẽ giúp cơ thể bạn hoạt động tốt. Thực phẩm giàu chất dinh dưỡng giúp chống nhiễm trùng và có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật.

Khi bị sốt virus, cơ thể sẽ yếu đi, mất đi nhiều dinh dưỡng. Do đó, việc có một chế độ ăn uống hợp lý là vô cùng quan trọng để giúp người bị sốt siêu vi mau chóng hồi phục sức khỏe.

Nên uống nhiều nước khi bị sốt siêu vi. Ảnh minh họa.

Dưới đây là một số lý do cho thấy chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng với người bị sốt siêu vi:

Bổ sung nước và điện giải: Sốt thường khiến người bệnh mất nước, điện giải qua mồ hôi. Việc uống nhiều nước và các thức uống bổ sung điện giải như nước dừa, oresol sẽ giúp bạn bù đắp lượng nước, điện giải đã mất, đồng thời giúp cơ thể hoạt động tốt hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch : Một số loại thực phẩm có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại virus tốt hơn. Ví dụ như các thực phẩm giàu vitamin C (cam, chanh, ổi...), kẽm (thịt gà, thịt bò...) và vitamin A (cà rốt, khoai lang...).

Cung cấp năng lượng: Khi bị sốt siêu vi, người bệnh thường cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng. Việc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp nạp lại năng lượng cần thiết cho cơ thể hoạt động.

Giảm bớt các triệu chứng: Một số thực phẩm giúp giảm bớt các triệu chứng của bệnh cảm lạnh, cúm, ví dụ như gừng, tỏi, mật ong,...

2. Các dưỡng chất quan trọng với người bị sốt siêu vi

Theo các bác sĩ Khoa Bệnh lây đường tiêu hóa (A4B) – Bệnh viện TƯQĐ 108, sốt siêu vi chỉ chủ yếu điều trị triệu chứng, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động nhằm thúc đẩy quá trình hồi phục của cơ thể. Trong những trường hợp sốt trên 38,5 độ C, hạ sốt bằng uống paracetamol, lau người bằng nước ấm, mặc quần áo thoáng mát. Chú ý cho người bệnh uống nhiều nước, bù nước điện giải bằng uống oresol, nước hoa quả. Người bệnh cần nghỉ ngơi nhiều và đảm bảo dinh dưỡng khoa học, ăn những chất dễ tiêu như cháo, ăn đúng bữa để nâng cao thể trạng và hệ miễn dịch.

2.1 Thực phẩm nên ăn khi bị sốt siêu vi

Bên cạnh việc tránh một số loại thực phẩm, nên tăng cường tiêu thụ thực phẩm giàu chất dinh dưỡng hỗ trợ hệ thống miễn dịch và hỗ trợ phục hồi khi bị sốt siêu vi.

Thực phẩm bổ sung nước: Uống nhiều chất lỏng như nước, trà thảo dược, nước dùng trong, đồ uống giàu chất điện giải để giữ nước và thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Thực phẩm giàu vitamin C : Bao gồm các loại trái cây, rau quả giàu vitamin C, chẳng hạn như trái cây họ cam quýt, quả mọng, ớt chuông, rau lá xanh. Tiêu thụ vitamin C làm tăng sản xuất tế bào bạch cầu, tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Thực phẩm giàu protein: Tiêu thụ các nguồn protein nạc như thịt gia cầm, thịt nạc, cá, các loại đậu tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách hỗ trợ sản xuất kháng thể, hỗ trợ sửa chữa mô.

Thực phẩm dễ tiêu hóa : Chế biến thực phẩm thành các món ấm, dễ tiêu hóa như súp, món hầm nhừ, rau nấu chín. Những món ăn này cung cấp dinh dưỡng đồng thời nhẹ nhàng cho hệ tiêu hóa.

Ngũ cốc nguyên hạt, chất xơ: Các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch , gạo lứt, bánh mì nguyên hạt chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Tương tự, thực phẩm giàu chất xơ như trái cây và rau quả có thể hỗ trợ tiêu hóa.

Tăng cường thực phẩm giàu protein để tăng sức đề kháng. Ảnh minh họa.

2.2 Thực phẩm nên tránh khi bị sốt siêu vi

Dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ thống miễn dịch, hỗ trợ phục hồi, do đó có một số loại thực phẩm cần tránh khi bị sốt siêu vi để ngăn ngừa sự khó chịu thêm và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Thực phẩm có đường: Nên tránh những thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện, chẳng hạn như đồ ngọt, đồ uống có đường, đồ ăn nhẹ đã qua chế biến. Ăn quá nhiều đường có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến cơ thể khó chống lại nhiễm virus hơn.

Thực phẩm chiên và béo: Nên hạn chế tối đa thực phẩm chiên như đồ ăn nhẹ chiên giòn, đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ. Những thực phẩm này thường chứa nhiều chất béo không tốt cho sức khỏe và gây ra các vấn đề về tiêu hóa cũng như khó chịu, khiến quá trình phục hồi trở nên khó khăn hơn.

Thực phẩm cay : Thực phẩm cay có thể gây kích ứng cổ họng, làm trầm trọng thêm cơn ho, đau nhức. Tránh ăn ớt cay, nước sốt cay, các món ăn quá nhiều gia vị khi bị sốt siêu vi.

Các sản phẩm từ sữa : Các sản phẩm từ sữa, chẳng hạn như sữa, phô mai, sữa chua có thể làm đặc chất nhầy, làm trầm trọng thêm các triệu chứng tắc nghẽn và hô hấp. Nên hạn chế tiêu thụ sữa trong thời gian bị bệnh.

Đồ uống có chứa caffein và cồn: Nên tránh các đồ uống có cafeinne như cà phê, nước tăng lực, đồ uống có cồn vì chúng có thể làm cơ thể mất nước, cản trở quá trình chữa bệnh.

Không uống cà phê, đồ uống có cồn... khi bị sốt siêu vi. Ảnh minh họa.

3. Làm thế nào để phục hồi sau khi sốt siêu vi và điều trị tại nhà?

Sau đây là những cách điều trị sốt siêu vi tại nhà và phục hồi sau sốt siêu vi: