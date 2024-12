Người dân cần biết chi tiết các thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe mẫu mới từ 1/1/2025

Có bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe cũ theo mẫu mới từ 1/1/2025 không?

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, từ ngày 1/1/2025, người có giấy phép lái xe (GPXL) được đổi giấy phép lái xe trong các trường hợp sau đây:

- Giấy phép lái xe bị mất;

- Giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được;

- Trước thời hạn ghi trên giấy phép lái xe;

- Thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lái xe;

- Giấy phép lái xe nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng;

- Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp khi có yêu cầu hoặc người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Mặt khác, giấy phép lái xe được cấp trước ngày 1/1/2025 được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.

Theo quy định trên, khi mẫu bằng lái xe mới được áp dụng từ ngày 1/1/2025, nếu bằng lái xe cũ cấp trước 1/1/2025 không thuộc các trường hợp cấp đổi nêu trên thì không phải tiến hành đổi sang mẫu mới theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT.

Với các bằng lái xe có thời hạn: Nếu từ ngày 1/1/2025 mà bằng lái xe cũ cấp trước 1/1/2025 đã hết hạn thì sẽ tiến hành cấp đổi theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 và Thông tư 35/2024-TT-BGTVT.

Sau khi cấp đổi bằng lái xe được cấp sẽ là mẫu mới.

Người muốn đổi giấy phép lái xe sang mẫu mới cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe sang mẫu mới cần những gì?

Căn cứ Điều 36 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT quy định việc cấp đổi giấy phép lái xe:

Đối tượng được cấp đổi giấy phép lái xe

- Người Việt Nam, người nước ngoài được đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam;

- Người có giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp bị hỏng không còn sử dụng được;

- Người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú ở Việt Nam đã có giấy phép lái xe Việt Nam đổi từ giấy phép lái xe nước ngoài, khi hết hạn nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

- Trường hợp ngày, tháng, năm sinh, họ, tên, tên đệm, quốc tịch, nơi sinh, nơi cư trú ghi trên GPLX có sự sai lệch với Căn cước công dân (CCCD) hoặc thẻ căn cước thì phải làm thủ tục đổi GPLX mới phù hợp với thông tin ghi trong CCCD hoặc căn cước;

- Không đổi giấy phép lái xe đối với các trường hợp sau:

GPLX không nằm trên hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại Cục Đường bộ Việt Nam, bảng kê danh sách cấp giấy phép lái xe (sổ quản lý).

Người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ (nếu có).

Trình tự thực hiện đổi giấy phép lái xe

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

- Đơn đề nghị đổi (cấp lại) GPLX theo mẫu quy định tại Phụ lục XXVI ban hành kèm theo Thông tư 35.

- Giấy khám sức khỏe còn hiệu lực (trừ người có giấy phép lái xe hạng A, A1, B1);

- Bản sao/bản sao điện tử (có chứng thực)/bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc của GPLX/quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với trường hợp bị tước quyền sử dụng GPLX tích hợp;

- Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Bước 2. Người yêu cầu cấp đổi gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Giao thông vận tải.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp GPLX và nộp lệ phí luôn khi được tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công: Sau khi kê khai theo hướng dẫn thì phải nộp luôn lệ phí cấp GPLX thông qua chức năng thanh toán của hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu. Khi nhận GPLX mới thì phải nộp giấy tờ cũ để lưu hồ sơ.

Bước 3. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Trường hợp GPLX không thuộc đối tượng được đổi hoặc hồ sơ không đúng theo quy định thì cần phải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi cho cá nhân trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 4. Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải thực hiện việc đổi GPLX. Trường hợp không đổi thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5. Cơ quan cấp giấy phép lưu trữ bản chính hồ sơ đổi GPLX trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp và thu lại giấy phép cũ.

- Trường hợp đổi giấy phép lái xe trực tuyến: Người lái xe có trách nhiệm gửi GPLX cũ đến cơ quan cấp GPLX để hủy theo quy định, trừ trường hợp đổi cho người có GPLX tích hợp đang trong thời gian bị tước bằng.

- Trường hợp có nhu cầu đổi GPLX xuống hạng thấp hơn: Phải khai rõ tại đơn đề nghị đổi (cấp lại) GPLX quy định tại Phụ lục XXVI ban hành kèm theo Thông tư này và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.

Bước 6. Trả giấy phép lái xe

Việc trả GPLX được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu.

Trường hợp nộp qua dịch vụ công, GPLX được trả cho đúng cá nhân đổi giấy phép lái xe.

Giấy phép lái xe mẫu mới có thời hạn trong bao lâu?

Tại Khoản 1 Điều 31 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT đã quy định Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp giấy phép lái xe (hay thường gọi là bằng lái xe) theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT kể từ ngày 1/1/2025 và có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.