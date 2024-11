Sắp áp dụng quy định mới về cấp đổi giấy phép lái xe, người dân cần biết nếu vi phạm điều này

Chưa nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được cấp, đổi giấy phép lái xe từ 1/1/2025

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ VII ngày 27/6/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Trong đó, tại Điều 43 và Điều 62 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định rõ về trách nhiệm của cơ sở đăng kiểm, chủ xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; việc cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe.

Tại Điểm d, Khoản 2, Điều 43 quy định tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì chưa được giải quyết việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện vi phạm.

Tại Khoản 4, Điều 62 cũng quy định: chưa cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe đối với người vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo quy định nêu trên, từ ngày 1/1/2025, đối với người vi phạm chưa nộp phạt giao thông sẽ không được cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe; phương tiện vi phạm chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính thì không được đăng ký, đăng kiểm.

Giấy phép lái xe hay còn gọi là bằng lái xe là một loại giấy phép, chứng chỉ do cơ quan Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp cho một cá nhân cụ thể cho phép người đó được phép vận hành, lưu thông, tham gia giao thông bằng xe cơ giới các loại như xe máy, xe mô tô phân khối lớn, xe ô tô, xe tải, xe buýt, xe khách, xe container hoặc các loại hình xe khác trên các con đường công cộng.

Giấy phép lái xe được cấp cho người tham dự kỳ sát hạch lái xe có kết quả đạt yêu cầu. Người có giấy phép lái xe được đổi, cấp lại giấy phép lái xe trong các trường hợp bị mất; bị hỏng không còn sử dụng được; trước thời hạn ghi trên giấy phép lái xe; thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lái xe; giấy phép lái xe nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng; giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp khi có yêu cầu hoặc người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Hoạt động sát hạch lái xe ô tô phải thực hiện tại các trung tâm sát hạch lái xe; hoạt động sát hạch lái xe mô tô thực hiện tại các trung tâm sát hạch lái xe hoặc tại sân tập lái đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, kỹ thuật. Hoạt động sát hạch lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

Luật cũng khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 sang giấy phép lái xe theo quy định của Luật này.

Từ 2025, người vi phạm giao thông chưa nộp phạt sẽ không được cấp đổi giấy phép lái xe theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Cách nộp phạt vi phạm giao thông online mới nhất

Để tra cứu quyết định xử phạt người dân có thể đăng nhập trước khi tra cứu hoặc đăng nhập tại thời điểm thực hiện nộp phạt online bằng các bước sau.

Bước 1: Tra cứu quyết định xử phạt

Truy cập vào Cổng DVCQG tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, chọn chức năng [Thanh toán trực tuyến], sau đó chọn [Tra cứu/thanh toán vi phạm giao thông], hệ thống sẽ hiển thị giao diện tra cứu quyết định xử phạt. Tiếp đó nhập các thông tin trên biên bản xử phạt, gồm các thông tin bắt buộc (Số biên bản; Họ tên người vi phạm; Đơn vị lập biên bản xử phạt: Tỉnh/Thành phố, đơn vị CSGT; Ngày vi phạm; Mã bảo mật).

Sau khi cập nhật các thông tin, thực hiện [Tra cứu] quyết định xử phạt. Khi đó, sẽ xảy ra một số trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Nếu cơ quan công an chưa ra quyết định xử phạt, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: "Chưa có quyết định xử phạt";

- Trường hợp 2: Nếu quyết định xử phạt đã được thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: "Quyết định xử phạt đã được thanh toán";

- Trường hợp 3: Nếu đã có quyết định xử phạt và chưa được thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết gồm (Số quyết định; Ngày ra quyết định; Hành vi vi phạm; Số tiền phạt).

Bước 2: Thanh toán

Khi đã tra cứu được quyết định xử phạt có thể thực hiện một trong hai cách sau: Thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt hoặc thanh toán và nhận kết quả tại nhà qua Dịch vụ bưu chính công ích.

Để thực hiện chức năng này phải đăng nhập.

- Cách 1: Thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt

Chọn [Thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt], khi đó hệ thống yêu cầu nhập thông tin người nộp tiền. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bấm chọn [Thanh toán], hệ thống chuyển sang giao diện của nền tảng thanh toán của Cổng DVCQG (Payment Platform) để lựa chọn ngân hàng hoặc trung gian thanh toán.

Trường hợp không có tài khoản các ngân hàng đã có kết nối có thể lựa chọn thanh toán qua các trung gian thanh toán như VNPTPay… Chọn ngân hàng mà mình có tài khoản, sau đó bấm nút [Thanh toán].

Sau đó, nhập thông tin thẻ ngân hàng và bấm nút thanh toán, hệ thống chuyển sang màn hình để nhập tài khoản của ngân hàng đã lựa chọn. Đăng nhập theo yêu cầu của ngân hàng, khi đó hệ thống hiển thị màn hình để người nộp phạt xác nhận thanh toán.

Sau khi xác nhận thanh toán thành công sẽ nhận được thông báo đã thanh toán thành công. Sau đó, người nộp phạt có thể tải biên lai về máy tính hoặc điện thoại để xuất trình khi nhận giấy tờ tạm giữ tại cơ quan xử phạt (nếu có yêu cầu).

- Cách 2: Thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà

Chọn [Thanh toán và nhận kết quả tại nhà], khi đó hệ thống yêu cầu đăng nhập tài khoản Cổng DVCQG. Chọn tài khoản cấp bởi Cổng DVCQG, hệ thống hiển thị màn hình để nhập tài khoản.

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin của tài khoản Cổng DVCQG và thông tin người vi phạm, khi đó sẽ xảy ra 2 trường hợp:

+ Trường hợp 1: Thông tin tài khoản Cổng DVCQG và thông tin người vi phạm không khớp nhau hoặc khi lập biên bản xử phạt, người vi phạm không cung cấp CMND/CCCD nên không có thông tin CMND/CCCD để đối chiếu thông tin khi đó hệ thống hiển thị thông báo.

+ Trường hợp 2: Thông tin người vi phạm và thông tin tài khoản Cổng DVCQG khớp nhau, khi đó hệ thống cho phép người dân thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà để bảo đảm người nộp phạt là người vi phạm (chủ tài khoản trên Cổng DVCQG).

Hệ thống sẽ điều hướng vào trang tiện ích và lưu lại thông tin trong [Thông tin cá nhân] -> [Tiện ích] -> [Nộp phạt giao thông] -> [Thông tin vi phạm]. Tại trang [Thông tin vi phạm] có thể tra cứu các quyết định xử phạt và tình trạng thanh toán (chưa thanh toán hoặc đã thanh toán).

Hệ thống lựa chọn [Nhận kết quả tại nhà qua VNPost], bấm nút [Thanh toán], hệ thống hiển thị màn hình thông tin nhận kết quả tại nhà. Các thông tin cá nhân được lấy từ thông tin tài khoản (Thông tin địa chỉ mặc định là thông tin người dân đã khai báo trong tài khoản, có thể thay đổi địa chỉ nhận theo nhu cầu của mình).

Sau đó, bấm [Tiếp tục thanh toán], hệ thống chuyển sang giao diện của nền tảng thanh toán của Cổng DVCQG để lựa chọn ngân hàng, trung gian thanh toán.

Các bước tiếp theo thực hiện tương tự tại cách 1.

Trong trường hợp thanh toán và nhận kết quả tại nhà có thể quản lý được các lịch sử giao dịch thanh toán bằng cách đăng nhập, chọn [Thông tin cá nhân], chọn tiếp menu [Tiện ích] -> [Nộp phạt giao thông] -> [Lịch sử giao dịch].

Lưu ý:

- Trong trường hợp bị tạm giữ phương tiện, người vi phạm (hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định) có thể đóng phạt trực tuyến trên Cổng DVCQG, tuy nhiên sau khi hoàn thành việc đóng phạt thì người vi phạm phải trực tiếp đến cơ quan người đã lập biên bản vi phạm hành chính để làm thủ tục và nhận lại phương tiện đã bị tạm giữ;

- Đối với trường hợp bị tạm giữ Giấy phép lái xe, Chứng nhận đăng ký xe, Giấy chứng nhận đăng kiểm có thể đóng phạt trực tuyến trên Cổng DVCQG, khi người vi phạm hoàn thành việc đóng phạt, chọn trên hệ thống nhận lại giấy tờ qua bưu điện. Sau đó người vi phạm sẽ nhận được giấy tờ qua cơ quan bưu điện;

- Đối với trường hợp bị áp dụng hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, phù hiệu xe, tem kiểm định có thời hạn có thể đóng phạt trực tuyến trên Cổng DVCQG, sau khi hoàn thành việc đóng phạt, người vi phạm có thể lựa chọn trên hệ thống nhận lại giấy tờ qua bưu điện, hết thời hạn tước ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người vi phạm sẽ nhận được giấy tờ qua cơ quan bưu điện.

Để thuận tiện cho người dân trong việc thực hiện nộp phạt, đề nghị người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm cung cấp số điện thoại để nhập thông tin, xử phạt thông qua Cổng DVCQG.

Thời hạn nộp phạt vi phạm giao thông là bao lâu?

Căn cứ theo Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

- Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Việc khiếu nại, khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Người có thẩm quyền xử phạt đã ra quyết định xử phạt có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt và thông báo kết quả thi hành xong quyết định cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương.

Theo quy định nêu trên, thời hạn nộp phạt vi phạm giao thông là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Trừ trường hợp có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Các bước cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến nhanh chóng, thuận lợi

Làm thủ tục đổi bằng lái xe trực tuyến, người dân cần chuẩn bị 5 loại giấy tờ và 6 bước trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Khi đổi giấy phép lái xe trực tuyến, người dân cần chuẩn bị:

Tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản VNeID cấp độ 2.

Bản scan hai mặt giấy phép lái xe đang dùng hoặc căn cước công dân.

Giấy khám sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng thực khám sức khỏe điện tử (file PDF).

File ảnh chụp chân dung nền xanh cỡ 3x4.

Các bước đổi giấy phép lái xe trực tuyến gồm:

Bước 1: Truy cập vào cổng DVCQG tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html.

Bước 2: Chọn Dịch vụ công trực tuyến và tìm kiếm từ khóa "đổi giấy phép lái xe".

Bước 3: Chọn đơn vị thực hiện, chọn tỉnh/thành phố, sở và ấn "đồng ý".

Bước 4: Khi giao diện chuyển sang cổng dịch vụ công đổi giấy phép lái xe đã chọn, ấn nút "nộp trực tuyến" rồi đăng nhập tài khoản.

Bước 5: Hoàn tất mọi thông tin được yêu cầu trên trang và ấn nút đăng ký.

Bước 6: Sau khi hồ sơ được xác nhận lịch hẹn, người dân sắp xếp theo đúng thời gian đã hẹn và mang căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) để đối chiếu, đồng thời phải mang theo đầy đủ hồ sơ để thực hiện việc đổi giấy phép lái xe.

